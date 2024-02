Pentagon Mengkonfirmasi Serangan terhadap 85 Sasaran di Irak dan Suriah

US Air Force

IslamTimes - Pasukan AS telah memulai serangan pengeboman baru di Timur Tengah untuk menghukum Pasukan Quds Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dan kelompok milisi yang berafiliasi dengannya sebagai tanggapan atas serangkaian serangan pesawat nirawak dan rudal terhadap pangkalan militer Amerika di wilayah tersebut.

Washington telah mengebom milisi yang didukung Iran menyusul serangan pesawat nirawak yang menewaskan tiga tentara AmerikaSerangan udara terbaru Washington dimulai sekitar tengah malam waktu Baghdad pada hari Sabtu (3/2) dan mengenai lebih dari 85 sasaran di Suriah dan Irak, kata Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam sebuah pernyataan. Operasi tersebut melibatkan “banyak pesawat,” termasuk pesawat pengebom jarak jauh yang diterbangkan dari AS, yang menjatuhkan lebih dari 125 amunisi presisi tepat sasaran.Target-target tersebut termasuk pusat komando dan kendali, situs intelijen, gudang senjata, dan fasilitas rantai pasokan milisi yang didukung Iran, serta “sponsor IRGC mereka yang memfasilitasi serangan terhadap pasukan AS dan koalisi,” kata CENTCOM.Pemboman tersebut terjadi setelah serangkaian serangan terhadap pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, termasuk serangan pesawat tak berawak yang menewaskan tiga tentara dan melukai lebih dari 40 lainnya di sebuah instalasi rahasia di Yordania. Pangkalan itu, yang disebut Tower 22, terletak di dekat perbatasan Suriah dan Irak.Pernyataan CENTCOM tentang Serangan AS di Irak dan SuriahPada pukul 16.00. (EST) 02 Februari, pasukan Komando Pusat AS (CENTCOM) melakukan serangan udara di Irak dan Suriah terhadap Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dan kelompok milisi yang berafiliasi. Pasukan militer AS… pic.twitter.com/ZVx2uOQ1qD— Komando Pusat AS (@CENTCOM) 2 Februari 2024Serangan terhadap Menara 22 “direncanakan, dibiayai dan difasilitasi” oleh Perlawanan Islam di Irak, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada hari Rabu. Kelompok ini terdiri dari beberapa milisi, termasuk Kataib Hezbollah, yang telah melancarkan beberapa serangan roket dan drone terhadap pasukan AS di wilayah tersebut sejak perang Israel-Hamas dimulai pada bulan Oktober.Kirby menyarankan agar tanggapan AS akan dilakukan selama beberapa hari. Ini “tidak akan terjadi satu kali saja,” katanya. “Seperti yang saya katakan, hal pertama yang Anda lihat bukanlah hal terakhir.” Ia menambahkan, Biden masih berusaha menghindari perang yang lebih luas dengan Iran.Laporan media dalam beberapa hari terakhir menimbulkan kekhawatiran bahwa Biden menyampaikan rencananya dan memberikan terlalu banyak waktu kepada milisi untuk mengambil langkah persiapan, seperti mengosongkan target yang jelas. Kepala Pentagon Lloyd Austin mencoba mengalihkan kekhawatiran tersebut pada hari Jumat, dengan menyangkal bahwa pemerintah memberikan terlalu banyak peringatan kepada Iran. Dia mengatakan tanggapan AS akan bersifat “bertingkat” dan menegaskan bahwa baik dia maupun Biden tidak akan mentolerir serangan terhadap pasukan Amerika.Biden menyalahkan Iran karena memasok senjata yang digunakan militan Islam dalam menyerang pasukan AS di Timur Tengah lebih dari 150 kali sejak perang Israel-Hamas dimulai. Dia telah menghadapi tekanan politik untuk merespons secara agresif, termasuk seruan dari anggota parlemen Partai Republik untuk melancarkan serangan dahsyat di Iran.Pasukan Quds IRGC adalah unit elit yang berspesialisasi dalam perang gerilya dan pengumpulan intelijen di luar Iran. Mereka berupaya mengusir pasukan Amerika dari negara tetangganya, Irak, sejak invasi AS pada tahun 2003.[IT/r]