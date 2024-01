Iraq’s Kata’ib Hezbollah

IslamTimes - Kelompok perlawanan Irak Kata'ib Hizbullah [Brigade Hizbullah] mengumumkan penangguhan seluruh operasi militernya terhadap pasukan AS di wilayah tersebut, dalam sebuah keputusan yang bertujuan untuk mencegah “rasa malu” bagi pemerintah Irak, Sekretaris Jenderal Kata'ib Hezbollah, Abu Hussein al-Hamidawi mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Meskipun mereka akan menghentikan operasi terhadap “pasukan pendudukan” AS di wilayah tersebut, Kata’ib Hezbollah mengatakan mereka akan “terus membela rakyat kami di Gaza dengan cara lain”.Al-Hamidawi menambahkan bahwa Kata’ib Hizbullah untuk sementara waktu akan melakukan “pertahanan pasif” sebagai respons terhadap potensi tindakan AS terhadap kelompok tersebut.Keputusan tersebut menyusul terbunuhnya tiga tentara AS dalam serangan pesawat nirawak di dekat perbatasan Yordania-Suriah. Pentagon mengatakan penilaian akhir belum dilakukan mengenai siapa yang berada di balik operasi tersebut.Pasukan pendudukan AS di Irak dan Suriah telah diserang lebih dari 160 kali sejak dimulainya perang entitas Zionis “Israel” melawan Jalur Gaza yang terkepung sebagai akibat dari Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan oleh faksi perlawanan Palestina pada tanggal 7 Oktober. [IT/r]