Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres harus mengundurkan diri dari jabatan yang dipegangnya sejak 2017, kata Menteri Luar Negeri Zionis Israel Israel Katz.

Antonio Guterres bertanggung jawab atas tindakan pekerja agen pengungsi yang dituduh Israel membantu Hamas, kata Israel KatzTuntutan tersebut menyusul tuduhan yang dibuat oleh negara Yahudi tersebut awal bulan ini bahwa 12 pegawai Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) terlibat dalam serangan Hamas ke Zionis Israel pada 7 Oktober.“Tentu saja [Guterres] bertanggung jawab sebagai Sekretaris Jenderal PBB” atas tindakan staf UNRWA, kata Katz dalam wawancara dengan perusahaan induk Politico, Axel Springer, pada hari Selasa (30/1). “Guterres harus mengundurkan diri” atau “PBB harus menggantikannya,” tambahnya."Sekjen PBB mengabaikan banyak keluhan dan informasi mengenai perilaku organisasi bantuan tersebut, serta indikasi kerja sama dengan Hamas,” klaim menteri luar negeri tersebut. Zionis Israel percaya bahwa UNRWA “hampir sepenuhnya bekerja sama dengan Hamas,” katanya.Menurut Katz, UNRWA – yang menjalankan sekolah, rumah sakit dan program bantuan di kamp pengungsi di Gaza, Tepi Barat, Suriah, Lebanon dan Yordania – “bukanlah bagian dari solusi, melainkan bagian dari masalah.” Badan ini harus diganti dengan badan baru, “di mana negara-negara Arab harus lebih terlibat dibandingkan sebelumnya,” katanya.Zionis Israel belum memberikan bukti atas tuduhannya terhadap staf PBB kepada publik, namun menteri luar negeri mengatakan rinciannya akan dikirimkan ke “negara-negara seperti AS dan Jerman.”Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan tuduhan Zionis Israel “sangat kredibel,” namun mengakui bahwa Washington belum mampu menyelidikinya secara independen.The New York Times melaporkan pada hari Minggu, mengutip laporan rahasia pemerintah Zionis Israel, bahwa para pekerja UNRWA membantu Hamas untuk menculik warga Zionis Israel, dan mempersenjatai pejuang Palestina pada tanggal 7 Oktober.Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Guterres mengatakan “tindakan menjijikkan yang dilakukan oleh anggota staf ini harus memiliki konsekuensi,” termasuk tuntutan pidana. Namun, ia mendesak negara-negara untuk tidak mengikuti jejak AS, Jerman dan Italia, yang memotong pendanaan UNRWA. Sekitar 2 juta warga sipil Palestina di Gaza bergantung pada bantuan yang diberikan oleh badan tersebut untuk bertahan hidup, kata Sekjen PBB.Menurut PBB, mereka memecat sembilan pegawai UNRWA sehubungan dengan tuduhan tersebut. Satu orang diduga tewas, sedangkan dua lainnya belum diketahui identitasnya.Israel juga menuntut pengunduran diri Guterres pada bulan Oktober setelah dia mengatakan serangan terhadap negara tersebut “tidak terjadi dalam ruang hampa” karena terjadi setelah “56 tahun pendudukan yang menyesakkan” atas tanah Palestina.[IT/r]