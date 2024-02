Media: AS Menyetujui Serangan terhadap 'Target Iran' 

MQ-1C Gray Eagle drone at Camp Taji, Iraq

IslamTimes - Amerika Serikat akan melakukan serangkaian serangan terhadap “personel dan fasilitas Iran” di Irak dan Suriah sebagai tanggapan atas serangan mematikan terhadap pasukan Amerika di Yordania, CBS News melaporkan pada hari Kamis (1/2), mengutip pejabat yang tidak mau disebutkan namanya. Tehran berjanji akan membalas jika rakyat atau kepentingannya terancam.

Kampanye pengeboman mungkin akan berlangsung selama beberapa minggu, kata para pejabat AmerikaPara pejabat tidak menyatakan kapan serangan akan dimulai, namun mengatakan pasukan AS kemungkinan akan menunggu cuaca bagus untuk memaksimalkan akurasi. Sumber mengatakan kepada CBS bahwa serangan tersebut akan berlangsung selama beberapa hari, sementara NBC News mengutip pejabat yang sama yang mengatakan bahwa kampanye tersebut dapat berlangsung “berminggu-minggu.”Pasukan Amerika secara teratur terlibat dalam serangan balasan dengan kelompok milisi yang berpihak pada Iran di Irak dan Suriah, meskipun pengakuan bahwa serangan yang akan datang dapat berlangsung selama beberapa minggu menandai peningkatan signifikan dalam konflik yang telah berlangsung lama.Berita itu muncul setelah salah satu dari kelompok ini membunuh tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya dalam serangan pesawat nirawak terhadap pos terdepan Amerika di Yordania pada hari Minggu. Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Selasa (30/1) bahwa dia telah memutuskan bagaimana menanggapi serangan tersebut, tanpa mengungkapkan informasi lebih lanjut.Menyusul pengumuman Biden, Kataib Hizbullah, kelompok milisi Irak yang paling kuat, mengumumkan akan menghentikan “operasi militer dan keamanan melawan pasukan pendudukan [pasukan AS] – untuk mencegah rasa malu bagi pemerintah Irak.” Pemerintahan Biden percaya bahwa Perlawanan Islam – sebuah kelompok payung milisi termasuk Kataib Hizbullah – berada di balik serangan Yordania, meskipun tidak satu pun dari milisi tersebut yang mengaku bertanggung jawab.Pada saat pernyataan Biden dikeluarkan, Perlawanan Islam telah menyerang pangkalan AS di Timur Tengah lebih dari 150 kali sejak perang Zionis Israel-Hamas dimulai pada bulan Oktober, dalam sebuah kampanye yang bertujuan untuk merugikan pendukung paling terkemuka Zionis Israel.Biden juga mengatakan kepada wartawan bahwa dia menganggap Iran bertanggung jawab atas tiga kematian tentara AS, “dalam artian mereka memasok senjata kepada orang-orang yang melakukannya.”Meskipun Iran mempersenjatai dan melatih sejumlah kelompok Perlawanan Islam di Irak dan Suriah, Kementerian Luar Negeri di Tehran pada hari Senin (29/1) bersikeras bahwa para pejuang ini “tidak menerima perintah dari Republik Islam Iran.”Utusan Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mengeluarkan peringatan kepada AS pada hari Selasa, dengan menyatakan: “Republik Islam akan dengan tegas menanggapi setiap serangan terhadap wilayah tersebut, kepentingannya dan warga negaranya dengan dalih apa pun.”Di Timur Tengah, pasukan AS menghadapi potensi konflik di berbagai bidang. Kapal dan pesawat tempur Amerika telah melakukan serangan rudal dengan militan Houthi Yaman selama hampir dua minggu, dalam upaya untuk mematahkan blokade Houthi terhadap pelayaran “yang terkait dengan Zionis Israel” di Laut Merah. Di tempat lain, personel Angkatan Udara AS di Irak telah diperintahkan untuk tetap bersiaga jika terjadi “keterlibatan AS di lapangan dalam perang Zionis Israel-Hamas,” menurut memo Pentagon yang dilaporkan oleh The Intercept pada hari Selasa.[IT/r]