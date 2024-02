Hizbullah Kecam Agresi AS terhadap Irak dan Suriah, dan Sebut Ini Pelanggaran Terang-terangan terhadap Kedaulatan Mereka

Hezbollah Statement

IslamTimes - Hizbullah mengutuk keras agresi terang-terangan Amerika terhadap Irak dan Suriah, yang menargetkan beberapa wilayah di kedua negara bersaudara tersebut dan menyebabkan kematian dan cederanya sejumlah orang.

Hizbullah mengeluarkan pernyataan yang mengecam agresi terang-terangan AS di Irak dan Suriah.Hizbullah mengeluarkan pernyataan berikut:Apa yang dilakukan AS adalah pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan kedua negara, serangan terhadap keamanan dan integritas teritorial kedua negara, serta pelanggaran tanpa malu terhadap seluruh hukum internasional dan kemanusiaan.Agresi baru ini berkontribusi terhadap destabilisasi kawasan dan menciptakan pembenaran dan dalih palsu atas kelanjutan pendudukan Amerika di beberapa wilayah di Irak dan Suriah yang bertentangan dengan keinginan rakyatnya yang mendambakan kebebasan dan kemerdekaan.Agresi AS terhadap Irak, Suriah dan Yaman mengungkap kepalsuan klaim Amerika yang tidak ingin memperluas konflik di kawasan. Sebaliknya, hal ini justru berkontribusi terhadap peningkatan konflik, ketegangan, dan peningkatan perang di kawasan.Kami percaya bahwa agresi kriminal ini mendorong masyarakat Irak dan Suriah untuk mengikuti jalur perlawanan untuk membebaskan negara mereka dari pendudukan AS dan terus mendukung Jalur Gaza yang tertindas sampai agresi Zionis “Israel” dan kejahatannya berhenti.Hizbullah menyampaikan belasungkawa dan simpati terdalamnya kepada para syuhada yang saleh dan meminta Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mengasihani mereka dan meninggikan status mereka, serta memberikan kesehatan yang baik dan pemulihan yang cepat kepada mereka yang terluka.[IT/r]