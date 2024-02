PM Irak Tolak Kebohongan AS, Sebut 16 Orang Tewas dalam Agresi Baru

US Midnight Aerial Aggression

IslamTimes - Enam belas orang tewas, di antaranya warga sipil, dan 25 orang terluka dalam serangan udara AS di Irak semalam, kata kantor Perdana Menteri Mohammed Shia' al-Sudani.

Dalam sebuah pernyataan, mereka mengutuk serangan tersebut sebagai “agresi baru terhadap kedaulatan Irak” dan menyangkal bahwa serangan tersebut dikoordinasikan oleh pemerintah Baghdad sebelumnya dengan Washington, dan menyebut pernyataan tersebut sebagai “kebohongan”.Kehadiran pasukan AS di wilayah tersebut “telah menjadi alasan untuk mengancam keamanan dan stabilitas di Irak dan menjadi pembenaran untuk melibatkan Irak dalam konflik regional dan internasional”, tambah pernyataan itu.“Serangan udara ini merupakan pelanggaran kedaulatan Irak,” kata juru bicara militer Irak Yahya Rasool dalam sebuah pernyataan sebelumnya.Dia mencatat bahwa tindakan yang diambil oleh Washington akan mempunyai “konsekuensi bencana bagi keamanan dan stabilitas Irak dan kawasan”.Komando Pusat AS [CENTCOM] mengatakan pasukan militernya menyerang lebih dari 85 sasaran di kedua negara “dengan banyak pesawat termasuk pembom jarak jauh yang diterbangkan dari Amerika Serikat”.“Serangan udara tersebut menggunakan lebih dari 125 amunisi presisi,” tambahnya dalam sebuah pernyataan.Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa serangan itu adalah yang pertama dari serangkaian tindakan Washington sebagai tanggapan atas serangan pesawat nirawak yang menewaskan sejumlah tentara di pangkalan terpencil AS di Yordania.“Respon kami dimulai hari ini,” kata Biden. “Ini akan berlanjut pada waktu dan tempat yang kita pilih,” katanya.Tiga tentara AS tewas dan sekitar 40 lainnya terluka dalam serangan di pangkalan militer yang dikenal sebagai Tower 22 dekat perbatasan Yordania-Suriah pada hari Minggu.Perlawanan Islam di Irak, sebuah kelompok payung pejuang anti-teror, dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di saluran Telegram mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak tersebut.[IT/r]