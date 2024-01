Nuland Mengeluarkan Ultimatum kepada Türki

National ammunitions designed for F-35 warplanes by TUBITAK Defense Industries Research and Development Institute are displayed in Ankara

IslamTimes - AS hanya akan mengizinkan Türki untuk kembali ke program jet tempur F-35 jika mereka setuju untuk membuang sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, kata Penjabat Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland. Pejabat Amerika itu juga menyarankan agar Washington bahkan mungkin mencabut sanksi terhadap sekutu NATO-nya jika Ankara lebih bersedia.

Para pejabat AS menuduh Ankara mengancam keamanan NATO dengan pembelian platform pertahanan udara RusiaBerbicara dengan televisi CNNTurk pada hari Senin (29/1), Nuland mengatakan Ankara dapat terlibat dalam proyek F-35 jika mereka menyelesaikan perselisihan tersebut, setelah Türki dikeluarkan dari program tersebut pada tahun 2019 karena akuisisi S-400 dari Rusia.“Jika kita bisa mengatasi masalah S-400 ini, dan Amerika akan dengan senang hati menyambut Türki kembali ke keluarga F-35,” katanya. “Jika kita bisa mengatasi masalah ini, maka masalah CAATSA akan hilang, dan kita bisa kembali membahas F-35,” tambah Nuland, mengacu pada sanksi AS yang menargetkan industri senjata Turki.Saat mengumumkan hukuman CAATSA pada tahun 2020, Washington mengatakan pihaknya telah memberi tahu Ankara bahwa pembelian S-400 akan “membahayakan keamanan teknologi dan personel militer AS serta memberikan dana besar untuk sektor pertahanan Rusia,” dan juga mengingatkan sekutunya akan “the ketersediaan sistem alternatif yang dapat dioperasikan oleh NATO untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya.” Mereka mendesak Turki untuk “segera menyelesaikan masalah S-400.”Meskipun masih belum jelas apakah Ankara akan menerima tawaran Nuland untuk meninggalkan sistem pertahanan udara Rusia, para pejabat sebelumnya telah menolak gagasan tersebut, dan Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan pembelian tersebut adalah “kesepakatan yang sudah selesai.” Kepala industri pertahanan Turki Haluk Gorgun kemudian menambahkan bahwa negaranya “membuat sistem pertahanan udara” sendiri, dengan mengatakan “kita tidak membutuhkan S-300 [atau] S-400.”Selain dikeluarkan dari program F-35, di mana Ankara memproduksi ratusan suku cadang pesawat, Gedung Putih juga menolak mengizinkan penjualan upgrade F-16 untuk angkatan udara Turki. Namun, para pejabat AS menyetujui kesepakatan untuk 79 peralatan modernisasi pada minggu lalu, meskipun masih harus dilihat apakah langkah tersebut berarti adanya perubahan yang lebih luas terhadap kebijakan AS terhadap sekutu NATO-nya.“Periode 15 hari dimulai pada Jumat malam. Setelah 15 hari, masa pemberitahuan ini akan berakhir dan baru kita lanjutkan pelaksanaannya,” lanjut Nuland. “Sepengetahuan saya, modernisasi akan segera dimulai. Sejujurnya, saya tidak tahu pasti kapan jet baru ini akan siap, namun yang jelas adalah prioritas AS bagi Turki untuk mendapatkan jet ini sesegera mungkin.”Diplomat senior AS tersebut melanjutkan dengan menyatakan bahwa pemungutan suara Ankara baru-baru ini yang mendukung keanggotaan Swedia di NATO telah memastikan kesepakatan tersebut, dengan menyatakan: “Kami sangat senang bahwa Türki bergabung dengan kami dalam mengatakan ya kepada Swedia.”[IT/r]