Seruan untuk Gencatan Senjata Gaza di AS Meningkat Setelah Serangan terhadap Pangkalan di Yordania

Rising calls for Gaza ceasefire in US

IslamTimes - Koresponden Al Mayadeen melaporkan adanya peningkatan tuntutan di Amerika Serikat untuk segera melakukan gencatan senjata di Jalur Gaza. Hal ini menyusul serangan pesawat nirawak di pangkalan AS pada hari Minggu (28/1), yang mengakibatkan kematian tiga tentara AS dan melukai banyak lainnya, sehingga meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Serangan baru-baru ini terhadap pasukan AS di wilayah perbatasan Yordania-Suriah telah memicu peningkatan kekhawatiran dan diskusi di AS mengenai perlunya de-eskalasi.Koresponden kami menegaskan bahwa suara-suara di dalam Partai Demokrat AS telah menyatakan penolakan mereka untuk meningkatkan perjuangan yang sedang berlangsung dan malah menyerukan penyelesaian masalah mendasar, yaitu perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.Trita Parsi, salah satu pendiri dan wakil presiden eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa kekhawatiran meningkat mengenai potensi eskalasi yang lebih luas, ditambah dengan konsekuensi dari tidak adanya gencatan senjata di Gaza setelah serangan terhadap pangkalan AS di Irak.Selama tiga bulan terakhir, peringatan tentang meningkatnya risiko AS terlibat dalam perang Timur Tengah tanpa gencatan senjata di Gaza telah diungkapkan, tambahnya.Peringatan-peringatan ini, yang mendesak Presiden Biden untuk mempertimbangkan dampak serangan gencar Zionis “Israel” di Gaza terhadap kepentingan nasional AS, tampaknya tidak diindahkan, menurut Parsi.“Tanggung jawab utama Presiden Amerika Serikat adalah melindungi rakyat Amerika serta prajurit dan wanita Amerika. Dengan menolak mendorong gencatan senjata, Biden diperkirakan telah membahayakan pasukan Amerika, dan kini lima warga Amerika telah terbunuh secara sia-sia (dua orang) SEAL dibunuh di Laut Merah awal bulan ini). Mereka tidak mati karena membela kepentingan AS, mereka mati karena membela penolakan Biden untuk menekan Zionis Israel agar melakukan gencatan senjata. Nyawa mereka dipertaruhkan oleh Biden untuk mempertahankan kemampuan Zionis Israel untuk melanjutkan pembantaiannya di Gaza,” katanya singkat.Beberapa pemikiran mengenai serangan terhadap pasukan AS oleh milisi Irak hari ini dan risiko eskalasi yang lebih luas:Selama lebih dari tiga bulan, banyak dari kita telah memperingatkan bahwa jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, risiko Amerika Serikat akan terjebak dalam perang lain di wilayah Tengah…— Trita Parsi (@tparsi) 28 Januari 2024Parsi menekankan bahwa Biden harus mulai menarik pasukan dari Irak dan Suriah dan memberikan tekanan pada Zionis “Israel” untuk menerapkan gencatan senjata, karena agresi yang sedang berlangsung di Gaza memperburuk empat bidang yang menimbulkan risiko bagi Amerika Serikat.“Setiap hari Biden terus memblokir gencatan senjata di Gaza, ia tidak perlu membahayakan pasukan AS. Demi melindungi pasukan kami dan melindungi rakyat Amerika dari perang lain di Timur Tengah, ia harus meredakan ketegangan di Gaza. Timur Tengah – jangan menambah bahan bakar ke dalam api. Deeskalasi dimulai dengan gencatan senjata di Gaza,” dia menyimpulkan.[IT/r]