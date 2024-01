Moskow Menganggap Penyitaan Real Estate Rusia oleh Barat sebagai 'Pencurian Terang-terangan'

Russian Foreign Ministery in Moscow Russia

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Rusia mengklarifikasi bahwa Moskow akan merespons secara memadai setiap upaya Barat untuk menyita aset-aset real estat negara.

Penyitaan aset Rusia yang dibekukan oleh negara Barat mana pun akan dianggap sebagai "pencurian terang-terangan" dan akan ditanggapi secara efektif, Sputnik melaporkan pada hari Minggu (28/1) dengan mengutip Kementerian Luar Negeri Rusia.“Kami telah berbicara lebih dari sekali tentang tidak sahnya tindakan pemaksaan sepihak yang diambil oleh negara-negara Barat sehubungan dengan properti Rusia di luar negeri. Kami telah berulang kali mencatat bahwa penyitaan properti di Federasi Rusia adalah melanggar hukum dan melanggar prinsip-prinsip dasar dan norma-norma hukum internasional, termasuk kesetaraan kedaulatan negara,” kata kementerian tersebut.Tindakan semacam itu akan dianggap sebagai "pencurian langsung oleh sekelompok negara atas properti negara lain... Pada saat yang sama, negara-negara 'Barat kolektif' dapat yakin bahwa segala upaya yang mereka lakukan untuk menyita real estate Rusia adalah tindakan yang adil. seperti aset lainnya, pasti akan memerlukan respons yang memadai dan efektif,” katanya seperti dilansir media Rusia.Dipimpin oleh Amerika Serikat, negara-negara G7 telah memulai upaya aktif pada tahun 2023 untuk menyelidiki metode penyitaan aset bank sentral Rusia.Sekutu-sekutu Kiev sedang bergulat dengan upaya lebih lanjut untuk mengirim lebih banyak dana ketika perang mendekati dua tahun, dan telah mempertimbangkan alokasi dana Rusia yang dibekukan – diperkirakan mencapai $300 miliar – sebagai bantuan militer ke Kiev.Awal bulan ini, Gedung Putih mendukung rancangan undang-undang yang akan menyita dana beku Rusia dan mentransfernya ke Kiev sebagai bantuan luar negeri, Bloomberg melaporkan, mengutip catatan dari Dewan Keamanan Nasional AS (NSC) kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat.Perkembangan ini terjadi setelah Financial Times, mengutip seorang pejabat AS, melaporkan pada bulan Desember bahwa anggota G7 mungkin akan membahas masalah ini dalam pertemuan puncak para pemimpin yang dijadwalkan pada bulan Februari, karena Washington percaya bahwa peluang untuk memutuskan penggunaan dana beku Rusia semakin menyempit. .Menanggapi laporan tersebut, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan bahwa upaya untuk memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan sebagai dana untuk Ukraina akan menemui konsekuensinya.Peskov menekankan bahwa topik ini selalu menjadi bahan diskusi antara AS dan UE, namun hal ini sangat melanggar hukum, tidak dapat diterima, dan dapat membawa kerusakan pada keuangan global dan sistem internasional.[IT/r]