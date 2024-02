Kepala Ular itu Ada di Tel Aviv

Islam Times - Bertentangan dengan kutipan yang diatribusikan kepada mantan pejabat Saudi, “kepala ular” bukanlah Iran melainkan Israel.

Ibrahim Beheshti dalam sebuah analisa yang dimuat di Noura News mengatakan bahwa kebijakan totaliter rezim Israel selama tujuh dekade terakhir telah menjerumuskan seluruh kawasan Asia Barat ke dalam ketidakstabilan dan penderitaan kronis, tanpa ada tanda-tanda penyelesaian. Israel tidak hanya mengabaikan resolusi-resolusi PBB selama ini namun juga mengintensifkan agresi dan aktivitas pemukiman di wilayah Palestina, yang secara efektif menghalangi solusi paling optimis terhadap konflik tersebut: pembentukan dua pemerintahan terpisah.Akibatnya, ketika diplomasi melemah, tindakan alternatif seperti kampanye militer tentu saja akan muncul ke permukaan. Banyak pihak memandang serangan Hamas terhadap wilayah-wilayah pendudukan pada tanggal 7 Oktober dalam konteks ini – sebuah tindakan pembalasan terhadap pengepungan selama bertahun-tahun dan pelanggaran hak-hak penduduk Jalur Gaza, yang terkurung di tempat yang disebut sebagai penjara ruang terbuka terbesar di dunia. Namun, meski Israel dan para pendukungnya menyebut tanggapan mereka terhadap serangan 7 Oktober sebagai “pertahanan diri yang sah,” sejauh ini tindakan tersebut telah mengakibatkan hilangnya lebih dari 26.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan, anak-anak, dan laki-laki sipil.Kekerasan yang tiada henti ini telah membuat Jalur Gaza hancur, sehingga mendorong William Schomberg, kepala kantor perwakilan Komite Internasional Palang Merah di Gaza, pada hari Selasa memperingatkan tentang kehancuran layanan medis di wilayah tersebut.“Gaza berada di ambang penutupan total,” katanya.Dampak dari kejahatan besar-besaran Israel adalah hal yang wajar. Hizbullah Lebanon melancarkan serangan ke wilayah perbatasan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Gaza. Ansarullah Yaman telah melakukan serangan rudal terhadap posisi Israel. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai keamanan kapal yang melakukan perjalanan ke Israel di Laut Merah, dan kelompok milisi Irak telah menargetkan posisi Israel dan Amerika. Tindakan-tindakan ini dapat dilihat sebagai tanggapan terhadap tindakan genosida Israel, yang mana Amerika Serikat merupakan salah satu pendukung utama tindakan tersebut.Namun, ini bukanlah keseluruhan narasinya. Ketika Amerika Serikat memblokir upaya diplomatik untuk menghentikan konflik di Dewan Keamanan PBB, Afrika Selatan menuntut rezim Israel ke Mahkamah Internasional atas tuduhan melakukan genosida. Di tingkat akar rumput juga, pembantaian yang dilakukan oleh Israel telah memicu reaksi luas, termasuk demonstrasi besar-besaran di seluruh dunia dan pembentukan kampanye untuk mendukung rakyat Palestina dan kecaman terhadap Israel. Dunia menyerukan diakhirinya perang, namun permohonan ini masih belum terjawab.Para negarawan, pakar, dan bahkan mantan pejabat Israel telah memperingatkan bahwa berkepanjangannya perang hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan terbukanya front baru melawan Israel. Ada spekulasi bahwa Benjamin Netanyahu, didorong oleh keprihatinan pribadi mengenai dampak perang, akan menolak proposal atau rencana untuk menghentikan permusuhan. Netanyahu tampaknya bersedia melibatkan Amerika dalam konflik tersebut dan memperluas konflik tersebut. Menyusul serangan baru-baru ini yang dilakukan oleh kelompok milisi Irak terhadap pangkalan militer Amerika di sepanjang perbatasan Yordania-Suriah yang mengakibatkan tiga orang tewas dan lebih dari 40 orang terluka, terdapat berbagai komentar dan prediksi mengenai tanggapan Amerika.Tidak mengherankan, posisi default Amerika Serikat dan Israel adalah menuduh Republik Islam Iran terlibat dalam serangan ini dan insiden serupa. Mereka terus-menerus menegaskan bahwa Iran adalah akar penyebab ketidakstabilan di kawasan. Klaim dan tuduhan yang dibuat terhadap Iran mengabaikan fakta nyata di kawasan dan merupakan gambaran situasi yang salah.Sebuah survei yang dilakukan oleh Policy Research Center yang berbasis di Doha, Qatar, mengungkap pandangan warga dari 16 negara Arab, menyoroti realitas di kawasan. Menurut survei tersebut, 77 persen masyarakat di dunia Arab menganggap Amerika Serikat dan Israel sebagai ancaman terbesar terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Asia Barat. Dari responden yang disurvei, 51% mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai ancaman terbesar terhadap stabilitas regional, sementara 26% mengidentifikasi Israel. Hanya 7% yang menganggap Iran sebagai ancaman terbesar.Selain itu, 94% masyarakat Arab menilai posisi Amerika selama perang Gaza sebagai hal yang negatif. Pandangan negatif terhadap Amerika Serikat ini menunjukkan adanya tren di negara-negara Arab. Kehadiran militer Amerika di wilayah tersebut selama bertahun-tahun dengan dalih membangun keamanan dan demokrasi, bukannya membawa stabilitas, keamanan, dan demokrasi, malah menyebabkan perang yang merusak di wilayah tersebut. Irak dan Suriah terus menghadapi ketidakstabilan dan ketidakamanan, bahkan setelah bertahun-tahun keterlibatan Amerika. Setelah dua dekade berada di Afghanistan, Amerika Serikat akhirnya menyerahkan negara itu kepada Taliban, kelompok yang sebelumnya diklaim sebagai kelompok yang mereka lawan.Berakhirnya konflik regional lainnya yang melibatkan koalisi Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Ansarullah Yaman terjadi sebagai akibat dari kebijakan de-eskalasi yang dilakukan oleh Republik Islam Iran. Oleh karena itu, meskipun menyalahkan Iran mungkin merupakan pilihan termudah bagi Amerika Serikat dan Israel, hal ini pada akhirnya tidak akan membuahkan hasil.Bertentangan dengan kutipan yang diatribusikan kepada mantan pejabat Saudi, “kepala ular” bukanlah Iran melainkan Israel. Kegagalan menilai situasi dengan benar dan mengabaikan kenyataan di lapangan hanya akan semakin memperumit masalah bagi Amerika Serikat. Pendekatan yang memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel dan menutup mata terhadap akar penyebab ketidakstabilan di kawasan akan menimbulkan konsekuensi yang lebih merusak baik bagi Amerika maupun masyarakat di kawasan.Banyak pakar politik kini menasihati negarawan Amerika untuk mengalihkan fokus mereka dari menekan dan menuduh Iran, namun justru menekan rezim Israel untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Surat kabar The Guardian baru-baru ini memperingatkan negarawan Amerika tentang konsekuensi buruk dari tindakan pembalasan terhadap Iran. Tindakan tersebut telah memperpanjang konflik di Gaza, memicu serangan besar-besaran oleh Hizbullah Lebanon terhadap Israel, dan mengubah konflik sporadis di Irak dan Suriah menjadi mimpi buruk bagi AS. Selain itu, tindakan-tindakan ini berpotensi mengganggu stabilitas pemerintah yang bersahabat dengan Amerika Serikat di Mesir, Yordania, dan Teluk Persia.Kolumnis The Guardian menyarankan agar Presiden Biden memprioritaskan penanganan akar penyebab krisis ini tanpa penundaan. Hal ini termasuk menuntut diakhirinya pemboman Gaza oleh Israel, memfasilitasi gencatan senjata yang mencakup pembebasan sandera Israel, dan memimpin kampanye global untuk pembentukan dua negara di Palestina. Jelas bahwa ledakan konflik di Timur Tengah tidak membawa manfaat bagi siapa pun. Permintaan yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Inggris agar Iran menggunakan pengaruhnya untuk mengurangi ketegangan regional adalah wajar dan logis, asalkan mereka sendiri yang mengambil kebijakan tersebut.Serangan sporadis terhadap posisi Israel dan Amerika di wilayah tersebut dapat dilihat sebagai reaksi alami terhadap krisis yang lebih besar, yaitu serangan Israel terhadap Gaza. Saat ini, tindakan terbaik untuk mengurangi ketegangan adalah Amerika Serikat dan Inggris memberikan tekanan pada sekutu strategis mereka, rezim Israel, untuk mengakhiri perang di Gaza dan menghentikan pembantaian rakyat Palestina. Akar penyebab ketegangan ini terletak di Tel Aviv. Jika tujuan Washington benar-benar untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di kawasan, seperti yang diklaimnya, maka Washington harus mengatasi sumber permasalahan yang sebenarnya.[IT/AR]