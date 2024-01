Biden 'Memutuskan' Tanggapan terhadap Serangan Yordania, Mengklaim Dia Ingin Menghindari 'Perang yang Lebih Luas'

US President Joe Biden

IslamTimes - Presiden Amerika Joe Biden mengatakan dia telah "memutuskan" bagaimana dia ingin negaranya menanggapi serangan mematikan baru-baru ini terhadap pasukan Amerika di Yordania, namun dia menuduh bahwa dia berusaha menghindari "perang yang lebih luas" di kawasan Asia Barat.

“Ya,” jawab Biden setelah ditanya apakah dia telah memilih cara Amerika Serikat membalas serangan pesawat nirawak pada hari Minggu (27/1). Serangan tersebut menargetkan pos kecil AS di Yordania, menyebabkan tiga tentara Amerika tewas dan melukai sedikitnya 34 lainnya.Namun Presiden AS, yang berbicara kepada wartawan saat meninggalkan Gedung Putih dalam perjalanan kampanye ke Florida, tidak menjelaskan lebih lanjut.Sementara itu, ia menyatakan, "Saya rasa kita tidak memerlukan perang yang lebih luas... Bukan itu yang saya cari."Mengulangi klaim sebelumnya yang dibuat oleh dirinya sendiri dan pejabat AS lainnya, Biden menyatakan bahwa dia menganggap Iran “bertanggung jawab dalam arti bahwa mereka memasok senjata.”Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (29/1), misi Iran untuk PBB mengatakan Tehran tidak memiliki kaitan dengan serangan terhadap pasukan AS di wilayah tersebut karena hal tersebut terkait dengan konflik antara kelompok perlawanan regional dan militer AS.Pernyataan tersebut digaungkan dalam surat yang ditulis oleh Amir Saeid Iravani, duta besar tetap Iran untuk PBB, kepada Dewan Keamanan badan dunia tersebut.Iranani dengan tegas menolak tuduhan yang dilontarkan Amerika Serikat tentang keterlibatan Republik Islam dalam operasi anti-Amerika di wilayah tersebut.Dia menegaskan dengan tegas bahwa “tidak ada kelompok yang berafiliasi dengan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, baik di Irak, Suriah, atau di tempat lain yang beroperasi secara langsung atau tidak langsung di bawah kendali Republik Islam Iran atau bertindak atas namanya.”“Oleh karena itu, Republik Islam Iran tidak bertanggung jawab atas tindakan individu atau kelompok mana pun di kawasan ini,” tambah duta besar Iran untuk PBB.[IT/r]