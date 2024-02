Ketua: DPR AS Akan Memberikan Suara pada RUU Bantuan Khusus Israel 

President Zelensky and President Biden at the White House

IslamTimes - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Mike Johnson, mengumumkan pada hari Sabtu (3/2) bahwa ia akan mengadakan pemungutan suara mengenai paket bantuan yang “bersih dan mandiri” untuk Zionis Israel yang tidak akan memerlukan pemotongan belanja apa pun.

Presiden Biden berjuang untuk mendapatkan paket pendanaan $60 miliar untuk UkrainaUndang-undang baru yang diusulkan ini akan mencakup dana tambahan militer sebesar $17,6 miliar serta “pendanaan penting bagi pasukan AS di wilayah tersebut.” Paket awal senilai $14,3 miliar, yang ditolak oleh Senat tahun lalu, mencakup pemotongan belanja Internal Revenue Services (IRS) dengan jumlah yang sama dan oleh karena itu dicap oleh Partai Demokrat sebagai “pil racun.”“Minggu depan, kami akan mengambil dan mengedarkan paket tambahan Israel yang bersih dan mandiri,” tulisnya dalam surat kepada rekan-rekannya yang dikirim pada Sabtu (3/2) sore. “Senat tidak akan lagi mempunyai alasan, betapapun salahnya, untuk tidak segera memberikan dukungan penting ini kepada sekutu kita.”Pengumuman ini muncul ketika Senat bersiap untuk melakukan pemungutan suara mengenai tambahan keamanan nasional yang telah lama ditunggu-tunggu yang diminta oleh Presiden AS Joe Biden, yang akan mencakup kontrol perbatasan AS yang lebih ketat ditambah dengan bantuan senilai hampir $60 miliar ke Ukraina, serta lebih banyak bantuan ke Israel dan Taiwan. . Pemimpin Mayoritas Chuck Schumer mengatakan pada hari Jumat bahwa dia sedang bersiap untuk merilis teks undang-undang tersebut “selambat-lambatnya hari Minggu (4/2)” dengan pemungutan suara prosedural pertama yang dilakukan pada pertengahan minggu.Namun, Johnson sebelumnya mengkritik kesepakatan yang akan datang tersebut, dengan menyebutnya sebagai kesepakatan yang “mati” di majelis rendah jika ketentuannya sesuai dengan rumor yang beredar. Pimpinan Senat “sadar bahwa dengan tidak melibatkan DPR dalam perundingan mereka, mereka telah menghilangkan kemampuan untuk mempertimbangkan dengan cepat undang-undang apa pun,” tulis Johnson.Gedung Putih sebelumnya mengindikasikan bahwa mereka akan menentang rancangan undang-undang bantuan Israel yang berdiri sendiri, dan John Kirby, koordinator komunikasi strategis Dewan Keamanan Nasional, mengatakan Presiden Biden akan memveto rancangan tersebut.Sementara Washington sedang berjuang untuk mendapatkan pendanaan militer tambahan untuk Ukraina, Brussels menyetujui paket bantuan sebesar €50 miliar ($54 miliar) pada hari Kamis, setelah dilaporkan menekan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban untuk mencabut hak vetonya. Orban, yang sebelumnya menyebut Ukraina sebagai “salah satu negara paling korup di dunia,” menuduh “UE imperialis” “memeras” dia agar menerima kesepakatan tersebut.[IT/r]