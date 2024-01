Komandan Armada ke-5: Rudal dan Drone Yaman Dapat Menghancurkan Armada AS dalam 75 Detik

US Navy Martin AUV drone

IslamTimes - Komandan Armada Kelima AS, Charles Bradford Cooper, menegaskan, belum pernah ada kasus yang menargetkan kapal komersial atau kapal Angkatan Laut AS dengan rudal balistik.

Komandan Armada Kelima AS, Charles Bradford Cooper, pada hari Senin (29/1) menyoroti bahwa begitu rudal dan drone Ansar Allah diluncurkan, mereka dapat mencapai target mereka di Laut Merah dalam waktu 75 detik. Sebagai tanggapan, pasukan AS hanya memiliki waktu singkat 9 hingga 15 detik untuk memutuskan dan mengambil tindakan untuk mencegat dan menembak jatuh rudal atau drone yang diluncurkan oleh Ansar Allah, menurut Cooper.Cooper menegaskan, dalam sebuah wawancara untuk CBS AS, bahwa belum pernah ada kasus yang menargetkan kapal komersial atau kapal Angkatan Laut AS dengan rudal balistik sebelumnya, mengacu pada salah satu operasi Angkatan Bersenjata Yaman yang menargetkan kapal perang AS dengan sejumlah rudal balistik.Pusat Komando Armada dan Angkatan Laut AS yang Kelima melindungi kepentingan Amerika di perairan Timur Tengah, termasuk Laut Merah, tempat teroris Houthi yang didukung Iran terus menargetkan kapal komersial dan kapal perang Angkatan Laut AS. @NorahODonnell diberikan akses langka ke situs di… pic.twitter.com/zGR1qevL0I— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 30 Januari 2024Di bagian lain dalam sambutannya, Cooper menuduh Iran memberikan informasi intelijen kepada Ansar Allah di Yaman untuk menargetkan militer AS.Perlu dicatat bahwa Armada Kelima AS, bagian dari Angkatan Laut, ditempatkan di perairan seberang Bahrain.Hal ini terjadi tak lama setelah juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Saree mengumumkan bahwa Yaman menargetkan kapal perang Angkatan Laut AS Lewis B Puller yang berlayar melalui Teluk Aden.Saree merinci bahwa kapal perang tersebut terlibat dalam memberikan dukungan logistik bagi pasukan AS yang melancarkan agresi terhadap Yaman, di antara misi lainnya.“Operasi ini merupakan bagian dari tindakan militer yang diambil oleh Angkatan Bersenjata Yaman untuk membela rakyat Yaman dan sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas,” tambah Saree.Mengakhiri pernyataannya, Saree menegaskan kembali komitmen YAF untuk menegakkan blokade terhadap navigasi Israel di Laut Merah sampai gencatan senjata tercapai di Gaza dan pengepungan yang diberlakukan terhadap rakyat Gaza dicabut.Dalam konteks yang sama, sebuah artikel di The New York Times baru-baru ini menegaskan bahwa Ansar Allah yang pandai terbukti mahir dalam mengganggu sekutu Amerika di Timur Tengah hingga para ahli strategi Pentagon mulai meniru beberapa taktik mereka.Menyoroti keberhasilan Ansar Allah dalam menggunakan kembali sistem radar komersial yang tersedia dari gudang kapal dan meningkatkan portabilitasnya, seorang komandan senior AS menugaskan Marinir untuk merancang solusi serupa. Pada September 2022, Marinir di Laut Baltik menerapkan sistem radar bergerak yang terinspirasi oleh kecerdikan Ansar Allah.Pejabat senior Pentagon menyadari sejak awal, dengan dimulainya operasi Ansar Allah di Laut Merah, bahwa mengendalikan mereka akan menimbulkan tantangan yang signifikan, menurut laporan tersebut.Ini adalah upaya yang menantang, dan semakin diperumit oleh fakta bahwa Ansar Allah telah menguasai strategi perang non-konvensional, sesuai pernyataan pejabat militer Amerika. Gerakan Perlawanan tidak memiliki fasilitas penyimpanan senjata dalam jumlah besar yang dapat dijadikan sasaran oleh jet tempur Amerika, mengingat bahwa pesawat tempurnya selalu berpindah-pindah, meluncurkan rudal dari truk pickup di pantai-pantai terpencil sebelum direlokasi dengan cepat.Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan dampak, jika ada, dari apa yang disebut AS sebagai serangan “sukses” di Yaman.Laporan: Kapal perang Inggris tidak memiliki 'kemampuan yang diperlukan' untuk menyerang YamanSementara itu, menurut The Telegraph, kapal angkatan laut Zionis Inggris yang dikirim ke Laut Merah tidak dipersenjatai dengan rudal yang mampu menyerang sasaran darat di Yaman, ungkap sumber pertahanan Inggris.Pada akhir November, pemerintah Inggris mengumumkan bahwa mereka mengirimkan kapal Angkatan Laut Kerajaan HMS Diamond dengan dalih "memperkuat keamanan regional" di Teluk dan Samudera Hindia.Menurut sumber tersebut, kapal perusak Diamond yang ditempatkan di Laut Merah tidak menyerang sasaran darat Angkatan Bersenjata Yaman (YAF) karena tidak memiliki kemampuan yang diperlukan.Telegrap merinci bahwa satu-satunya senjata serangan darat angkatan laut Inggris adalah meriam artileri yang terletak di depan setiap kapal perang. Meskipun kapal-kapal AS menggunakan rudal jelajah Tomahawk, satu-satunya pilihan Inggris adalah pesawat yang ditempatkan pada jarak 1.500 mil atau kapal selam.Mantan Wakil Menteri Pertahanan Inggris Mark Francois dikutip mengatakan bahwa kurangnya daya tembak angkatan laut Inggris dirujuk dalam laporan komite pertahanan beberapa tahun yang lalu, dan rudal yang mumpuni masih belum beroperasi.Ketika perusahaan-perusahaan mengubah rute kapal mereka dari menyeberangi Laut Merah ke Tanjung Harapan, perlu dicatat bahwa Angkatan Bersenjata Yaman telah berulang kali menekankan bahwa semua kapal bebas dan aman untuk melakukan perjalanan selama mereka tidak terlibat dalam penyeberangan tersebut. melarang. Larangan tersebut mencakup kapal-kapal Israel, kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel, dan kapal-kapal yang menuju ke pelabuhan di wilayah pendudukan Palestina.Terkait hal tersebut, pada awal bulan Januari, Wakil Menteri Luar Negeri Sanaa, Hussein al-Ezzi, menanggapi apa yang ia sebut sebagai narasi “salah dan menyesatkan” yang dipromosikan oleh AS, Inggris, dan Jerman, mengenai keamanan navigasi di wilayah Laut Merah tersebut.Al-Ezzi menyatakan Yaman menegaskan kembali keselamatan dan keamanan navigasi untuk semua tujuan kecuali pelabuhan Palestina yang diduduki Israel. Dia menekankan bahwa Sanaa bertujuan melalui tindakan terbatas dan sementara ini untuk “mengangkat pengepungan brutal yang diberlakukan terhadap penduduk Gaza,” dan menyebutnya sebagai tugas kemanusiaan.[IT/r]