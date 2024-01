Islam Times - Hamas , kelompok pejuang Islam di Gaza, memiliki banyak strategi dalam mengalahkan tentara Israel dalam perang, terutama di Gaza selatan.

Strategi Hamas tampak terkonsolidasi setelah gencatan senjata. Apalagi, ISW dan Proyek Ancaman Kritis American Enterprise Institute menyatakan Hamas yang bersekutu tampaknya telah meningkatkan persenjataan mereka dan menyesuaikan taktik mereka berdasarkan pembelajaran selama beberapa terakhir pertempuran di Jalur Gaza.Bagaimana Strategi Militer Hamas Melawan Israel Terus Berkembang di Gaza Selatan?1. Senjata yang DitingkatkanFoto/ReutersSalah satu perubahan yang paling menonjol adalah peningkatan penggunaan eksplosif penetrator (EFP) – bahan peledak proyektil yang dirancang untuk menembus lapis baja, bahkan ketika ditembakkan dari jarak jauh. Senjata-senjata tersebut, yang hanya digunakan dua kali pada bulan Oktober dan November, telah dikerahkan lima kali sejak 1 Desember, menurut lembaga tersebut."Dari tiga jenis EFP yang digunakan saat ini, yang paling umum adalah meledakkan dan meluncurkan pecahan peluru baja ke segala arah, menimbulkan dampak mematikan biasanya dalam radius 10-40 meter”, kata Alexandre Vautravers, pakar keamanan di Global Studies Institute di Universitas Jenewa, dilansir France 24.Rincian dalam laporan ISW tidak merinci jenis EFP yang digunakan oleh Hamas, namun mengindikasikan bahwa jenis tersebut lebih cenderung merupakan jenis kedua atau ketiga yang biasa digunakan sebagai amunisi anti-tank. "Keduanya memiliki proyektil berbentuk khusus yang mampu menembus baju besi atau benteng yang sangat tebal”, kata Vautravers.Persenjataan yang lebih tua tidak sebanding dengan sistem pertahanan Trophy Israel yang dikembangkan pada akhir tahun 2000an untuk “mencegat proyektil sebelum mengenai kendaraan lapis baja”, kata Omri Brinner, spesialis geopolitik Timur Tengah di Tim Internasional untuk Studi Keamanan (ITSS) Verona. Dia menambahkan, bagaimanapun, perlindungan seperti itu “tidak dipasang pada setiap model tank”.Namun EFP yang lebih modern – seperti yang diperkirakan digunakan oleh Hamas – dapat “diproyeksikan dengan kecepatan hipersonik, membuat mereka mampu menembus lapis baja tanpa dicegat oleh Trophy atau sistem serupa”, kata Vautravers.Masih ada pertanyaan mengenai bagaimana Hamas memperoleh akses terhadap persenjataan canggih yang dirancang untuk menembus sistem Israel. Menurut Institute for the Study of War, EFP yang digunakan Hamas dibuat di Jalur Gaza.Selain amunisi anti-tank, laporan ISW juga menyertakan rekaman video yang dirilis oleh Hamas pada tanggal 2 Desember yang menunjukkan para pejuangnya menggunakan drone serang satu arah untuk menargetkan pasukan Israel di Jalur Gaza utara.Hal ini menandai kemajuan teknis lainnya dalam kemampuan militer kelompok tersebut. “Hamas telah mengembangkan drone selama beberapa dekade dan telah menggunakannya, namun tidak pernah secara efektif dan terutama untuk tujuan pelatihan,” kata Veronika Poniscjakova, spesialis aspek militer dalam konflik Israel-Palestina di Universitas Portsmouth di Inggris.Ke depan, Hamas dapat menggunakan strategi serupa dengan yang digunakan Israel dalam serangan udaranya di Gaza utara dan selatan, dengan mengerahkan drone kamikaze untuk menyerang pasukan Israel "sebelum konfrontasi langsung", kata Poniscjakova.2. Menggunakan Taktik BaruFoto/ReutersSelain meningkatkan persenjataan, Hamas juga tampaknya akan memberlakukan rencana aksi baru terhadap Israel di Gaza selatan.“Hamas dan milisi Palestina lainnya telah beralih dari melakukan operasi yang tertunda menjadi melakukan pertahanan yang disengaja,” tulis Institute for the Study of War.Operasi di utara bertujuan untuk memperlambat kemajuan Israel “untuk memberikan waktu bagi Hamas untuk memindahkan para pemimpin dan perlengkapan militernya dari jalur Gaza utara ke bagian selatan jalur tersebut”, tambahnya.Kini setelah medan pertempuran berpindah ke selatan, “pergeseran taktik menunjukkan bahwa Hamas dan milisi Palestina bersiap untuk berkomitmen secara tegas dalam mempertahankan diri dari operasi darat Israel”.Pendekatan yang lebih konfrontatif secara langsung dari Hamas mungkin muncul karena adanya kebutuhan. Jika Hamas mampu mengalihkan operasinya ke selatan ketika pertempuran berkecamuk di Gaza utara, maka kini “tidak ada tempat lain untuk melarikan diri”, kata Poniscjakova.Hamas mungkin juga bisa beroperasi lebih berani di wilayah selatan dibandingkan di wilayah utara. Brinner mengatakan di situlah gudang amunisi dan senjata utama kelompok tersebut, dan terdapat juga dukungan rakyat yang kuat terhadap Hamas khususnya di Khan Younis, kampung halaman dua pemimpin utama kelompok tersebut di Gaza, Yahya Sinwar dan Mohammed Deif.“Di Jalur Gaza utara, kita telah melihat Hamas beroperasi lebih seperti kekuatan gerilya – menghindari pertempuran besar, menyelinap pergi dan kemudian kembali menyerang dan menyelinap lagi,” kata Ahron Bregman, spesialis masalah keamanan di Timur Tengah. di Kings College London, dilansir France 24.“Tetapi taktik ini mungkin berubah ketika Israel beroperasi di Jalur Gaza bagian selatan. Ada dukungan kuat Hamas di sana, sehingga mereka mungkin akan melakukan perlawanan lebih keras.” Ini bisa berarti kembalinya struktur organisasi tradisional kelompok tersebut yang terbagi menjadi “formasi batalion, brigade, dan sebagainya”, kata Bregman.“Orang-orang Israel juga kurang mengenal Jalur Gaza selatan dibandingkan dengan Jalur Gaza utara,” kata Bregman, dan mereka semakin mendapat tekanan dari komunitas internasional untuk membatasi melonjaknya angka kematian warga sipil di Gaza.“Pasukan Pertahanan Israel, karena jumlah pasukannya lebih banyak di wilayah selatan saat ini, dapat menggunakan lebih sedikit daya tembak agar tidak membunuh terlalu banyak warga sipil,” tambah Bergman.3. Memperpanjang Durasi PerangFoto/ReutersMungkin terlalu dini untuk mengatakan apakah insiden yang terjadi beberapa hari terakhir ini merupakan awal dari strategi militer Hamas yang lebih maju. “Ada indikasi sesuatu akan terjadi, tapi kami belum bisa mengatakan [apakah] Hamas memiliki taktik yang lebih canggih secara umum,” kata Brenner.Masih ada sedikit bukti untuk mengukur keberhasilan serangan drone kamikaze baru-baru ini yang diluncurkan oleh Hamas.Namun hampir dua bulan setelah perang Israel-Hamas di Gaza, bentrokan tampaknya akan semakin intensif. “Pertempuran sengit ada di depan kita,” kata Brinner. “Konfrontasi akan semakin intens dan kemajuan Israel akan semakin sulit.”Poniscjakova yakin senjata terhebat yang dimiliki Hamas adalah menunda pertempuran selama mungkin. “Waktu adalah sahabat Hamas. Semakin lama perang berlangsung, semakin banyak korban sipil yang akan jatuh, dan ini menguntungkan Hamas karena menurunkan citra Israel,” katanya.Tujuan kelompok pejuang ini juga sangat berbeda dengan tujuan Israel. “Hamas tidak harus meraih kemenangan besar atas Israel,” kata Bregman. “Yang harus mereka lakukan adalah mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri ketika perang ini selesai. Kemenangan Hamas adalah kemampuan untuk mengatakan, ‘Kami masih di sini’.”