Pasukan Penyerang Israel Membakar Rumah-rumah di Gaza Agar Jalur Gaza Tidak Bisa Dihuni

IslamTimes - Media Zionis Israel melaporkan bahwa ini telah menjadi "taktik umum" di antara pasukan pendudukan Zionis Israel yang berpartisipasi dalam invasi ke Gaza.

Surat kabar Zionis Israel Haaretz melaporkan bahwa militer Zionis Israel dengan sengaja membakar ratusan rumah di Jalur Gaza, beserta semua harta benda mereka, dan petugas dari pasukan pendudukan Zionis Israel membenarkan bahwa pembakaran rumah telah menjadi "taktik umum" untuk menghancurkan tempat tinggal dan bangunan.Menurut surat kabar tersebut, petugas yang terlibat dalam memimpin perang Zionis Israel di Gaza menyatakan bahwa pembakaran rumah dilakukan atas perintah yang dikeluarkan oleh komandan lapangan.Tiga perwira yang memimpin serangan darat menegaskan bahwa praktik tersebut telah menjadi prosedur standar selama operasi mereka, dan dalam beberapa kasus, tentara membakar rumah-rumah di mana mereka bermarkas saat melakukan operasi.Dalam satu contoh, sebuah unit dalam militer Zionis Israel hendak menyelesaikan operasinya di zona tempur ketika salah satu pemimpin unit tersebut memerintahkan para prajurit, "Bawalah barang-barang Anda keluar dari rumah dan persiapkan untuk dibakar."Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tentara berbagi cerita tentang pembakaran rumah, dan dalam satu kasus, sebelum berangkat dari sebuah rumah, mereka meninggalkan pesan untuk rekan-rekan mereka yang akan datang setelah mereka, yang menyatakan, "Kami tidak membakar rumah itu sampai Anda bisa nikmatinya; ketika Anda pergi, Anda tahu apa yang harus dilakukan."Para pejabat tinggi Israel telah berulang kali secara terbuka menyatakan rencana untuk membangun pemukiman di Gaza setelah mengusir paksa seluruh penduduknya.Penyiar N12 Israel mengungkapkan bahwa Zionis "Israel" telah menghancurkan sekitar 1.100 untuk membangun zona penyangga di dalam Gaza.Financial Times melaporkan pekan lalu bahwa pasukan Israel berupaya menciptakan zona penyangga di dalam Gaza dan menghancurkan bangunan-bangunan di perbatasan Jalur Gaza untuk "menjaga daerah ini benar-benar bersih dari [pejuang perlawanan] atau infrastruktur, peluncur roket, mortir . . . dan untuk memberi kami kebebasan beroperasi di ruang tersebut,” kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut kepada surat kabar tersebut.PembunuhanDi antara gedung-gedung publik terkemuka yang sengaja dibakar atau dihancurkan oleh pasukan pendudukan Israel adalah Universitas Palestina, Sekolah Khalifa di bawah UNRWA, Universitas Al-Azhar, seluruh lingkungan perumahan di utara, tengah, dan selatan Jalur Gaza, serta ratusan situs arkeologi dan warisan di wilayah tersebut.Desember lalu, para analis mengatakan kepada Associated Press (AP) bahwa perang Zionis “Israel” di Jalur Gaza yang terkepung adalah salah satu perang paling berdarah dan paling dahsyat dalam sejarah terkini.Dalam laporan terbarunya, The Guardian mengungkapkan pada awal pekan ini bahwa besarnya kerusakan yang terjadi di Gaza mendorong para ahli untuk menyebut genosida tersebut sebagai sebuah “pembunuhan massal”, karena genosida tersebut tidak hanya memaksa warga Palestina keluar dari rumah atau tempat perlindungan mereka namun juga membuat mereka tidak mungkin lagi keluar dari rumah mereka untuk kembali kepada kesana.Menurut analisis citra satelit yang dilakukan oleh British Broadcasting Corporation (BBC), antara 144.000 hingga 177.000 bangunan di Jalur Gaza telah rusak sejak awal perang pada Oktober 2023 hingga minggu ini.Sementara itu, studi lain terhadap citra satelit yang diperoleh Corey Scher dari City University of New York dan Jamon Van Den Hoek dari Oregon State University menunjukkan bahwa 50 hingga 62 persen dari seluruh bangunan di Gaza telah hancur.[IT/r]