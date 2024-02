AS dan Inggris Mengebom 36 Sasaran di Yaman

CENTCOM

IslamTimes - AS dan Inggris telah melakukan serangkaian serangan gabungan yang diluncurkan dari udara dan laut terhadap setidaknya 36 sasaran di 13 lokasi di Yaman, Komando Pusat AS mengumumkan pada hari Sabtu (3/2).

Serangan terbaru ini menyusul serangkaian serangan udara di Irak dan SuriahOperasi gabungan tersebut dilakukan dengan rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal Angkatan Laut AS, dan pesawat pembom tempur F/A-18 yang diluncurkan dari kapal induk USS Eisenhower. Komando Pusat AS mengatakan serangan itu menargetkan “beberapa fasilitas penyimpanan bawah tanah, komando dan kendali, sistem rudal, lokasi penyimpanan dan operasi UAV, radar, dan helikopter.”“Serangan ini dimaksudkan untuk melemahkan kemampuan Houthi yang digunakan untuk melanjutkan serangan mereka yang ceroboh dan melanggar hukum terhadap kapal-kapal AS dan Inggris serta pelayaran komersial internasional,” kata CENTCOM.Sebelumnya pada hari Sabtu, AS menyerang enam lokasi di Yaman, menargetkan rudal jelajah Houthi yang akan diluncurkan ke kapal-kapal di Laut Merah, Komando Pusat AS memposting di X (sebelumnya Twitter).Sebagai tanggapan, Houthi bersiap untuk “menghadapi eskalasi dengan eskalasi,” menurut seorang pejabat politik senior dan juru bicara Mohammed al-Bukhaiti. “Operasi militer kami melawan entitas Zionis akan terus berlanjut sampai agresi terhadap Gaza berhenti, tidak peduli berapa pun pengorbanan yang harus kami lakukan,” tulisnya di X.Pemberontak Houthi di Yaman telah menyerang kapal-kapal di wilayah tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina sejak pecahnya konflik Zionis Israel-Hamas pada Oktober tahun lalu. Awalnya hanya menargetkan kapal-kapal yang berafiliasi dengan Zionis Israel, Houthi kemudian mulai menyerang kapal-kapal milik AS dan Inggris, setelah koalisi melancarkan serangan ke Yaman.Serangan hari Sabtu (3/2) terjadi sehari setelah serangan udara di Irak dan Suriah. Washington mengklaim pihaknya telah menargetkan anggota gerakan Perlawanan Islam dan milisi “yang didukung Iran” lainnya, sebagai tanggapan atas serangan pesawat nirawak yang menewaskan tiga tentara AS di fasilitas militer di Yordania akhir pekan lalu.[IT/r]