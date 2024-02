Pangkalan Militer AS di Asia Barat

Islam Times - Amerika Serikat memiliki ratusan pangkalan militer di seluruh dunia. Pangkalan ini sering kali menjadi pusat untuk menggoyahkan dan menyerang negara-negara yang menolak tunduk pada AS, dan melindungi entitas Zionis, tulis sebuah editorial yang dimuat Crescent Internasional.

Para panglima perang Washington memiliki hampir 800 pangkalan militer di seluruh dunia. Ini menghabiskan biaya miliaran dolar setiap tahunnya. Apakah itu mengganggu para panglima perang? Sama sekali tidak. Mereka menyukai perang karena perang mendatangkan keuntungan besar bagi industri persenjataan tempat mereka banyak berinvestasi.Keinginan Amerika untuk berperang sudah sangat kuat. Tidak menjadi masalah jika AS belum memenangkan satu perang pun sejak Perang Dunia Kedua meskipun berupaya menarik banyak negara untuk ikut serta dalam perang agresi terhadap orang-orang yang tidak bersalah.Asia Barat dipenuhi dengan pangkalan militer AS yang merupakan sumber utama ketidakstabilan di kawasan. Tidak semua pangkalan militer didirikan atas persetujuan pemerintah. Suriah dan Irak segera terlintas dalam pikiran saya.Mari kita daftar negara-negara di mana AS memiliki pangkalan militer. Ini terdiri dari personel dan peralatan angkatan laut, angkatan udara dan angkatan darat. Oman, UEA, Bahrain, Qatar, Kuwait, Irak, Suriah, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Israel, Djibouti, Lebanon, dan Turki semuanya memiliki pangkalan AS.Hingga Agustus 2021, AS juga mempertahankan beberapa pangkalan militer di Afghanistan dan Pakistan. Setelah kekalahan mereka di tangan Taliban, Amerika melarikan diri meninggalkan banyak sekali persediaan senjata. Beberapa perkiraan menyebutkan harga senjata yang tersisa di Afghanistan mencapai $80 miliar. Itu adalah senjata yang banyak sekali.Di sebagian besar negara, AS memiliki banyak pangkalan: angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat. Kategori terakhir ini memerlukan penjabaran lebih lanjut. Pasukan darat Amerika terdiri dari marinir, pasukan khusus, dan unit infanteri. Kecuali ada beberapa pengecualian, sebagian besar negara yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS mempunyai rezim yang tidak sah. Seringkali, Amerika mengklaim melindungi rezim-rezim tersebut atau melatih kekuatan mereka.Dari siapa mereka melindungi mereka tidak jelas. Sejauh melatih pasukan lokal, Amerika jelas belum melakukan tugasnya dengan baik. Ambil contoh kasus Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, UEA atau Yordania. Kekuatan mereka hanya pandai menindas rakyatnya sendiri atau memerangi umat Islam lainnya. Tidak satu pun dari rezim ini yang mampu melawan penjahat perang zionis yang melakukan genosida di Palestina.AS juga mengklaim menempatkan pasukannya di wilayah tersebut untuk melindungi “kepentingan Amerika”. Pernyataan ini tidak jelas dan bisa berupa pencurian sumber daya alam di kawasan ini—minyak dan gas—hingga mengganggu stabilitas pemerintah yang ingin melindungi kebebasan dan kemerdekaan mereka.Republik Islam Iran, Suriah dan Irak (sampai batas tertentu) termasuk dalam kategori ini. Pemerintahan Imran Khan di Pakistan digulingkan karena dia ingin mempertahankan kebijakan luar negeri yang independen.Dan kemudian ada entitas tidak sah yang ditusukkan seperti belati ke jantung Islam: negara Zionis Israel. Ini adalah pos terdepan imperialisme di kawasan. AS telah menimbun sejumlah besar senjata di Israel yang digunakan baik oleh entitas Zionis (seperti dalam genosida yang sedang berlangsung di Palestina saat ini) maupun untuk digunakan melawan negara-negara lain.Mari kita buat daftar perkiraan kekuatan pasukan AS di masing-masing negara.Kuwait: 13.500 orangBahrain: 9.000;Arab Saudi: 2.700;Qatar: 8.000;UEA: 3.500;Irak: 2.500;Yordania: 2.936;Suriah: 900 (meskipun sebagian besar sumber menyebutkan jumlahnya lebih dari 2.000);Oman: Beberapa ratus;Israel: beberapa ratus, mungkin ribuan dan satu pangkalan militer.Bahkan berdasarkan “angka resmi” tersebut, jumlahnya mencapai 45.400 tentara. Sejak dimulainya perang Israel di Gaza, AS telah mengirimkan ribuan tentara tambahan ke Israel. Mereka terlibat dalam penyerangan Brigade Al-Qassam Hamas. Jumlah ini belum termasuk ribuan warga Yahudi dari AS, Kanada, Inggris, Australia dll yang telah bergegas ke Israel untuk berpartisipasi dalam genosida terhadap warga Palestina.AS juga telah mengerahkan beberapa kapal angkatan laut ke Mediterania serta Laut Merah untuk mendukung Israel. Kapal-kapal tersebut termasuk dua kelompok kapal induk dengan masing-masing sekitar 7.500 personel dan dua kapal angkatan laut amfibi yang membawa ribuan marinir. Beberapa ribu tentara AS lainnya berada dalam siaga tinggi dan dapat dikirim ke wilayah tersebut dalam waktu singkat.Kehadiran pasukan Amerika di Kuwait, Bahrain, UEA, Arab Saudi dan Yordania sudah ada sejak beberapa dekade sebelum perang pertama Amerika di Irak pada bulan Januari 1991. Diktator Irak Saddam Husain dibujuk oleh Amerika untuk menyerang Kuwait dan kemudian lebih dari setengah juta orang pasukan beergegas ke wilayah tersebut untuk menghancurkan Irak.Amerika melakukan genosida tidak hanya terhadap tentara Irak tetapi juga warga sipil yang tidak bersalah. Kelompok terakhir ini menjadi korban sebanyak dua kali: selama beberapa dekade mereka menderita kebrutalan Saddam dan kemudian Amerika kembali membantai mereka dengan dalih untuk membebaskan mereka.AS menggunakan cangkang uranium di Irak yang menyebabkan puluhan ribu kematian akibat kontaminasi. Beberapa dekade kemudian, banyak ibu di Irak yang masih melahirkan bayinya dengan cacat parah. Air dan tanah Irak juga telah diracuni.AS dan beberapa negara lain mengirimkan pasukannya untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Amerika tidak pernah meninggalkan Kuwait. Sebaliknya, mereka memperluas kehadiran mereka dengan membuka basis baru di mana pun mereka bisa.Armada Kelima AS di Bahrain menempati bekas pangkalan angkatan laut Inggris setelah Bahrain ‘diberikan’ kemerdekaan pada tahun 1971. Perannya tidak sulit untuk ditentukan: mengintimidasi dan mengacaukan negara-negara di kawasan jika mereka tidak mengikuti perintah Amerika. Armada Kelima AS pada dasarnya adalah armada angkatan laut anti-Iran.Di Qatar, Amerika menduduki pangkalan udara di Al-Udeid. Dibangun oleh Qatar senilai $1 miliar pada tahun 1996, Amerika mengambil alih pangkalan pada bulan September 2001 untuk melancarkan operasi melawan Afghanistan. Ini juga berfungsi sebagai basis regional Komando Pusat AS. Drone AS yang menyerang dan membunuh komandan tertinggi Iran, Jenderal Qassem Solaimani pada 3 Januari 2020 telah terbang dari pangkalan ini.Di Arab Saudi, Amerika menggunakan beberapa pangkalan udara termasuk pangkalan udara Pangeran Khaled, pangkalan udara Pangeran Sultan dan pangkalan udara Pangeran Fahd. Ini dibangun oleh Saudi dengan biaya miliaran dolar tetapi sekarang digunakan oleh Amerika untuk menyerang negara-negara Muslim.AS juga memiliki pangkalan di UEA, Oman, dan Yordania. Beberapa di antaranya juga digunakan oleh angkatan laut atau udara negara lain seperti Inggris dan Australia.Mengingat peran mereka, peran pasukan Amerika dapat diringkas sebagai berikut: untuk menggoyahkan dan menyerang negara-negara yang menolak menyerah pada tuntutan AS, dan kedua, untuk melindungi entitas Zionis yang tidak sah di wilayah pendudukan Palestina. Beberapa negara mulai menantang hegemoni AS. Ini termasuk selain Iran, juga Suriah dan Irak.[IT/AR]