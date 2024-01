AS Mengatakan Tidak Ingin Berperang dengan Iran setelah 3 Tentara Tewas di Yordania

Pentagon spokesperson Sabrina Singh

IslamTimes - Amerika Serikat mengklaim tidak ingin berperang dengan Iran karena berjanji akan menanggapi operasi yang menyebabkan 43 tentara AS menjadi korban.

Pentagon pada hari Senin (29/1) mengatakan pihaknya tidak yakin Iran ingin berperang dengan Amerika Serikat, dan menambahkan bahwa AS juga tidak menginginkan perang, hanya satu hari setelah operasi Perlawanan menewaskan tiga tentara AS dan melukai puluhan lainnya di daerah perbatasan Yordania-Suriah. .Juru bicara Pentagon Sabrina Singh menyalahkan Iran karena memungkinkan kelompok-kelompok menyerang Amerika Serikat di Timur Tengah, mengklaim bahwa serangan terbaru ini membawa "jejak kaki" Kataib Hizbullah (Brigade Hizbullah) Irak.“Kami tidak menginginkan perang, namun kami akan mengambil tindakan, dan menanggapi serangan terhadap pasukan kami,” kata Singh.Pentagon menambahkan bahwa meskipun pihaknya tidak akan mengungkapkan sifat respons terhadap operasi yang menargetkan pasukan AS, “Kami menganggap Iran bertanggung jawab atas serangan tersebut.”Tidak ada informasi lebih lanjut yang diungkapkan mengenai serangan AS tersebut, dan Washington mengatakan pihaknya akan "merespons pada waktu dan tempat yang sesuai dengan keinginan kita".Operasi tersebut sejauh ini telah menewaskan tiga tentara AS dan melukai 40 lainnya, dan Pentagon memperbarui jumlah korban menjadi 34, delapan di antaranya berada dalam situasi kritis.Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan pada Minggu malam bahwa tiga tentara AS tewas, sementara sedikitnya 25 orang terluka di timur laut Yordania dekat perbatasan Suriah.[IT/r]