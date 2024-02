Kapal Perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang Rusak Menarik Diri dari Latihan NATO

HMS Queen Elizabeth

IslamTimes - HMS Queen Elizabeth, kapal andalan Angkatan Laut Kerajaan, harus mundur dari posisinya sebagai pemimpin latihan NATO terbesar sejak Perang Dingin pada jam kesebelas, seperti yang ditunjukkan oleh Angkatan Laut Kerajaan.

​Poros baling-baling kanan HMS Queen Elizabeth dilaporkan mengalami kesulitan.Inspeksi rutin pra-pelayaran mengungkapkan adanya masalah pada kopling pada poros baling-baling kanan kapal perang berbobot 65.000 ton tersebut, sehingga mencegahnya berlayar pada hari Minggu (4/2).Pemeriksaan rutin sebelum berlayar kemarin mengidentifikasi masalah pada kopling pada poros baling-baling kanan @HMSQNLZ. Oleh karena itu, kapal tersebut tidak akan berlayar pada hari Minggu.@HMSPWLS akan menggantikan tugasnya di NATO dan akan berlayar untuk Latihan Steadfast Defender sesegera mungkin. pic.twitter.com/ImAeTU80vi— Angkatan Laut Kerajaan (@RoyalNavy) 3 Februari 2024Kapal itu dijadwalkan untuk mengambil bagian dalam latihan NATO yang akan datang tetapi harus digantikan oleh kapal induk Inggris lainnya, HMS Prince of Wales.Meskipun memegang posisi Armada Unggulan Angkatan Laut Kerajaan Inggris, HMS Queen Elizabeth telah menghadapi serangkaian insiden memalukan sejak ditugaskan pada tahun 2017.Pada tahun 2019, terjadi masalah mekanis yang menyebabkan kapal perang tersebut tidak dapat digerakkan selama beberapa hari, dan kemudian mengalami banjir, seperti dilansir The News di Portsmouth.Kapal itu harus berlabuh di Britannia Royal Naval College selama sehari untuk menjalani perbaikan yang diperlukan, menurut The News.Pada tahun 2021, sebuah pesawat tempur F-35B dari kapal induk jatuh di Mediterania.Kapal perang ini, dengan kapasitas membawa 60 pesawat, merupakan yang terbesar yang pernah dibangun di Inggris, dengan biaya £3,1 miliar atau $3,9 miliar.Dijadwalkan berangkat dari pangkalan angkatan laut Portsmouth hari ini, HMS Queen Elizabeth ditetapkan untuk memainkan peran sentral dalam "Steadfast Defender", yang digambarkan sebagai "latihan militer terbesar di Eropa sejak Perang Dingin" oleh Komando Pengembangan Perang Strategis NATO.Rencana tersebut melibatkan HMS Queen Elizabeth yang memimpin kelompok penyerang kapal induk, yang terdiri dari delapan kapal, termasuk kapal dari Amerika Serikat, Spanyol, dan Denmark. Latihan maritim ini dimaksudkan untuk berlangsung di perairan Norwegia dan High North, sebagaimana diuraikan dalam Jurnal Pertahanan Inggris.Latihan komprehensif ini akan memerlukan pengerahan 20.000 personel militer Inggris di Skandinavia dan Eropa Utara, seperti yang dilaporkan oleh Royal Navy. Kontingen Inggris merupakan bagian dari partisipasi yang lebih luas, dengan 90.000 tentara dari 31 sekutu NATO terlibat dalam latihan tersebut.Pada tahun 2022, HMS Prince of Wales, pengganti HMS Queen Elizabeth, juga mengalami masalah teknis pada poros baling-baling kanannya. Kejadian ini mendorong perlunya pemeriksaan ekstra pada kapal andalannya.[IT/r]