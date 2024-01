Iran Menyangkal Pihaknya Berada di balik Kematian Prajurit AS di Yordania

Iranian Foreign Ministry spokesman Nasser Kanaani holds a press conference in Tehran

IslamTimes - Tehran tidak terlibat dalam serangan pesawat nirawak di pangkalan AS di Yordania, yang menyebabkan tiga anggota militer tewas dan lebih dari 30 orang terluka, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani pada Senin (29/1).

Republik Islam telah menjauhkan diri dari serangan pesawat nirawak yang mematikan terhadap pos terdepan AmerikaPerlawanan Islam di Irak – sebuah kelompok payung bagi milisi Islam Syiah – mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap pos terdepan yang dikenal sebagai Menara 22, tidak jauh dari perbatasan Yordania-Suriah.Presiden Joe Biden mengatakan serangan itu dilakukan oleh “kelompok militan radikal yang didukung Iran,” sementara banyak politisi AS menyalahkan Tehran secara langsung. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron juga merujuk pada Iran, dan mendesak Republik Islam untuk “menurunkan ketegangan di kawasan.”“Seperti yang telah kami nyatakan dengan jelas sebelumnya, kelompok perlawanan di kawasan ini merespons kejahatan perang dan genosida,” kata Kanaani. “Mereka tidak menerima perintah dari Republik Islam Iran. Kelompok-kelompok ini memutuskan dan bertindak berdasarkan prinsip dan prioritas mereka sendiri serta kepentingan negara dan rakyatnya.”Biden menjanjikan tanggapan atas kematian warga Amerika. “Kami akan meminta pertanggungjawaban semua pihak yang bertanggung jawab pada waktu dan cara yang kami pilih,” katanya dalam sebuah pernyataan.Serangan di Yordania terjadi ketika kelompok Syiah di wilayah tersebut berjanji solidaritas dengan Palestina dan menuntut Zionis Israel mengakhiri serangannya di Gaza. Hizbullah di Lebanon berulang kali menembakkan roket dan mortir ke Zionis Israel, sementara Houthi di Yaman meluncurkan rudal dan drone ke kapal dagang yang berlayar melalui Laut Merah.AS dan Inggris mulai melakukan serangan terhadap sasaran Houthi di Yaman pada 12 Januari, dengan alasan perlunya melindungi pelayaran internasional. Pada hari Rabu (24/1), pasukan AS melakukan serangan udara terhadap tiga lokasi di Irak barat yang terkait dengan kelompok Kataib Hizbullah, yang mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap situs militer AS di Irak dan Suriah.[IT/r]