50 Tahun RI Impor KRL dari Jepang, Kini Beralih ke China

Islam Times - Indonesia batal mengimpor tiga rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru dari Jepang. Proyek itu kini resmi digarap perusahaan asal China, CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd., dengan nilai investasi Rp783 miliar.

Sudah 50 tahun lebih Indonesia mengimpor KRL bekas dari Jepang. Namun, sejak 2021, Presiden RI Joko Widodo melarang impor kereta api yang berusia lebih dari 20 tahun. Oleh sebab itu, pemerintah awalnya ingin membeli KRL yang baru dari Jepang. Rencana ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, pada 23 Juni 2023. Tapi, pada Rabu (31/1/2024), PT KAI Commuter Indonesia (KCI) meneken kontrak pengadaan tiga rangkaian KRL dengan CRRC di Beijing, China.Hubungan bilateral kedua negara di sektor perkeretaapian dimulai pada 1954 ketika Indonesia pertama kali mengimpor kereta penumpang dari Jepang. Pada 1980, sebelum PT INKA berdiri, Indonesia kembali mengimpor 40 unit kereta penumpang kelas ekonomi dan bisnis dari Jepang untuk angkutan lebaran.Awal mula kerja sama RI dan Jepang dalam pengadaan KRLSudiro, Gubernur DKI Jakarta, pada 1960 diperintahkan Soekarno untuk menghentikan penggunaan trem listrik karena dianggap sebagai biang kemacetan. Lima tahun setelah itu, giliran KRL yang berhenti beroperasi akibat jumlah penumpang menurun dan lokomotif listrik warisan Belanda kerap mengalami gangguan.Lalu, pada 1972, pemerintah Indonesia memesan 10 rangkaian KRL Rheostatik dari Jepang dan di tahun itu juga KRL kembali beroperasi di Jakarta. Pesanan Indonesia tiba di Tanah Air pada 1976. Setiap rangkaian KRL menggunakan 4 kereta dan mampu mengangkut 536 penumpang per rangkaian.Proyek nasional kereta apiJepang International Cooperation Agency (JICA) terlibat dalam pengembangan master plan “Transportasi Kereta Api Pinggiran Kota di Jabodetabek” pada 1979—1981. Saat itu, permintaan penumpang kereta api di Pulau Jawa rata-rata tumbuh 7 persen per tahun. JICA pun kembali dipanggil Indonesia untuk Proyek Kereta Api Wilayah Jabodetabek pada 1982—2001.Sebanyak 18 proyek rampung, di antaranya: pengadaan sarana kereta api, perbaikan jalur, pemasangan fasilitas komunikasi, elektrifikasi, pembangunan depo dan bengkel kereta api, perbaikan stasiun, sistem persinyalan otomatis, jalur ganda, serta peninggian jalur tengah layang dari Manggarai ke Jakarta. Hampir 20 tahun, sebagian besar proyek didanai dari pinjaman Official Development Assistance (ODC), badan pembiayaan untuk negara berkembang dan miskin.Pada 15 September 2008, PT KAI mendirikan anak usaha bernama PT KAI Commuter Jabotabek (KCJ) yang menyediakan transportasi kereta komuter untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PT KCI pada 19 September 2017.KCI Impor KRL JepangSejak 2013, East Japan Railway Company (JR-East) membantu KCI ketika masih bernama KCJ. Perusahaan itu mengirimkan insinyur terbaik mereka untuk meningkatkan keterampilan, keselamatan, dan pemeliharaan, para pegawai KCJ.Lonjakan penumpang KRL mendesak KCJ untuk segera menambah jumlah armada. Pada 8 Mei 2014, PT KAI dan KCJ meneken kontrak kerja sama dengan JR-East untuk proyek pengembangan kereta api listrik di Indonesia. Sekitar 95 persen KRL yang beroperasi di Indonesia saat itu berasal dari Jepang, 30 persen di antaranya buatan JR-East.