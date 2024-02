Menteri Keamanan Nasional Israel Lebih Memilih Trump yang Berkuasa

Israel's National Security Minister Itamar Ben Gvir

IslamTimes - Menteri Keamanan Nasional Zionis Israel Itamar Ben-Gvir mengkritik pendekatan Presiden AS Biden terhadap perang Zionis Israel di Gaza, dengan alasan bahwa situasinya akan “sangat berbeda” jika mantan Presiden Donald Trump berkuasa.

Itamar Ben-Gvir menuduh Presiden AS Biden tidak memberikan cukup kebebasan kepada Zionis Israel untuk melawan Hamas“Alih-alih memberi kami dukungan penuh, Biden malah sibuk memberikan bantuan kemanusiaan dan bahan bakar (ke Gaza), yang disalurkan ke Hamas,” kata Ben-Gvir kepada Wall Street Journal pada hari Minggu (4/2). “Jika Trump berkuasa, tindakan AS akan sangat berbeda.”Sejak awal konflik militer, setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober, yang menyebabkan sekitar 1.200 warga Zionis Israel tewas dan lebih dari 200 orang disandera, Amerika Serikat berjanji untuk memberikan Zionis Israel “apa pun yang dibutuhkannya” untuk mencapai tujuan militernya – namun berulang kali mendesak IDF untuk menghindari merugikan warga sipil Palestina.Pernyataan Ben-Gvir menuai kecaman dari para politisi Zionis Israel, beberapa di antaranya menuduh menteri tersebut merugikan “hubungan strategis Zionis Israel” dan menyebut wawancara tersebut sebagai “pukulan langsung terhadap upaya perang.”Ketua Partai Buruh Merav Michaeli menafsirkan komentar tersebut sebagai “intervensi terang-terangan dan disengaja dalam kampanye pemilu Amerika” dan mendesak Perdana Menteri Netanyahu untuk memecat menteri tersebut.“Jika Netanyahu tidak memecat Ben-Gvir, itu sama saja dengan mendukung pernyataannya tanpa syarat. Tak seorang pun di mana pun akan percaya bahwa seorang menteri berani membuat pernyataan yang merugikan dan bahkan tidak berterima kasih tanpa mendapat dukungan dari perdana menteri Zionis Israel,” katanya dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter).Netanyahu menanggapinya dengan mengatakan bahwa dia “tidak membutuhkan bantuan apa pun dalam mengarahkan hubungan dengan AS dan komunitas internasional,” dan menambahkan bahwa pemerintah Israel membuat keputusannya sendiri “bahkan dalam situasi di mana tidak ada kesepakatan dengan teman-teman Amerika kami. ”Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam komentar Ben-Gvir sebagai “rasis” dan menyerukan sanksi internasional terhadapnya.Itamar Ben-Gvir, yang diangkat menjadi menteri keamanan nasional pada Desember 2022, dikenal karena pandangan ultra-nasionalisnya. Dia sebelumnya menyerukan pendudukan Gaza dan pengusiran penduduk Palestina dari daerah kantong tersebut. Dia juga mengancam akan menjatuhkan koalisi pemerintahan Netanyahu jika PM tersebut terlalu lunak terhadap Hamas.[IT/r]