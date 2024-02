Meluncurkan Operasi Besar Israel Melawan Hizbullah adalah 'Kesalahan Strategis' 

IslamTimes - Ketika ketegangan regional meningkat dan tekanan publik global meningkat terhadap Amerika Serikat dan “Tel Aviv” untuk menghentikan genosida di Gaza, Zionis Israel mendapati diri mereka berlari melawan waktu untuk mengamankan pencapaian militer apa pun yang terkait dengan tujuan perang mereka, setelah empat bulan berperang tanpa ada kemajuan. mampu mencapai apa pun.

Axios melaporkan, mengutip sumber, bahwa Washington dan empat sekutu Eropa berharap langkah-langkah yang diusulkan untuk meredakan ketegangan di perbatasan Lebanon-Palestina akan mencegah perang habis-habisan.Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Selasa (6/2), Axios mengungkapkan bahwa Washington dan empat mitranya di Eropa berupaya mencapai kesepakatan yang dapat meredakan eskalasi antara pendudukan Israel dan Hizbullah, yang telah melancarkan operasi untuk mendukung Gaza langsung setelah Operasi Badai Al-Aqsa bulan Oktober lalu.Mengutip sumber-sumber, situs berita tersebut mengatakan kesepahaman yang didorong oleh AS, Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia akan mencakup “serangkaian komitmen” oleh Zionis Israel dan Perlawanan Lebanon.Washington telah berulang kali menyatakan kekhawatiran bahwa pendudukan tidak akan mampu berperang secara bersamaan di dua front, dan juga menyatakan bahwa mereka tidak ingin “konflik meluas di wilayah tersebut.”Sementara itu, dalam beberapa minggu terakhir, AS semakin terlibat langsung dalam perang di wilayah tersebut setelah menolak menghentikan agresi Zionis Israel di Gaza, dengan jet tempur Amerika yang membom lokasi di Suriah, Irak, dan Yaman.Dengan meningkatnya eskalasi di perbatasan Lebanon-Palestina, terutama setelah pembunuhan Israel terhadap pemimpin Perlawanan Hamas Sheikh Saleh al-Arouri dan meningkatnya operasi Yaman di Laut Merah, AS berusaha membendung front tersebut dengan Hizbullah, demi Zionis "Israel”, sebelum situasi menjadi tidak terkendali dan berubah menjadi perang yang lebih luas.Khawatir dengan peristiwa yang memanas, para pejabat AS menyampaikan kepada Zionis “Israel” bahwa mereka mengakui kapasitasnya untuk menimbulkan kerusakan signifikan di Lebanon. Namun, mereka percaya bahwa memulai kampanye militer besar-besaran melawan Hizbullah akan menjadi kesalahan strategis, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.Menurut Axios, Washington mencari kesepahaman antara Hizbullah dan entitas pendudukan untuk memastikan bahwa pertempuran berhenti.Dalam upaya tersebut, utusan terpercaya Presiden AS Joe Biden, Amos Hochstein, melakukan perjalanan pekan lalu ke Zionis “Israel” dan bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Yoav Gallant untuk membahas usulannya mengenai status quo perbatasan yang baru.Proposal tersebut, menurut laporan tersebut, didasarkan pada rancangan “Grapes of Wrath” tahun 1996 yang diumumkan oleh AS dan negara-negara lain untuk mengakhiri agresi Zionis Israel di Lebanon.Negara-negara yang terlibat tidak akan secara resmi menandatangani kesepahaman baru tersebut, namun perjanjian tersebut akan merinci komitmen kedua belah pihak dalam sebuah pernyataan.[IT/r]