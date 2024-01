NBC: AS Bisa Menunda Pengiriman Senjata ke Israel 

Israeli soldiers prepare ammunition and ships at the Israeli naval base in Ashdod

IslamTimes - Gedung Putih sedang mempertimbangkan apakah akan menunda pengiriman senjata ofensif ke Zionis Israel, untuk memaksa negara Yahudi tersebut mengurangi operasi militernya di Gaza, NBC News melaporkan pada hari Minggu (28/1).

Gedung Putih dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menggunakan senjata tersebut sebagai alat pengungkitMenurut laporan tersebut, Zionis Israel telah meminta AS untuk mengirimkan bantuan tambahan, termasuk bom udara dan pertahanan udara yang kuat.NBC News mengutip tiga pejabat AS dan seorang mantan pejabat AS yang mengatakan bahwa AS “sedang mempertimbangkan untuk memperlambat atau menghentikan pengiriman dengan harapan hal ini akan mendorong Zionis Israel untuk mengambil tindakan, seperti membuka koridor kemanusiaan untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada warga sipil Palestina.”Pengiriman peluru artileri 155 mm dan peralatan yang mengubah ‘bom bodoh’ menjadi amunisi berpemandu presisi dilaporkan sedang ditinjau oleh Pentagon. Para pejabat mengatakan bahwa “belum ada keputusan yang dibuat” mengenai masalah ini, dan bahwa AS “kemungkinan akan terus menyediakan peralatan konversi lainnya yang membuat amunisi Israel lebih tepat.”Para pejabat menambahkan bahwa Gedung Putih “tidak mungkin memperlambat pengiriman pertahanan udara,” namun “mungkin bisa menahan atau menunda” senjata ofensif.AS telah mendesak Zionis Israel untuk menahan diri, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan bulan ini bahwa jumlah korban sipil di Gaza “terlalu tinggi.” Pada bulan Desember, Presiden Joe Biden memperingatkan bahwa Zionis Israel dapat kehilangan dukungan asing karena “pengeboman tanpa pandang bulu” di wilayah kantong Palestina.Lebih dari 26.000 warga Palestina telah terbunuh di Gaza sejak pertempuran pecah pada bulan Oktober, menurut otoritas setempat yang dikelola Hamas. Zionis Israel menolak tuduhan “genosida,” dengan alasan bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia.Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali menekankan bahwa tujuan di Gaza adalah untuk “membasmi” kelompok bersenjata Palestina Hamas. Dalam pidatonya bulan ini, Netanyahu bersumpah bahwa pemerintahnya tidak akan “menyerah” kepada militan.Pasukan Pertahanan Zionis Israel melancarkan operasinya di Gaza sebagai tanggapan terhadap serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Lebih dari 200 warga Zionis Israel ditawan oleh Hamas. Puluhan sandera kemudian dibebaskan melalui serangkaian pertukaran tahanan pada bulan November.[IT/r]