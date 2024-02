Pejabat AS: 'Israel' Tidak Membuat Kemajuan Sebanyak yang Diharapkan di Gaza

IslamTimes - Pemerintahan Biden tidak menafsirkan komentar publik Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengenai perjanjian gencatan senjata sebagai penolakan terhadap potensi gencatan senjata, ungkap seorang pejabat senior AS.

Seorang pejabat AS mengatakan Netanyahu menghadapi tekanan publik yang semakin besar untuk menjamin pembebasan para sandera.Meskipun Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap gencatan senjata apa pun yang melibatkan penarikan pasukan pendudukan Zionis Israel dari Gaza atau pembebasan banyak tahanan Palestina, pemerintahan Biden memandang situasi tersebut sedang berkembang.Persepsi AS ini didasarkan pada kemajuan terbatas Zionis "Israel" dalam melawan Perlawanan Palestina di Gaza dan meningkatnya tekanan publik terhadap Netanyahu untuk menjamin pembebasan tawanan Israel.Meski demikian, pernyataan publiknya, menurut pejabat AS yang dikutip NBC News, masih mencerminkan posisi anggota koalisinya yang mengancam akan mundur dan menjatuhkan pemerintah jika ia melunakkan pendiriannya.Pejabat Tinggi Perlawanan Palestina: Belum ada kesepakatan yang tercapaiSeorang tokoh terkemuka dari faksi Perlawanan Palestina mengatakan bahwa belum ada kesepakatan seputar kesepakatan gencatan senjata yang tercapai.Pernyataan tersebut muncul setelah outlet berita melaporkan bahwa Hamas pada prinsipnya telah menyetujui proposal gencatan senjata terbaru yang dibuat oleh pejabat Qatar. Pejabat tersebut menggambarkan pernyataan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Qatar sebagai pernyataan yang terburu-buru dan tidak akurat.Pejabat tersebut menjelaskan bahwa partai yang diwakilinya telah "menerima pesan dari pimpinan Hamas mengenai kerangka kerja yang dipresentasikan berdasarkan pertemuan Paris."Perlu dicatat bahwa pertemuan tersebut menghasilkan proposal gencatan senjata sesaat, yang mencakup kesepakatan pertukaran tahanan tiga tahap. Pertemuan tersebut dihadiri oleh William Burns, direktur Badan Intelijen Pusat, dan pejabat tinggi Mesir, Zionis Israel, dan Qatar.Tokoh terkemuka tersebut mengatakan, "Belum ada kesepakatan mengenai kerangka tersebut, dan Hamas memiliki komentar penting (mengenai proposal tersebut)."Pejabat Hamas telah mengumumkan sebelumnya bahwa perwakilannya akan menyampaikan tanggapan terpadu di Cario, Mesir, yang mewakili semua faksi Perlawanan Palestina.“Sampai saat ini, belum ada delegasi dari pimpinan Hamas yang melakukan perjalanan ke Kairo, dan belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pertemuan tersebut,” kata pejabat tinggi tersebut.Sebagaimana ditegaskan kembali pada kesempatan sebelumnya, pejabat tersebut mengatakan Dokumen Paris saat ini sedang dipelajari “berdasarkan konstanta nasional yang disepakati.”“Prioritasnya adalah penghentian agresi secara komprehensif, penarikan pasukan pendudukan dari Gaza, mengamankan tempat penampungan bagi para pengungsi, dan menyelesaikan proses pertukaran yang serius,” jelas pejabat tersebut.Dia lebih lanjut menekankan bahwa “media Zionis menyebarkan berita palsu dan palsu untuk membangkitkan opini publik mengenai negosiasi tersebut.”Terakhir, pejabat tersebut mengatakan Mesir dan Qatar telah menyatukan upaya mediasi.Seorang pejabat Qatar juga mengatakan kepada Reuters, "Belum ada kesepakatan. Hamas telah menerima proposal tersebut dengan positif namun kami menunggu tanggapan mereka."Sementara itu, penasihat media untuk kepala biro politik Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut menerima proposal gencatan senjata Paris untuk gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza, namun “kami belum memberikan tanggapan terhadap proposal gencatan senjata Gaza,” tambahnya. , "Ini masih dipelajari."“Kami tidak bisa mengatakan bahwa tahap negosiasi saat ini adalah nol dan pada saat yang sama kami tidak bisa mengatakan bahwa kami telah mencapai kesepakatan,” kata Taher al-Nono.[IT/r]