Pegawai Pemerintah AS Melakukan Mogok Makan untuk Mendukung Gaza, Memprotes Dukungan Biden kepada “Israel”

US Gov’t Employees Stage Hunger Strike in Support of Gaza

IslamTimes - Para pegawai di lebih dari dua lusin lembaga pemerintah AS merencanakan mogok makan pada hari Kamis (1/2)untuk memprotes kebijakan Presiden Joe Biden terhadap Jalur Gaza yang dilanda perang dan penggunaan kelaparan oleh Zionis “Israel” sebagai “senjata perang” di wilayah yang terkepung.

Feds United for Peace, mewakili karyawan dari dua puluh tujuh lembaga dan departemen pemerintah AS, mengatakan “hari puasa untuk Gaza” bertujuan untuk menarik perhatian terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.Pegawai federal yang berpartisipasi akan datang ke kantor mereka dengan mengenakan pakaian hitam atau syal keffiyeh atau simbol solidaritas Palestina lainnya.Seorang pegawai federal yang berbicara atas nama kelompok tersebut mengutip laporan PBB bahwa hingga dua juta orang di wilayah tersebut berisiko mengalami kelaparan, dan mengatakan bahwa Hari Puasa adalah tanggapan terhadap penggunaan “kelaparan sebagai senjata perang” oleh Zionis “Israel”. dengan sengaja menahan makanan memasuki Gaza.”United for Peace dari Fed juga mengadakan pemogokan kantor sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina pada awal bulan ini, yang memicu reaksi di Washington, dengan pejabat keamanan nasional dari kedua partai mengkritik protes mereka sebagai pembangkangan.“Mereka pantas dipecat,” kata Ketua DPR, Mike Johnson, seorang anggota Partai Republik dari Louisiana.Perwakilan Feds United for Peace mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk memaksakan percakapan di kantor mereka, di mana banyak pegawai federal mungkin mendukung gencatan senjata tetapi takut akan pembalasan jika berbicara, atau bahkan takut untuk membahas politik dengan santai karena hal itu dapat menghambat upaya mereka untuk bekerja. pada kebijakan secara efektif.Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB telah memperingatkan bahwa situasi mengerikan sedang terjadi di Gaza ketika setengah juta orang menghadapi ancaman bencana kelaparan.Penduduk Gaza merupakan 80 persen dari populasi global yang menghadapi kelaparan atau bencana kelaparan, seperti yang dilaporkan oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.Pekerja federal Amerika Serikat akan meninggalkan pekerjaannya pada hari Selasa untuk memprotes penanganan perang Zionis “Israel” di Jalur Gaza oleh pemerintahan Joe Biden ketika pembantaian tersebut mencapai angka 100 hari.Pekan lalu, Staf Gencatan Senjata menerbitkan sebuah pernyataan yang menentang upaya para pejabat senior Gedung Putih untuk meningkatkan moral yang telah menurun sebagai akibat dari penolakan terhadap dukungan AS terhadap Zionis “Israel”.“Saat kepala staf Gedung Putih Jeff Zients mengadakan pesta peningkatan moral bagi stafnya malam ini, seorang anak di Gaza terbunuh setiap 8 menit,” kata Staf Gencatan Senjata dalam sebuah pernyataan. “Kami muak dengan sikap apatis terhadap nyawa yang telah diambil di wilayah ini selama tiga bulan terakhir.”Di kantor pusat pemilihan kembali Biden pada tahun 2024, para aktivis juga menandatangani petisi secara anonim.Lebih dari seribu pejabat dari badan pembangunan USAid menandatangani surat untuk mendukung gencatan senjata.Pegawai pemerintah mengatakan bahwa meskipun kritik substantif mereka terhadap kebijakan pemerintah tampaknya tidak mengubah kebijakan, rentetan tindakan perbedaan pendapat telah sampai ke Ruang Oval.Van Jackson, seorang ilmuwan politik yang bekerja di Pentagon pada masa pemerintahan Barack Obama, mengatakan protes yang baru-baru ini dilakukan oleh pegawai negeri AS belum pernah terjadi sebelumnya.“Kita berada di wilayah yang belum dipetakan, dan tidak ada pemerintahan presiden dalam 40 tahun terakhir yang dikecam oleh stafnya sendiri seperti ini – tidak secara kolektif, tidak secara terbuka, dan tidak secara teratur,” tulis Jackson dalam buletinnya Un-Diplomatic.[IT/r]