Agresi Baru AS dan Inggris terhadap Yaman

IslamTimes - Amerika Serikat dan Inggris telah melancarkan serangan baru terhadap Yaman ketika negara Arab tersebut melanjutkan serangan maritimnya untuk mendukung warga Palestina di Jalur Gaza di tengah genosida Zionis “Israel”.

Jaringan televisi al-Masirah Yaman melaporkan bahwa serangan udara tersebut menargetkan provinsi Sa’ada dan Hodeida di Yaman barat masing-masing pada Rabu (31/1) malam dan Kamis (1/2) dini hari.Sementara itu, sumber lokal menyebutkan pesawat tempur Amerika yang mengebom Yaman terbang dari pangkalan militer AS di Bahrain.Dalam sebuah pernyataan, Komando Pusat AS [CENTCOM] menekankan bahwa serangan udaranya telah mengenai stasiun kendali darat pesawat nirawak [UAV] dan 10 drone satu arah di Yaman.Mereka juga menuduh bahwa target tersebut “menimbulkan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal Angkatan Laut AS di wilayah tersebut.”Operasi tersebut terjadi setelah Angkatan Bersenjata Yaman menyerang kapal dagang Amerika KOl dengan beberapa rudal angkatan laut saat kapal tersebut sedang menuju ke pelabuhan di wilayah pendudukan.Pasukan Yaman menyerang kapal komersial Amerika yang menuju wilayah pendudukan Palestina sebagai bentuk dukungan berkelanjutan bagi warga Palestina yang dilanda perang di Gaza.Sebagai solidaritas dengan warga Palestina di Gaza yang terkepung, pasukan Yaman telah menargetkan kapal-kapal yang pergi ke dan dari pelabuhan di wilayah pendudukan, atau yang pemiliknya terkait dengan Zionis “Israel”, di Laut Merah bagian selatan, Selat Bab al-Mandeb, Teluk Aden, dan bahkan di Laut Arab.[IT/r]