Biden Menjanjikan Lebih Banyak Serangan Udara AS

President Joe Biden

IslamTimes - Presiden Joe Biden membela tanggapan AS terhadap serangan pesawat nirawak baru-baru ini yang menewaskan tiga tentara Amerika, dengan mengklaim bahwa serangan udara tersebut menargetkan kelompok milisi di Irak dan Suriah yang diduga didukung oleh Iran.

Presiden mengatakan operasi militer akan terus berlanjut “pada waktu dan tempat yang kita pilih”Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat (2/2), Biden mengatakan dia secara pribadi memerintahkan tanggapan Pentagon terhadap serangan pesawat nirawak mematikan akhir pekan lalu di pangkalan militer Yordania yang menampung pasukan AS.“Sore ini, atas arahan saya, pasukan militer AS menyerang sasaran di fasilitas di Irak dan Suriah yang digunakan IRGC dan milisi afiliasinya untuk menyerang pasukan AS,” kata presiden, mengacu pada Korps Garda Revolusi Islam Tehran, sebuah unit militer elit.“Tanggapan kami dimulai hari ini,” kata Biden, seraya menambahkan bahwa serangan balasan akan terus berlanjut “pada waktu dan tempat yang kami pilih.”Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga memperingatkan bahwa serangan terbaru ini hanyalah “awal dari respons kami,” dan menambahkan bahwa “presiden telah mengarahkan tindakan tambahan.”Komando Pusat AS (CENTCOM), yang mengawasi operasi di Timur Tengah dan Asia Tengah, sebelumnya mengumumkan bahwa mereka telah melakukan serangan udara terhadap lebih dari 85 sasaran di Irak dan Suriah, juga mengutip serangan pesawat tak berawak pada Minggu lalu di Yordania. Operasi tersebut melibatkan “banyak pesawat,” termasuk pesawat pengebom jarak jauh yang diterbangkan dari AS, yang menjatuhkan lebih dari 125 amunisi presisi ke sasaran mereka, tambah komando tersebut. Sasaran-sasaran tersebut dikatakan mencakup pusat komando dan kendali, situs intelijen, gudang senjata, dan fasilitas rantai pasokan milisi yang didukung Iran.[IT/r]