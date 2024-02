Brown: Negara-negara Penghapus Dana UNRWA Terlibat dalam Genosida

Islam Times - Negara-negara yang menghentikan secara sementara bantuan untuk lembaga internasional yang membantu pengungsi Palestina setelah Israel mengklaim ada selusin pegawai badan itu yang berpartisipasi dalam serangan 7 Oktober Hamas pada dasarnya ikut serta dalam genosida yang dilakukan oleh rezim Israel di Gaza, kata Michael F. Brown.

Dalam sebuah analisa yang dimuat Electronic Intifada pada Kamis (1/2), Brown menuturkan bahwa pemerintah AS begitu cepat menanggapi keputusan Mahkamah Internasional bahwa Israel masuk akal melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza, yang bertujuan menentang keputusan pengadilan.Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan akan menghentikan sementara pendanaan ke UNRWA,badan PBB untuk pengungsi Palestina.ICJ, sebuah badan PBB yang juga dikenal sebagai PengadilanDunia, telah memerintahkan bahwa “Israel harus mengambiltindakan segera dan efektif untuk memungkinkan penyediaanlayanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangatdibutuhkan” kepada warga Palestina di Jalur Gaza.Terlepas dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yangmengecam pengadilan tersebut sebagai “anti-Semit,” tanggapanutama Israel adalah mengubah topik pembicaraan. Berdasarkantuduhan yang dikhawatirkan berakar pada penyiksaan, Israelmengklaim bahwa 12 pegawai UNRWA ikut serta dalamserangan militer Palestina yang dimulai pada 7 Oktober.Berbeda dengan penolakan pemerintahan Biden selamaberbulan-bulan untuk menghentikan pembunuhan wargaPalestina di Gaza, respons cepat pemerintah terhadap upayaIsrael untuk mengubah topik pembicaraan sangatmengejutkan.Keputusan Biden untuk “sementara” memotong pendanaanUNWRA merupakan salah satu tindakan paling kejam dan tidak dapat dipertahankan dalam kariernya. Ini adalah tindakan hukuman kolektif yang kejam dan brutal yang hanya memungkinkan dan mempercepat tindakan genosida pemerintah Israel di Gaza.Di bawah pemerintahan Donald Trump, AS menghentikan pendanaan UNRWA pada tahun 2018. Lalu pada 2021, pemerintahan Biden melanjutkan bantuan ekonomiAS namun hanya setengah dari jumlah bantuan sebelum Trump berkuasa.Direktur UNRWA Philippe Lazzarini mengumumkan pada hari Jumat (2/2) bahwa ia telah memecat beberapa karyawan dan meluncurkan penyelidikan – tampaknya untuk mengkonfirmasi apa yang telah ia lakukan.“Untuk melindungi kemampuan badan tersebut dalammemberikan bantuan kemanusiaan, saya telah mengambilkeputusan untuk segera mengakhiri kontrak para anggota staf inidan meluncurkan penyelidikan untuk mengungkap kebenarantanpa penundaan,” katanya. “Setiap pegawai UNRWA yangterlibat dalam aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban,termasuk melalui tuntutan pidana.”Tapi Lazzarini tidak merinci di pengadilan mana penuntutantersebut akan dilakukan.Implikasinya, tampaknya hal ini bisa terjadi di pengadilanapartheid Israel. Pengadilan-pengadilan yang selamabeberapa dekade telah merampas hak warga Palestina,menjalankan sistem hukum dua tingkat, dengan sistem“peradilan” militer dan tingkat hukuman sebesar 99,7 persenbagi warga Palestina yang diadili di pengadilan militer di TepiBarat yang diduduki.Upaya Lazzarini untuk melakukan tindakan pencegahan tidakmenghentikan AS untuk menghentikan bantuan kepada Palestina di tengah genosida.Setidaknya 10 negara lainnya dengan cepat mengikuti AS,termasuk Inggris dan Jerman. Kelompok ini kini dijuluki Poros Genosida.Francis Boyle, pengacara pertama yang berhasilmemperdebatkan kasus genosida di ICJ, mengatakan kepadapembawa berita MSNBC Ayman Mohyeldin pada hari Sabtu (3/2) bahwa, dengan menghentikan pendanaan, negara-negara ini telah menjadikan diri mereka peserta aktif dalam genosida.“Pemotongan dana UNRWA tanpa proses hukum, tanpainvestigasi, tanpa tindakan seperti itu, bagi pemerintah yangmelakukan hal ini, mereka sekarang melanggar 2 (c) KonvensiGenosida, 'dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi negara-negara di dunia pada kondisi kehidupan kelompok yangdiperkirakan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhanatau sebagian,'” kata Boyle.Israel telah lama berupaya mengganggu dan menghancurkanUNRWA, badan PBB yang didirikan pada tahun 1949 khususuntuk melindungi pengungsi Palestina yang diusir Israel selamaNakba.UNRWA menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan penting bagi pengungsi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki, serta di Yordania, Lebanon, dan Suriah.Niat lama Israel untuk menghancurkan UNRWA kembali munculpada akhir tahun lalu ketika Kementerian Luar Negeri Israelsecara pribadi menyusun rencana untuk mengusir UNRWA dariGaza.Netanyahu mengatakan pada Rabu (31/1) bahwa “waktunya telah tiba bagi komunitas internasional dan PBB sendiri untukmemahami bahwa misi UNRWA harus diakhiri.”Ia menambahkan, “UNRWA terus melanjutkan upayanya. Hal inibertujuan untuk melestarikan masalah pengungsi Palestina.”Netanyahu, tentu saja, ingin menghapus hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dan properti yang terpaksa mereka tinggalkan pada tahun 1948.Krisis UNRWA kini menjadi pemberitaan tepat pada saatfokus ICJ terpusat pada kekhawatiran ICJ mengenai tindakanIsrael di Gaza.Di media arus utama, hal ini sebagian besar telahmenghilangkan perhatian berita yang besar terhadap putusanICJ yang menyatakan bahwa Israel masuk akal melakukangenosida. Sebaliknya, yang ada hanyalah laporan yang tidakjelas mengenai tuduhan UNRWA.Kaitlan Collins dari CNN mewawancarai Dan Senor, mantankepala juru bicara otoritas pendudukan AS di Irak, mengenaiperkembangan UNRWA. Senor mengusulkan, secara efektif, agar warga Palestina dibersihkan secara etnis ke negara-negara Arab.Tidak ada pembicaraan tentang kembalinya mereka ke Gaza,apalagi kembali ke tanah asal mereka yang diusir pada tahun1948.Dalam sebuah pernyataan yang diposting pada hari Sabtu (3/2)di saluran Telegram Hamas, organisasi tersebut menegaskanbahwa kampanye baru Israel terhadap badan PBB tersebutadalah “sebuah episode dalam serangan terorganisir yangdilancarkan oleh negara pendudukan terhadap UNRWA, yangmenargetkan keberadaannya, mengeringkan sumberpendanaannya, dan melikuidasi UNRWA itu karena motif politikuntuk menghilangkan perjuangan Palestina dan hak kembalinyapara pengungsi Palestina.”Hampir tidak ada pembicaraan di AS mengenai dari mana parapengungsi itu berasal dan pentingnya warga Israel tinggal dirumah-rumah warga Palestina dan di properti Palestina selamalebih dari 75 tahun. Itu adalah kisah yang tidak bolehdiceritakan.Israel menegaskan bahwa mereka tidak ingin UNRWAmenjadi bagian dari upaya membangun kembali Gaza setelahkebijakan bumi hangus yang dilakukan tentara aparheid dalam beberapa bulan terakhir.Para pejabat Israel -bahkan jika mereka terbukti gagaldalam memaksakan pembersihan etnis 'sukarela' terhadap warga Palestina di Gaza- berharap untuk secara permanen mengubur hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air dan properti mereka pada tahun 1948.Pada Selasa (30/1), para saksi memberikan kesaksian di hadapan Subkomite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR, yang diketuai oleh Anggota Kongres Brian Mast. Sebelumnya dalam serangan gencar Israel, Mast menuduh semua warga Palestina sebagai “Nazi Arab.”Mast meragukan kehadiran “warga sipil Palestina yang tidak bersalah,” awalnya bersikukuh pada pernyataannya sebelum kemudian mencoba menarik kembali klaim tersebut setelah menghadapi tekanan politik karena secara terbuka mengungkapkan rasisme anti-Palestina.Israel telah membunuh lebih dari 150 pegawai UNRWA sejak 7 Oktober. Serangan gencar tersebut tidak membuat AS atau sekutu Israel di Eropa berhenti memberikan dukungan dan bantuan militer kepada Israel.Namun tuduhan Israel yang meragukan bahwa 12 pegawai UNRWA terlibat dalam aktivitas bersenjata dengan cepat menyebabkan setidaknya 11 negara menangguhkan kontribusi UNRWA mereka.Khususnya, tidak ada protes atas guru dan pekerja teknologi Israel yang mengambil bagian dalam serangan genosida militer Israel di Gaza.UNRWA tidak mengomentari pertanyaan dari The Electronic Intifada mengenai apakah Lazzarini telah menyerukan penuntutan pidana terhadap tentara dan politisi Israel yang terlibat dalam pembunuhan personel UNRWA.Badan tersebut juga tidak mengomentari pertanyaan mengenai berapa banyak dari lebih dari 10.000 anak-anak Palestina yang terbunuh akibat serangan Israel yang bersekolah di sekolah UNRWA.Lazzarini menggunakan kata “menjijikkan” untuk menggambarkan serangan militer Palestina yang dimulai pada 7 Oktober. Badan tersebut tidak mengomentari pertanyaan mengenai terminologi apa yang diterapkan Lazzarini pada kebijakan genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza.Juliette Touma, direktur komunikasi UNRWA, mengirim email kepada The Electronic Intifada bahwa “sedang ada penyelidikan PBB yang sedang berlangsung dan selama hal itu terjadi, saya tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai tuduhan atau penyelidikan PBB tersebut.” Tidak ada komentar mengenai pengadilan mana yang direncanakan Lazzarini untuk kemungkinan “penuntutan pidana” terhadap pegawai UNRWA – termasuk, mungkin, sistem hukum dua tingkat Israel – yang diberikan.Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, seperti Lazzarini, telah menyerukan kemungkinan “penuntutan pidana” terhadap pegawai PBB. Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal, mengatakan bahwa “kami tidak memiliki komentar lebih lanjut mengenai topik tersebut,” mengacu pada lokasi pengadilan dan apakah penuntutan pidana dapat dilakukan di pengadilan Israel.UNRWA tentu saja berada dalam posisi yang sulit, karena mereka sangat putus asa dalam mempertahankan dukungan donor untuk menghindari kehabisan dana pada bulan Februari. Pemutusan hubungan ini akan terjadi di tengah krisis terburuk yang melanda Gaza sejak Nakba tahun 1948, ketika sekitar 800.000 warga Palestina melarikan diri dari milisi Zionis ke Gaza, Tepi Barat, dan tempat lain di wilayah tersebut.Namun ketakutan di hadapan para pendukung genosida Israel dengan cepat menunjukkan bahwa itu adalah strategi yang gagal.Salah satu perintah Mahkamah Internasional adalah agar bantuan kemanusiaan ditingkatkan di Gaza, namun AS, Jerman, dan Inggris meresponsnya dengan benar-benar menghentikan bantuan kemanusiaan.Apakah ICJ akan menanggapi hal ini masih harus dilihat.Nancy PelosiKetika pemerintahan Biden membahayakan bantuan kemanusiaan melalui UNRWA, mantan Ketua DPR Nancy Pelosi menargetkan para demonstran gencatan senjata selama wawancara hari Minggu (4/2) dengan Dana Bash dari CNN, yang mungkin merupakan pembawa berita anti-Palestina terkemuka di jaringan tersebut.Kesal dengan pengunjuk rasa anti-genosida di luar rumahnya, Pelosi berusaha menyalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin.“Tetapi menyerukan gencatan senjata adalah pesan Putin,” katanya. “Jangan salah, ini berhubungan langsung dengan apa yang ingin dia lihat. Hal yang sama terjadi pada Ukraina. Ini tentang pesan Putin. Saya pikir beberapa dari pengunjuk rasa ini bersifat spontan, organik, dan tulus. Beberapa, menurut saya, ada hubungannya dengan Rusia. Dan saya katakan itu setelah melihat hal ini sejak lama, seperti yang Anda tahu.”Ini menjadi berita bagi banyak orang.Kata-kata kasar Pelosi mendorong lebih banyak anggota Partai Demokrat untuk keluar dari pemilu, sebuah proses yang sudah berlangsung ketika para pendeta kulit hitam mendesak Presiden Joe Biden untuk melakukan gencatan senjata.Namun pada bulan Oktober, Pelosi mengklaim para pengunjuk rasa harus kembali ke Tiongkok, yang tampaknya mendasarkan komentarnya pada artikel The New York Times yang menentang CODEPINK pada bulan Agustus 2023. Organisasi tersebut, sebuah “organisasi feminis akar rumput yang bekerja untuk mengakhiri peperangan dan imperialisme AS,” melawan serangan surat kabar tersebut dengan memuat pernyataan solidaritas di situs webnya.Medea Benjamin, salah satu pendiri CODEPINK, mengatakan kepada The Electronic Intifada, “Tuduhan Pelosi bahwa pengunjuk rasa terhadap genosida Israel adalah aset Rusia yang harus dikejar oleh FBI adalah hal mengerikan dan merupakan tamparan bagi jutaan orang Amerika yang dengan mahal, telah berusaha menghentikan pembantaian Israel.”Dia menambahkan, “Jika ada yang mengambil dana untuk mendukung pemerintah asing, maka itu bukan pengunjuk rasa pro-Palestina, tetapi pejabat seperti Nancy Pelosi yang berada di kantong pelobi Israel.” Pejabat seperti Pelosi, tegasnya, “harus diselidiki, bukan mereka yang ingin menghentikan pembunuhan warga Palestina yang tidak bersalah.”Partai Demokrat dari Biden hingga Pelosi mengabaikan aturan pertama berada dalam lubang: Berhentilah menggali.Namun, para anggota partai berusia delapan tahun tampaknya tidak mampu membalikkan kebijakan yang mengasingkan konstituen utama. Para pemimpin baru di DPR yang lebih muda seperti Pemimpin Partai Demokrat Hakeem Jeffries tampaknya bertekad untuk tetap berpegang pada kebijakan yang sama seperti pendahulunya dari Partai Demokrat, sehingga membuat marah basis politik.Ini adalah resep bagi konstituen inti untuk tetap berkuasa pada bulan November.Banyak politisi Partai Demokrat yang secara efektif mendukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mitra koalisi sayap kanan ultra-kanannya, yang ingin mengusir warga Palestina dari Gaza dan membangun kembali pemukiman ilegal di sana.Keterlibatan dalam genosida yang diungkapkan Francis Boyle semakin lama semakin mendalam.Kini tiga tentara AS telah tewas di Yordania dalam serangan pesawat tak berawak, yang dilaporkan dilakukan oleh milisi yang didukung Iran, ketika AS menghadapi reaksi regional terhadap dukungannya terhadap kampanye genosida Israel di Gaza. Pembawa berita CNN, Abby Phillip, berbicara pada Senin malam (5/2) tentang opsi yang mungkin dipertimbangkan Biden untuk “membalas kematian mereka.”Kerugian yang harus ditanggung Biden meningkat, baik di kawasan maupun di dalam negeri. Dia berulang kali diperingatkan tentang tindakan genosida Israel namun memilih untuk lebih mendukung kejahatan perang Israel dan pemerintah sayap kanannya.Atas upayanya, kritikus utama Kongres dari Partai Demokrat, Rashida Tlaib, dikecam oleh rekan-rekannya, termasuk beberapa orang di partainya.Khususnya, Biden pada Selasa pagi mengatakan, “Saya menganggap [Iran] bertanggung jawab dalam arti bahwa mereka memasok senjata kepada rakyat” yang membunuh tiga tentara AS di Yordania. Tapi itu jelas bukan pendekatan yang dia ambil terhadap pemerintah AS yang memberikan senjata kepada Israel untuk membantai warga Palestina.Biden dan Netanyahu bertanggung jawab atas genosida ini dan bertanggung jawab penuh atas jatuhnya korban di Amerika – termasuk tiga tentara kulit hitam yang terbunuh di Yordania – yang diakibatkan oleh upayanya untuk merebut kekuasaan dan penolakannya untuk mengatakan tidak kepada perdana menteri Israel.[IT/AR]