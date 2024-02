Israel vs. Hizbullah: Perang Baru Akan Menghancurkan Seluruh Timur Tengah*

Israeli soldier wearing a patch on the back of his flack jacket showing Hezbollah leader Hassan Nasrallah as a target

IslamTimes - Sejak meningkatnya konflik Palestina-Zionis Israel dan dimulainya operasi darat IDF di Gaza, telah berulang kali dilaporkan bahwa salah satu peserta potensial dalam konfrontasi terbuka dengan Zionis Israel adalah kelompok paramiliter dan partai politik Syiah Lebanon, Hizbullah. Pada bulan Januari, terdapat lebih banyak pernyataan dari para pejabat tentang kemungkinan bentrokan militer di perbatasan utara Zionis Israel.

Kelompok Syiah Lebanon memiliki sejarah panjang dan penuh darah dengan negara Yahudi tersebut, dan kini, pengekangan kedua belah pihak telah berakhir.Oleh karena itu, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada 8 Januari bahwa negaranya siap berperang dengan kelompok Lebanon. Meski demikian, dia tetap berpendapat bahwa lebih baik menyelesaikan konflik secara damai. Netanyahu membuat pernyataannya setelah kunjungan ke kota Kiryat Shmona, setelah kota itu terkena rudal anti-tank Hizbullah. Lokasi di Zionis Israel utara secara teratur dikecam oleh organisasi tersebut.Kemudian, pada tanggal 17 Januari, Panglima Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Herzi Halevy mengatakan bahwa kemungkinan operasi militer skala penuh di Lebanon kini meningkat drastis. “Saya tidak tahu kapan perang akan terjadi di utara. Apa yang bisa saya katakan adalah kemungkinan hal ini terjadi dalam beberapa bulan mendatang kini jauh lebih tinggi dibandingkan masa lalu,” kata The Times of Israel mengutip pernyataannya. Halevy membuat pernyataan tersebut ketika berbicara kepada tentara di Zionis Israel utara pada manuver simulasi serangan IDF di Lebanon. Dia mencatat bahwa pasukan “membangun kesiapan untuk berperang di Lebanon.”Memang benar bahwa pembangunan militer Zionis Israel di perbatasan utaranya sudah terkonfirmasi. Menurut ABC News, puluhan ribu tentara reguler dan sekitar 60.000 tentara cadangan ditempatkan di sana. Beberapa hari yang lalu, Menteri Pertahanan Zionis Israel Yoav Galant mencatat bahwa pasukan Zionis Israel mungkin akan segera terlibat dalam permusuhan di sepanjang perbatasan negaranya dengan Lebanon. Namun, dia tidak merinci kapan tepatnya hal itu akan terjadi.Namun sebelum kita dapat memahami mengapa kemungkinan konflik militer antara IDF dan Hizbullah meningkat, kita harus menyelami secara singkat sejarah asal usul kelompok Syiah Lebanon dan hubungannya dengan Zionis Israel.Hizbullah, atau dalam bahasa Arab, “Partai Allah,” adalah organisasi militer dan politik Syiah yang beroperasi di Lebanon. Didirikan pada tahun 1982 sebagai tanggapan terhadap invasi Zionis Israel ke Lebanon selatan, yang merupakan salah satu episode dalam Perang Saudara Lebanon selama 15 tahun yang berakhir pada tahun 1990 setelah penandatanganan Perjanjian Taif.Hizbullah awalnya didirikan sebagai organisasi paramiliter untuk melindungi penduduk Syiah Lebanon dari agresi Zionis Israel. Namun seiring berjalannya waktu, gerakan ini berkembang menjadi gerakan politik berpengaruh yang memainkan peran penting dalam kehidupan politik Lebanon. Beberapa faktor berkontribusi terhadap munculnya Hizbullah.Pertama, meningkatnya sentimen anti-Israel di Lebanon. Pada tahun 1970-an, pertikaian antara berbagai kelompok agama dan politik semakin intensif. Salah satu isu utama adalah masalah Palestina-Zionis Israel. Lebanon menjadi surga bagi ratusan ribu pengungsi Palestina yang bentrok dengan penduduk setempat. Pada tahun 1982, Zionis Israel menginvasi Lebanon selatan untuk membongkar kamp pengungsi Palestina dan menekan aktivitas anti-Zionis Israel. Peristiwa ini menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan Syiah Lebanon, yang merupakan sebagian besar penduduk Lebanon Selatan.Lebanon memiliki keseimbangan politik di mana kekuasaan terbagi di antara tiga kelompok agama utama: Kristen Maronit, Muslim Sunni, dan Muslim Syiah. Kelompok Syiah, yang merupakan 40% dari populasi Lebanon, merasa kurang terwakili dalam kehidupan politik dan ekonomi negara tersebut.Pada tahun 1982, sekelompok aktivis Syiah yang tidak puas dengan pendudukan Zionis Israel di Lebanon Selatan bersatu di bawah kepemimpinan Imam Mohammed Hussein Fadlallah, Hassan Nasrallah, sekretaris jenderal Hizbullah saat ini, dan Ibrahim Amin, mantan menteri pertahanan Lebanon.Saat ini, Hizbullah adalah salah satu kekuatan politik paling berpengaruh di Lebanon, dengan perwakilan di parlemen Lebanon dan kendali atas sejumlah kementerian penting. Hizbullah juga merupakan salah satu kelompok paramiliter paling kuat di negara ini. Ia memiliki angkatan bersenjata yang signifikan yang mencakup tentara reguler, pasukan khusus, dan pasukan pertahanan rakyat.Sumber kekuatan utama Hizbullah adalah unit tempurnya, yang terdiri dari para pejuang yang terlatih dan termotivasi. Mereka mempunyai keterampilan yang luas dalam taktik perang gerilya dan peperangan perkotaan, menjadikan mereka lawan yang berbahaya bagi musuh kelompok tersebut. Selain itu, Hizbullah memiliki persenjataan yang signifikan yang mencakup rudal jarak menengah dan jarak jauh serta kendaraan udara tak berawak. Ia memiliki kemampuan untuk menyerang sasaran di Israel dan negara-negara lain di kawasan dari wilayah Lebanon.Organisasi ini merupakan pemain berpengaruh di arena regional, menjaga hubungan dekat dengan Iran dan Suriah. Mereka telah mengambil peran penting dalam konflik Suriah dengan mendukung pemerintahan Bashar al-Assad. Sebagai salah satu organisasi Syiah paling kuat dan berpengaruh di dunia, organisasi ini memainkan peran penting dalam kehidupan politik dan militer Lebanon dan kawasan sekitarnya. Namun Hizbullah masih menjadi subyek kontroversi sengit. Para pendukungnya menganggapnya sebagai organisasi heroik yang berjuang melindungi Lebanon dan Palestina, sementara penentangnya menuduhnya melakukan terorisme dan mengganggu stabilitas kawasan.Hizbullah telah melancarkan perjuangan bersenjata melawan Israel dan berulang kali menyerang wilayah Israel, termasuk menembakkan roket, menyerang sasaran militer, dan membunuh warga sipil Israel. Kelompok ini juga mendukung perlawanan Palestina di Jalur Gaza.Hubungan antara Zionis Israel dan Hizbullah tetap tegang selama beberapa dekade dan sering kali mengakibatkan konflik bersenjata. Hubungan ini, sebagaimana disebutkan di atas, berkembang setelah berdirinya Hizbullah pada awal tahun 1980an dan mencakup bidang politik, militer, dan ekonomi.Akar konfrontasi ini dapat ditelusuri kembali ke perang Arab-Zionis Israel pertama pada tahun 1948 dan kemudian pendudukan Zionis Israel di Lebanon Selatan pada tahun 1982. Hizbullah muncul sebagai reaksi terhadap pengaruh Zionis Israel di Lebanon dan penganiayaan terhadap populasi Syiah di negara tersebut. Mereka dengan cepat menjadi kekuatan politik dan militer yang besar, menampilkan dirinya sebagai oposisi dan perlawanan terhadap Israel.Konflik paling signifikan antara Zionis Israel dan Hizbullah adalah perang tahun 2006, juga dikenal sebagai Perang Lebanon Kedua, yang dimulai pada 12 Juli 2006 dan berlangsung hingga resolusi Dewan Keamanan PBB disahkan pada 14 Agustus tahun yang sama.Penyebab utama perang tersebut adalah penculikan dua tentara Israel oleh Hizbullah dan operasi militer Zionis Israel berikutnya di Lebanon untuk membebaskan para sandera dan melemahkan Hizbullah. Hizbullah kemudian membalasnya dengan serangan roket terhadap Zionis Israel dan serangan ke Zionis Israel utara.Perang tahun 2006 sangat menghancurkan dan mempunyai konsekuensi serius bagi kedua pihak yang berkonflik serta bagi warga Lebanon. Kerusakan signifikan terjadi pada infrastruktur, fasilitas sipil, dan industri Lebanon; termasuk bandara, jalan raya, jembatan dan jaringan listrik. Sekitar 1.200 warga Lebanon, sebagian besar adalah warga sipil, tewas akibat perang.Sementara itu, Hizbullah menembakkan lebih dari 4.000 roket ke Zionis Israel, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan pada kota-kota dan permukiman Zionis Israel. Sekitar 160 tentara Israel dan sekitar 40 warga Israel juga tewas. Zionis Israel menderita kerugian besar dalam bentuk tank, kendaraan lapis baja, dan peralatan militer.Hasilnya, gencatan senjata disepakati di bawah naungan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang menyerukan penghentian operasi militer, penarikan tentara Zionis Israel dari Lebanon selatan, dan pembentukan stabilitas di kawasan. Sebagai bagian dari resolusi tersebut, pasukan penjaga perdamaian PBB (UNMC) dikerahkan untuk memantau gencatan senjata dan melaksanakan ketentuan perjanjian.Secara keseluruhan, hubungan antara Israel dan Hizbullah masih rumit dan konfrontatif. Kedua belah pihak terus melancarkan peperangan online, menggunakan serangan siber dan operasi informasi untuk melawan satu sama lain. Namun sesekali terjadi baku tembak roket. Meskipun sering terjadi bentrokan dan ketegangan, ada kemungkinan untuk menemukan jalan menuju penyelesaian diplomatik yang memungkinkan kedua belah pihak mencapai perdamaian dan stabilitas.Banyak analis mengenai proses yang terjadi di Timur Tengah memperkirakan ketegangan akan meningkat di perbatasan utara Zionis Israel. Pendapat ini dikondisikan oleh meningkatnya frekuensi bentrokan antara Hizbullah dan Pasukan Pertahanan Zionis Israel, yang telah menyebabkan kematian lebih dari 160 perwakilan kelompok Lebanon sejak dimulainya perang Palestina-Zionis Israel pada 8 Oktober 2023.Sejak hari-hari pertama eskalasi saat ini, ketegangan Zionis Israel dengan Hizbullah semakin meningkat. Dan pemikiran untuk melancarkan aksi militer ke utara sudah ada di benak politik dan militer negara Yahudi itu sejak akhir Oktober. Misalnya, The Wall Street Journal, mengutip sumber, melaporkan bahwa pada tanggal 11 Oktober Presiden AS Joe Biden membujuk Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak melancarkan serangan pendahuluan terhadap Hizbullah karena risiko perang besar di wilayah tersebut.Pada hari itu, intelijen Zionis Israel menerima informasi mengenai niat Hizbullah untuk menyerang Zionis Israel dari beberapa arah, dan jet tempur Zionis Israel sudah berada di udara, menunggu perintah untuk menyerang fasilitas kelompok tersebut di Lebanon. Butuh sekitar enam jam negosiasi dan pertemuan bagi para pejabat Zionis Israel untuk mundur, kata sumber WSJ.Situasi di perbatasan antara Zionis Israel dan Hizbullah masih tegang, dan kemungkinan terjadinya konflik skala penuh adalah nyata. Hal ini dibenarkan oleh media Zionis Israel, mengutip pernyataan Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi pada sesi tertutup Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset pada 17 Januari. Hanegbi juga memberikan rincian menarik mengenai Hamas.Menurut pejabat itu, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, telah mengambil tindakan yang lebih keras selama negosiasi pertukaran sandera, yang kemungkinan akan menunda proses pemulangan 117 orang yang masih ditawan sejak serangan terhadap Zionis Israel pada bulan Oktober. Dalam sambutannya, Hanegbi menegaskan bahwa pemusnahan Sinwar secara fisik masih menjadi tujuan mendesak bagi pasukan keamanan Zionis Israel.Namun, baik Hanegbi maupun tokoh Zionis Israel lainnya tidak menawarkan solusi konkrit untuk pengaturan jangka panjang di Gaza. Hal ini mengkhawatirkan, seperti dicatat WSJ, mengutip sumbernya di Gedung Putih. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa upaya untuk meyakinkan Netanyahu agar menyetujui opsi untuk mengakhiri konflik termasuk menyerahkan kendali atas Gaza kepada Otoritas Nasional Palestina telah gagal. Sebaliknya, Zionis Israel justru berniat melancarkan operasi berkepanjangan terhadap Hamas.Namun, baru-baru ini para perunding dari Zionis Israel, AS, Mesir dan Qatar bertemu di Paris dan menyepakati dasar-dasar kesepakatan baru yang bertujuan untuk membebaskan para sandera. Hal ini dilaporkan oleh NBC News pada tanggal 29 Januari. Rencananya adalah pembebasan tawanan secara bertahap, dimulai dengan perempuan dan anak-anak. Sementara itu, Israel akan menawarkan jeda terbatas dalam permusuhan dan penerimaan bantuan kemanusiaan, serta pembebasan tahanan Palestina. Rencana tersebut telah dikirim ke perwakilan Hamas.Jika intensitas pertempuran di Gaza bisa dikurangi untuk sementara, kontroversi di Zionis Israel seputar pemerintahan Netanyahu saat ini akan meningkat. Tentu saja, berakhirnya konflik juga akan mengakhiri karir politik perdana menteri dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya. Bahkan Washington, sekutu terpenting Zionis Israel, telah berulang kali menyampaikan pesan bahwa Netanyahu harus mundur.Tidak ada yang menginginkan perang besar di kawasan ini. Hizbullah yang bersekutu erat dengan Iran juga tidak ingin ketegangan meningkat menjadi perang terbuka. Hal ini ditunjukkan dengan sikap menahan diri, baik dalam pernyataan para pejabat tinggi maupun dalam serangan terhadap pasukan Zionis Israel. Namun jika Netanyahu memutuskan untuk melancarkan operasi di Lebanon selatan, perang akan berlangsung lama dan berdarah. Perwakilan dari “Poros Perlawanan” yang dipimpin oleh Iran akan memberikan dukungan dengan upaya yang lebih besar. Kemudian momok perang akan menjadi kenyataan dan Timur Tengah akan terbakar, yang konsekuensinya tidak dapat diperkirakan atau diramalkan oleh siapa pun.*Murad Sadygzade, Presiden Pusat Studi Timur Tengah, Dosen Tamu, Universitas HSE (Moskow)