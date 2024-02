4 Produk Ekspor Maluku Utara yang Bikin Neraca Dagang Surplus Rp110 Triliun

Islam Times - Neraca perdagangan Provinsi Maluku Utara (Malut) surplus sebesar 7.027,68 juta dolar AS sepanjang Januari—Desember 2023. Angka tersebut setara Rp110,62 triliun (kurs Rp15.742).

Nilai ekspor Malut pada Desember 2023 mencapai 899,67 juta dolar AS. Secara bulanan (month-to-month) pencapaian itu memang turun 4,77 persen daripada bulan sebelumnya yang berjumlah 944,75 juta dolar AS. Namun, neraca perdagangan daerah ini pada Desember 2023 tetap surplus 670,50 juta dolar AS atau setara Rp10,55 triliun. Di samping itu, volume ekspor Malut pada periode tersebut tercatat sebesar 465,46 ribu ton, naik 3,65 persen daripada November yang hanya 449,06 ribu ton.Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ada empat golongan barang yang menjadi penyumbang terbesar bagi neraca perdagangan Malut sepanjang 2023. Pertama, besi dan baja (HS 72).Ekspor besi dan baja dari Malut pada Desember 2023 mencapai 637,81 juta dolar AS. Kedua, nikel (HS 75). Nilai ekspor komoditas ini mencapai 213,147 juta dolar AS. Kemudian, bahan kimia organik (HS 28), nilai ekspornya tembus 48,364 juta dolar AS atau naik 17,01 persen secara bulanan. Terakhir, ikan dan udang (HS 03) dengan total 327,986 ribu dolar AS.Sementara itu, Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar dari Malut, nilainya mencapai 899,343 juta dolar AS dengan total berat 465,42 juta kilogram (kg). Vietnam menyusul di urutan kedua dengan nilai ekspor 302.588 ribu dolar AS dan berat 37.430 ribu kg. Lalu, Singapura menempati urutan ketiga negara importir terbesar untuk Malut, totalnya 25.398 ribu dolar AS dengan berat 1.463 ribu kg.Besi dan baja, nikel, serta bahan kimia organik dari Malut, paling banyak diekspor ke Tiongkok, sedangkan ikan dan udang terbanyak dikirim ke Singapura juga Vietnam. Secara kumulatif, nilai ekspor Malut pada Januari–Desember 2023 mencapai 10.186,39 juta dolar AS, meningkat 24,45 persen daripada tahun sebelumnya, yaitu 8.185,18 juta dolar AS.