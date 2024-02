Al-Nujaba Irak Menyatakan Operasi Melawan Pasukan AS Akan Terus Berlanjut

Sheikh Akram al-Kaabi The Secretary-General of the Iraqi al-Nujaba Resistance movement

IslamTimes - Pemimpin gerakan Perlawanan memuji pengorbanan dan keberanian Kataib Hizbullah dan menegaskan operasi melawan AS akan terus berlanjut sampai perang Zionis Israel di Gaza berhenti dan “pendudukan AS” menarik diri dari Irak.

Sekretaris Jenderal gerakan Perlawanan al-Nujaba Irak mengumumkan pada hari Jumat (2/2) bahwa operasi kelompok tersebut melawan pasukan AS tidak akan berhenti sampai perang Zionis Israel di Gaza berhenti dan penarikan penuh “pendudukan AS” dari Irak.Dalam pernyataannya, Syekh Akram al-Kaabi mengatakan bahwa keputusan ini adalah keputusan berdaulat yang diambil oleh kelompok itu sendiri.Awal pekan ini, Kataib Hizbullah Irak mengumumkan penangguhan operasi mereka terhadap pasukan pendudukan AS di Suriah dan sasaran di Irak agar tidak bertentangan dengan keinginan pemerintah Irak.Kedua kelompok tersebut adalah bagian dari Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), sebuah aparat keamanan pemerintah.Kataib Hizbullah, yang berada di garis depan operasi Perlawanan melawan kehadiran AS dalam mendukung Gaza, dan telah menawarkan sejumlah martir dalam upaya tersebut, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil "tanpa intervensi apapun dari pihak asing."Kaabi memuji persaudaraan antar faciton Perlawanan IrakMengomentari pernyataan tersebut, al-Kaabi memuji “persaudaraan” antara kedua kelompok dan perlawanan serta pengorbanan bersama.Al-Kaabi mencatat bahwa, setelah berbicara dengan pemimpin Kataib Hizbullah tentang alasan di balik keputusan mereka, “masalahnya telah menjadi jelas bagi kami,” dan menambahkan bahwa di masa depan akan terungkap bahwa keputusan kelompok tersebut “berani, bijaksana dan tidak mementingkan diri sendiri.”Dia menambahkan bahwa gerakan Al-Nujaba menjunjung tinggi dan menghargai pengorbanan yang dilakukan Kataib Hizbullah, dan menyampaikan harapan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan mereka mengambil keputusan tersebut akan segera dicabut dan mereka akan kembali melakukan operasi melawan AS.Amerika Serikat mengeluarkan serangkaian ancaman dalam seminggu terakhir menyusul serangan pesawat nirawak yang menewaskan tiga tentaranya yang diduga terjadi di pangkalan AS di timur laut Yordania.Sebagai tanggapan, pemimpin al-Nujaba berkata, “Mengenai [pernyataan] yang dikeluarkan oleh mesin perang psikologis Amerika, yang telah mengancam dan memperingatkan, mereka tidak membuat kami intimidasi dan tidak akan menghalangi kami [melanjutkan operasi],” seraya bersumpah bahwa setiap serangan AS akan mendapat "respon yang tepat".“Perlawanan Islam di Irak, termasuk gerakan al-Nujaba dan faksi lainnya, akan melanjutkan keputusan [untuk menekan Washington melalui operasi] sampai tuntutan kami dipenuhi,” tutupnya.[IT/r]