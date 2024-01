Trump: NATO Tidak Akan Membela AS 

French soldiers during a NATO exercise in southern Germany

IslamTimes - NATO tidak akan membantu jika AS diserang, mantan Presiden Donald Trump memperingatkan pada hari Sabtu (27/1).

Mantan presiden tersebut tidak percaya bahwa anggota blok tersebut akan menepati komitmen merekaBerbicara kepada kerumunan pendukungnya di sebuah acara kampanye di Las Vegas, Nevada, Trump melanjutkan kritiknya terhadap blok militer Barat.“Kita membayar untuk NATO, dan kita tidak mendapatkan banyak manfaat darinya,” klaimnya.“Dan tahukah Anda – saya benci mengatakan hal ini kepada Anda tentang NATO – jika kita membutuhkan bantuan mereka, katakanlah kita diserang, saya tidak yakin mereka akan berada di sana,” kata mantan presiden tersebut. “Saya kenal orang-orangnya,” tambahnya.Menurut Pasal 5 Piagam NATO, serangan bersenjata terhadap satu negara anggota harus dianggap sebagai serangan terhadap seluruh negara anggota.Pernyataan tersebut mengikuti sejarah panjang keluhan yang dilontarkan Trump kepada blok pimpinan AS tersebut selama dan setelah masa kepresidenannya. Dia terkenal membuat banyak orang bingung di Brussel dengan mengklaim pada tahun 2017 bahwa NATO sudah “usang.” Dia kemudian berulang kali mengecam Jerman dan sekutu Amerika lainnya karena tidak mengeluarkan cukup dana untuk pertahanan.Trump juga mengkritik Presiden Joe Biden karena memberikan bantuan militer ke Ukraina selama konflik dengan Rusia. “Kami tidak mempunyai amunisi untuk diri kami sendiri, [namun] kami memberi begitu banyak,” katanya tahun lalu.Trump juga berjanji untuk mengakhiri pertempuran antara Moskow dan Kiev dalam waktu “24 jam” dan memulihkan perdamaian di wilayah tersebut jika terpilih kembali. Namun Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan klaim Trump tidak realistis. Ketika ditanya oleh NBC News pada bulan November apakah dia yakin Trump akan terus mendukung Ukraina, Zelensky menjawab: “Sungguh, saya tidak tahu.”Trump tetap menjadi kandidat terdepan dalam nominasi Partai Republik sebagai kandidat melawan Biden. Bulan ini, ia dengan nyaman menempati posisi pertama dalam kaukus Iowa dan pemilihan pendahuluan di New Hampshire, sehingga mendorong Gubernur Florida Ron DeSantis untuk keluar dari jabatannya. Mantan utusan AS untuk PBB, Nikki Haley, kini menjadi satu-satunya saingan Trump dari Partai Republik.[IT/r]