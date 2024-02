Deplu AS Mempertimbangkan Opsi-opsi untuk Kemungkinan Pengakuan Negara Palestina

IslamTimes - Seorang pejabat senior Amerika mengatakan beberapa orang di pemerintahan saat ini mungkin bersedia menerima bahwa negara Palestina adalah batu loncatan untuk mengakhiri perang selamanya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah meminta Departemen Luar Negeri untuk melakukan peninjauan dan mengusulkan opsi kebijakan mengenai kemungkinan pengakuan AS dan internasional atas negara Palestina, dua pejabat AS yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Axios.Para pejabat AS tidak mempertahankan perubahan dalam kebijakan menentang negara Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun, namun Axios mencatat bahwa pertimbangan terhadap alternatif semacam itu menunjukkan adanya perubahan dalam pemikiran pemerintahan Biden mengenai pengakuan kenegaraan Palestina, yang sangat sensitif baik secara global maupun domestik. .Seorang pejabat senior AS menggambarkan bahwa beberapa orang di pemerintahan saat ini mungkin bersedia menerima bahwa negara Palestina adalah batu loncatan untuk mengakhiri perang selamanya.Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mengizinkan Dewan Keamanan PBB untuk mengakui Palestina sebagai anggota PBB, mengakui negara tersebut secara bilateral, atau mendorong negara lain untuk mengakui negara Palestina.Para pejabat AS mengatakan penilaian terhadap alternatif pengakuan negara Palestina adalah salah satu dari beberapa kekhawatiran yang diminta Blinken untuk dipertimbangkan oleh Departemen Luar Negeri.Blinken juga meminta kajian mengenai seperti apa negara Palestina yang telah didemiliterisasi jika menggunakan model lain dari seluruh dunia. Menurut seorang pejabat AS, demiliterisasi negara Palestina sangat penting bagi “keamanan” pendudukan.Sementara itu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa pengakuan negara Palestina hanya boleh dilakukan "melalui negosiasi langsung antar pihak dan bukan melalui pengakuan sepihak di PBB. Kebijakan tersebut tidak berubah."Sebelumnya, Biden mengatakan setelah panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa ada kemungkinan Netanyahu akan mengambil suatu bentuk “solusi dua negara”."Ada sejumlah jenis solusi dua negara. Ada sejumlah negara anggota PBB yang...tidak memiliki militer sendiri," kata Biden kepada wartawan usai acara di Gedung Putih.Pekan lalu, Netanyahu menegaskan kembali kebijakannya bahwa setelah Hamas dihancurkan, Zionis “Israel” harus mempertahankan kendali keamanan atas Gaza untuk memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Zionis Israel, sebuah persyaratan yang bertentangan dengan tuntutan kedaulatan Palestina.Menteri Keuangan Zionis Israel Bezalel Smotrich juga menyatakan bahwa terdapat "konsensus luas" dalam pendudukan Israel yang menentang negara Palestina, dan menyebut negara tersebut sebagai "dorongan untuk terjadinya pembantaian berikutnya."Dia menyatakan bahwa Gedung Putih harus “memahami konsep-konsep yang menyebabkan bencana nasional di Zionis Israel.”Axios melaporkan pada hari Selasa bahwa Menteri Urusan Strategis Zionis Israel Ron Dermer dijadwalkan melakukan perjalanan ke AS di mana ia akan bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan dan pejabat senior pemerintahan Biden lainnya.Menurut laporan itu, mereka akan mengadakan pembicaraan mengenai perang di Gaza dan rencana Zionis “Israel” pascaperang di Jalur Gaza mengingat kondisi Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan rezim tersebut.Siapa Dermer?Dermer adalah orang kepercayaan terdekat dan paling dipercaya Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan memiliki wawasan penting tentang kemungkinan strategi untuk mencapai perjanjian normalisasi dengan Arab Saudi.Sebelum pecahnya perang, Dermer memainkan peran penting dalam pembicaraan perjanjian normalisasi.Pemerintahan Biden telah menegaskan bahwa mereka mendukung negara Palestina sebagai bagian dari persyaratan Saudi untuk mencapai perjanjian tersebut. Laporan tersebut menyatakan bahwa topik tersebut kemungkinan besar akan dibahas selama pertemuan.Meskipun beberapa pejabat AS telah mendorong strategi pascaperang yang melibatkan solusi dua negara, Netanyahu sangat enggan untuk menerapkan strategi ini.Dalihnya untuk menentang solusi dua negara adalah tuduhan bahwa negara Palestina akan menimbulkan ancaman nyata terhadap Zionis "Israel".[IT/r]