Tentara Israel Mengakui 32 Tawanan ewas di Gaza

IslamTimes - Militer pendudukan Zionis Israel mengatakan bahwa 32 warga Zionis Israel yang ditawan oleh faksi Perlawanan Palestina di Jalur Gaza telah tewas.

Sumber mengatakan kepada surat kabar Amerika The New York Times bahwa pihak berwenang Zionis Israel saat ini sedang memverifikasi informasi yang menunjukkan pembunuhan 20 tawanan lainnya.Sumber mengatakan kepada surat kabar Amerika The New York Times bahwa pihak berwenang Zionis Israel saat ini sedang memverifikasi informasi yang menunjukkan pembunuhan 20 tawanan lainnya, selain 32 orang yang kematiannya dikonfirmasi oleh tentara pendudukan.Patut dicatat bahwa beberapa faksi Perlawanan Palestina mengkonfirmasi bahwa sejumlah tawanan Zionis Israel yang ditahan di Gaza terbunuh ketika mereka berada dalam tahanan akibat pemboman udara dan artileri yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Zionis Israel.[IT/r]