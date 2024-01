Houthi Mengklaim Serangan Rudal terhadap Kapal Perang AS

USS Lewis B. Puller expeditionary mobile base vessel

IslamTimes - Pejuang Houthi menembakkan rudal ke kapal perang AS di Teluk Aden pada hari Minggu (28/1), klaim juru bicara kelompok yang berbasis di Yaman. Dia menggambarkan insiden itu sebagai respons terbaru terhadap “agresi” Amerika di wilayah tersebut.

USS Lewis B. Puller menjadi sasaran di Teluk Aden, kata kelompok bersenjata YamanSerangan itu, yang menargetkan kapal pangkalan bergerak ekspedisi USS Lewis B. Puller, terjadi pada Minggu malam, kata Yahya Saree dalam sebuah posting Telegram pada hari yang sama. Juru bicara tersebut tidak merinci apakah rudal tersebut mengenai kapal tersebut.Kapal perang tersebut memberikan dukungan logistik kepada pasukan AS yang berpartisipasi dalam “agresi” terhadap Yaman, dan menjadi sasaran sebagai bagian dari tindakan Houthi untuk melindungi negara tersebut, kata Saree.Kelompok militan tersebut akan terus menyerang kapal-kapal komersial di wilayah tersebut sampai Israel mengakhiri serangannya di Gaza dan blokade terhadap wilayah kantong Palestina dicabut, tambah juru bicara tersebut.Militer AS belum secara resmi mengomentari dugaan serangan tersebut. Namun, seorang pejabat pertahanan Amerika yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada AP bahwa belum ada laporan bahwa USS Lewis B. Puller menjadi sasaran.Sejak pertengahan Oktober, Houthi telah meluncurkan beberapa drone dan rudal yang menargetkan kapal-kapal Zionis Israel di lepas pantai Yaman, mengganggu pelayaran di sepanjang rute utama di Laut Merah dan Teluk Aden.AS dan Inggris kemudian melancarkan serangan udara terhadap kelompok tersebut untuk mengurangi kemampuannya dalam menyerang kapal. Namun, sejauh ini mereka tampaknya tidak mampu mencegah serangan Houthi.Pada hari Rabu, Saree mengklaim bahwa “sejumlah rudal balistik kami telah mencapai sasarannya” di tengah bentrokan antara pasukan Houthi dan kapal perang AS yang melindungi kapal komersial.Komando Pusat AS mengatakan pada hari Sabtu (27/1) bahwa mereka telah mencegat rudal anti-kapal yang ditembakkan oleh kelompok tersebut yang merupakan “ancaman” terhadap kapal-kapal yang menavigasi daerah tersebut.Pada hari Minggu, PBB mengatakan bahwa angkutan melalui Terusan Suez telah anjlok sebesar 45% dalam dua bulan terakhir di tengah serangan Houthi dan serangan udara balasan oleh AS dan Inggris.“Kami sangat prihatin,” Jan Hoffmann, kepala logistik perdagangan di Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD), mengatakan kepada wartawan. “Kami melihat adanya penundaan, biaya yang lebih tinggi, emisi gas rumah yang lebih tinggi,” katanya.[IT/r]