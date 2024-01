Yaman Berjanji Akan Mengakhiri Hegemoni AS di Laut Merah dengan Menyakitkan

Yemeni Defense Minister Major General Mohammed Nasser al-Atifi

IslamTimes - Menteri Pertahanan Yaman mengecam upaya Amerika dan Inggris untuk memiliterisasi Laut Merah untuk mendukung perang genosida Zionis Israel di Jalur Gaza yang terkepung, dan menekankan bahwa angkatan bersenjata Yaman akan mengakhiri hegemoni AS di jalur perairan strategis tersebut “dengan menyakitkan” .

Mayor Jenderal Mohammad Nasser al-Atifi menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para komandan militer dan pejabat pertahanan utama negara itu di ibu kota Sana’a pada hari Selasa (30/1), jaringan televisi berbahasa Arab al-Masirah Yaman melaporkan.Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat dan Inggris telah melakukan serangan di Yaman sebagai tanggapan atas serangan militer Yaman terhadap kapal atau kapal dagang milik Israel yang menuju ke wilayah pendudukan.“Kepemimpinan, pemerintahan, rakyat, tentara, dan geografi Yaman [lebih] unggul, lebih kuat… akan terguncang oleh serangan kriminal agresi tripartit Amerika-Inggris-Zionis,” kata Atifi.“Kelanjutan agresi Amerika-Inggris yang berbahaya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Yaman dan mengganggu stabilitas keamanan dan stabilitas kawasan… Rakyat Yaman dan angkatan bersenjata mereka tidak akan takut dengan rudal dan bom Amerika yang dilarang secara internasional,” tambahnya. .Menekankan bahwa AS dan Israel selalu menjadi simbol kekacauan dan kehancuran, Menteri Pertahanan Yaman mengatakan AS adalah “negara teroris,” dan sponsor terorisme dan teroris, yang mendukung kebrutalan Israel terhadap warga Palestina.“Kami memberitahu mereka dari Laut Merah bahwa kami adalah pihak yang [akan] mengakhiri hegemoni Amerika dengan cara yang menyakitkan, dan mereka akan mengakhirinya dengan tangannya sendiri,” kata Atifi, seraya menambahkan bahwa kepemimpinan Yaman “sadar akan sifat dari hegemoni Amerika.” tantangan, konsekuensi, dan dampak dari penutupan Laut Merah dan Laut Arab bagi Zionis.”Atifi juga mengatakan AS dan Inggris harus menyadari kekuatan kedaulatan Yaman dan bahwa angkatan bersenjata Yaman tidak akan membiarkan Laut Merah menjadi saluran “yang memicu kebrutalan dan kejahatan Zionis terhadap rakyat kami di Palestina.”[IT/r]