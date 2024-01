Iran Dengan Tegas Membantah Klaim 'Tak Berdasar' AS Mengenai Keterlibatannya dalam Operasi Yordania

Iran's United Nations Ambassador Amir Saeid Iravani

IslamTimes - Duta Besar Iran untuk PBB menegaskan bahwa tidak ada kelompok yang berafiliasi dengan Angkatan Bersenjata Iran, di Irak, Suriah, atau di tempat lain, yang beroperasi di bawah kendali atau atas nama Iran.

Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani dengan tegas membantah tuduhan Amerika Serikat mengenai dugaan keterlibatan negaranya dalam kegiatan anti-Amerika di Asia Barat.Pernyataan tersebut disampaikan Iravani dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan PBB pada Senin. Surat tersebut dikeluarkan tiga hari setelah surat dari duta besar AS, Linda Thomas-Greenfield, yang menuduh “kelompok milisi yang berafiliasi dengan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran” melakukan “tindakan terhadap personel dan fasilitas AS di Irak dan Suriah.”Iravani menegaskan bahwa “tidak ada kelompok yang berafiliasi dengan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, baik di Irak, Suriah, atau di tempat lain yang beroperasi secara langsung atau tidak langsung di bawah kendali Republik Islam Iran atau bertindak atas namanya.”“Oleh karena itu, Republik Islam Iran tidak bertanggung jawab atas tindakan individu atau kelompok mana pun di kawasan ini,” tegas duta besar Iran untuk PBB.Mengenai kehadiran AS di Suriah dan Irak, duta besar Iran menegaskan bahwa "...tindakan yang dilakukan Amerika Serikat di Suriah dan Irak adalah melanggar hukum dan bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam PBB.... Oleh karena itu, pemberitahuan AS disampaikan kepada Dewan Keamanan dalam surat tersebut ... tidak memiliki dasar hukum dan tidak membenarkan tindakan tersebut."Iran: Kelompok perlawanan merespons genosida di Gaza secara independenJuru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani kemarin menekankan bahwa Iran secara konsisten mewaspadai risiko meningkatnya ketegangan regional menjadi perang besar-besaran.Eskalasi ini disebabkan oleh serangan terus-menerus oleh Zionis “Israel” terhadap rakyat Palestina dan dukungan komprehensif yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, menurut Kanaani.Diplomat tinggi Zionis Iran lebih lanjut menyatakan bahwa Tehran memandang pelanggaran berulang terhadap kedaulatan nasional Irak dan Suriah oleh pasukan AS, serta serangan AS terhadap kelompok Perlawanan, sebagai faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya siklus ketidakstabilan di kawasan.Menekankan kembali pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan, Republik Islam Iran percaya bahwa perang di Gaza bukanlah solusi dan mengakhiri serangan rezim Zionis di Gaza dan gencatan senjata segera dapat menjadi dasar. untuk kembalinya perdamaian di kawasan ini,” tegasnya.[IT/r]