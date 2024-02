WaPo: Jenderal AS Diam-diam Terlibat dalam Perang Yaman 

Former US Secretary of Defense James Mattis

IslamTimes - Pensiunan Jenderal Marinir AS James Mattis dipekerjakan pada tahun 2015 untuk memberi nasihat kepada Uni Emirat Arab tentang serangan yang dipimpin Arab Saudi di Yaman, Washington Post melaporkan pada hari Rabu (7/2). Mattis tidak mengungkapkan hal tersebut secara terbuka ketika ia menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2017.

Jim 'Mad Dog' Mattis menjadi penasihat pemerintah UEA setelah pensiun dari MarinirThe Post menyelidiki Mattis sebagai bagian dari penyelidikan terhadap negara Teluk yang mempekerjakan pensiunan perwira militer AS dan memperoleh dokumen yang sebelumnya dirahasiakan melalui gugatan Freedom of Information Act (FOIA).Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan, putra mahkota Abu Dhabi pada saat itu, menjalin persahabatan dengan Mattis pada tahun 2011, ketika jenderal Marinir itu menjabat sebagai kepala Komando Pusat AS. Ketika Arab Saudi melancarkan serangan melawan Houthi di Yaman, Mohamed menghubungi Mattis, yang baru saja pensiun dari militer AS.Pada bulan Juni 2015, Mattis mengajukan izin dari Departemen Luar Negeri dan Marinir untuk memberi nasihat kepada UEA mengenai “aspek operasional, taktis, informasi dan etika” dari serangan melawan Yaman.“Saya akan mendapat kompensasi,” tulisnya dengan tangan di formulir yang diserahkan ke Korps Marinir AS pada 4 Juni 2015, yang besarannya akan ditentukan setelah mendapat persetujuan pemerintah AS.Robert Tyrer, eksekutif senior di Cohen Group – yang saat ini mempekerjakan Mattis – mengatakan kepada Post bahwa Mattis tidak pernah menerima uang dari pemerintah asing, kecuali biaya perjalanan standar. Menurut Tyrer, Mattis mengajukan klaim kompensasi sehingga dokumennya akan menerima “tingkat peninjauan yang paling ketat.”Dokumen yang ditinjau oleh Post menunjukkan bahwa permohonannya disetujui oleh USMC hanya dalam waktu 15 hari, sementara Departemen Luar Negeri memberikan restunya pada tanggal 5 Agustus. Proses yang biasanya memakan waktu “beberapa bulan, dan terkadang bertahun-tahun,” hanya berlangsung selama dua bulan, sedangkan kata outlet. Sebaliknya, pemerintah AS membutuhkan waktu dua setengah tahun untuk mengungkapkan dokumen sang jenderal kepada Washington Post.Pada tahun 2017, ketika Mattis dicalonkan oleh Presiden saat itu Donald Trump untuk mengepalai Pentagon, dia tidak secara terbuka mengungkapkan pekerjaan konsultannya di UEA dalam riwayat pekerjaannya dan formulir pengungkapan keuangan. Dia juga tidak menyebutkannya dalam memoarnya tahun 2019. Beberapa anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat dari Partai Demokrat mengatakan kepada Post bahwa mereka tidak mengingat pengungkapan yang muncul selama dengar pendapat pengukuhannya, meskipun seorang staf komite mengatakan hal itu dimasukkan dalam memo rahasia.Dalam lamarannya, Mattis mengatakan dia ingin “membawa pengalaman militer Amerika dalam perang dan berkampanye untuk memperkuat upaya UEA.” Koalisi pimpinan Saudi menghabiskan hampir delapan tahun mencoba mengalahkan Houthi – dengan dukungan intelijen dan pengisian bahan bakar udara dari AS – sebelum mengakui kekalahan dan menuntut perdamaian.Kelompok Yaman saat ini melarang kapal komersial mana pun yang terhubung dengan Israel, AS atau Inggris melewati Selat Bab-el-Mandeb, sebagai protes atas serangan Zionis Israel di Gaza.[IT/r]