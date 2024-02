Hizbullah: Serangan AS di Suriah dan Irak Bertujuan Semakin Mengacaukan Kawasan

Islam Times - Gerakan perlawanan Lebanon, Hizbullah, mengecam serangan udara AS di Irak dan Suriah sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan kedua negara,” dan menekankan bahwa agresi tersebut akan semakin mengganggu stabilitas kawasan.

Hizbullah membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, setelah AS melakukan apa yang disebutnya “serangan balasan” terhadap sasaran di Irak dan Suriah.“Apa yang dilakukan Amerika Serikat adalah pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan kedua negara, agresi terhadap keamanan dan integritas teritorial kedua negara, serta pelanggaran terhadap seluruh hukum internasional dan kemanusiaan,” kata kelompok perlawanan tersebut.Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa agresi ini akan menyebabkan destabilisasi di kawasan, dan menambahkan bahwa hal itu akan menciptakan “dalih dan alasan yang lemah” untuk melanjutkan pendudukan AS di berbagai wilayah di Irak dan Suriah.Gerakan perlawanan lebih lanjut mencatat bahwa agresi AS terhadap Irak dan Suriah mengungkap kebohongan klaim Washington yang tidak ingin memperluas konflik di wilayah tersebut.“Sebaliknya, hal ini justru berkontribusi terhadap peningkatan konflik, ketegangan, dan peningkatan perang di kawasan,” tambahnya.Hizbullah lebih lanjut mengatakan bahwa mereka yakin bahwa “agresi kriminal” ini akan mendorong rakyat Irak dan Suriah untuk mengikuti jalur perlawanan guna membebaskan negara mereka dari pendudukan AS dan terus mendukung dan membantu Jalur Gaza yang terkepung hingga agresi Israel dihentikan.Pada hari Sabtu, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan bahwa pasukannya telah menyerang lebih dari 85 sasaran “dengan banyak pesawat” dalam serangan semalam di daerah-daerah di Irak dan Suriah. Mereka mengklaim sasarannya termasuk depot roket, rudal dan drone tak berawak.Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan serangan itu adalah yang pertama dari serangkaian tindakan Washington sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak yang menewaskan tiga tentara Amerika dan menyebabkan sekitar 40 lainnya terluka di sebuah pangkalan pendudukan dekat perbatasan Yordania-Suriah pada hari Minggu.Pasukan perlawanan Irak telah melakukan puluhan serangan terhadap instalasi militer AS di Irak dan Suriah di tengah meningkatnya sentimen anti-AS di wilayah tersebut atas dukungan Washington terhadap kampanye genosida Israel di Gaza.Israel melancarkan perang di Gaza pada 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melakukan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan sebagai tanggapan terhadap kampanye pertumpahan darah dan kehancuran yang dilakukan Tel Aviv selama puluhan tahun terhadap warga Palestina.Sejak dimulainya agresi, Israel telah membunuh lebih dari 27.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut hitungan terbaru Kementerian Kesehatan Gaza.[IT/AR]