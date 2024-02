PM Palestina: Kami Ingin Penarikan Penuh Israel dari Gaza

Mohammad Shtayyeh Palestinian Prime Minister

IslamTimes - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh telah menjelaskan secara rinci tentang posisi pemerintahnya terhadap sejumlah isu utama selama wawancara untuk Al Mayadeen.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyambut baik segala upaya yang bertujuan menghentikan agresi Zionis Israel terhadap rakyat Palestina.Dalam wawancara eksklusif untuk Al Mayadeen, Shtayyeh berterima kasih kepada Mesir, Qatar, dan semua negara Arab yang secara aktif berupaya menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina.Shtayyeh menunjuk pada perpecahan dalam pemerintahan Zionis Israel sehubungan dengan negosiasi yang dimediasi yang sedang berlangsung antara Perlawanan Palestina dan Zionis "Israel".“Sejak hari pertama, kami tahu bahwa agenda Perdana Menteri (Benjamin Netanyahu) dan pemerintah Zionis Israel adalah melanjutkan agresi terhadap rakyat Palestina,” kata Shtayyeh, seraya menunjukkan bahwa satu-satunya hal yang dicapai Zionis “Israel” di Gaza adalah Jalur Gaza menewaskan 27.000 warga Palestina, melukai 67.000 lainnya, dan menghancurkan sekitar 281.000 unit rumah.Shtayyeh menyambut baik segala upaya untuk menghentikan agresi, yang mengarah pada pembebasan tahanan dan menghentikan perpindahan sistematis warga Palestina yang diinginkan oleh Zionis “Israel”, terutama setelah mendorong 1,7 juta warga Palestina menuju Rafah, sebuah wilayah geografis kecil yang tidak melebihi seperempat dari Gaza."Kepentingan AS terletak pada upaya mencapai solusiMengenai kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke wilayah pendudukan Palestina pada hari Rabu (7/2), Shtayyeh menekankan bahwa Amerika berkepentingan untuk “mencapai kesepakatan,” dan menambahkan bahwa kemampuannya untuk menekan Zionis “Israel” menjadi sangat terbatas.Dia mengatakan bahwa Netanyahu dapat memeras pemerintah AS, karena pemilihan presiden AS yang akan datang, dan menekankan bahwa tekanan AS terhadap Zionis “Israel” untuk menghentikan agresinya tidaklah “serius”.Perdana Menteri mengatakan bahwa Netanyahu berkepentingan untuk melanjutkan perang selama mungkin, karena hal ini memastikan dia tetap berkuasa, dan menekankan bahwa bahkan jika kesepakatan tercapai, dia ragu bahwa Zionis “Israel” akan sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuannya karena kegagalan historisnya dalam melakukan hal tersebut.Shtayyeh menekankan bahwa kepentingan Netanyahu tidak sejalan dengan penghentian perang, meskipun ia belum mencapai tujuan yang dinyatakan. Dia menekankan bahwa Netanyahu “menghancurkan Gaza, membunuh anak-anak kami, dan berhasil menjadikannya tidak dapat dihuni lagi.”Kami ingin Zionis Israel menarik diri sepenuhnya dari Jalur GazaMengenai sehari setelah perang di Gaza, Shtayyeh mengatakan, “Kami tidak menginginkan hari setelahnya untuk Gaza tetapi hari setelahnya untuk seluruh wilayah Palestina, terutama Tepi Barat.”Ia menyerukan jalur politik yang mengarah pada “solusi dua negara,” dan menambahkan bahwa pemerintahannya menginginkan penarikan penuh pasukan Zionis Israel dari Jalur Gaza.Perdana Menteri Palestina menegaskan bahwa Otoritas Palestina (PA) tidak meninggalkan Jalur Gaza, dan menambahkan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian integral dari Negara Palestina.Shtayyeh mengatakan bahwa PA memiliki sekitar 50.000 karyawan di Gaza, dan menegaskan bahwa kembalinya PA ke Jalur Gaza harus dilakukan setelah konsensus nasional Palestina.Negara Palestina adalah suatu keharusanShtayyeh mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa ada perang yang disengaja tidak hanya terhadap Negara Palestina dan rakyat Palestina tetapi juga terhadap identitas Palestina.Ia menambahkan, “Kami lelah membicarakan proses perdamaian, dan kami belum siap menempuh jalur politik yang telah kami lalui selama 30 tahun.”Ia menekankan perlunya dunia mengakui Negara Palestina dengan “perbatasannya tahun 1967”, ibu kotanya al-Quds, dan hak kembalinya para pengungsi melalui konferensi internasional yang mengarah pada pengakuan Negara Palestina.Perjanjian Palestina-Palestina sangat pentingDia menekankan bahwa perjanjian Palestina-Palestina harus diselesaikan.“Kami tidak bisa melanjutkan kasus perpecahan ini,” kata Shtayyeh.“Tangan dan hati kami terbuka, dan Presiden Abu Mazen (Mahmoud Abbas) akan segera mengunjungi Qatar, dan kami siap melanjutkan dialog,” ungkap Shtayyeh.Perdana Menteri Palestina mengungkapkan bahwa PA sebelumnya telah memulai dialog dengan gerakan Hamas di kota Al-Alamein, Mesir dan bahwa sebuah komite tindak lanjut telah dibentuk, menyatakan keinginannya agar komite ini segera memulai pekerjaannya untuk mencapai tujuan nasional yang komprehensif. .Menurut Shtayyeh, melalui visi ini akan dicapai kesepakatan mengenai program politik dan alat perjuangan melawan pendudukan hingga pembebasan.Terkait permintaan Hamas untuk bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Shtayyeh mengatakan bahwa Hamas tidak secara eksplisit meminta hal itu, dan menekankan bahwa pihak mana pun yang ingin memerdekakan Palestina harus beroperasi dalam kerangka PLO dan mematuhi programnya.Ia menekankan bahwa rekonstruksi Gaza memerlukan rencana yang bekerja sama dengan Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB, dengan menyebutkan bahwa rencana ini harus terdiri dari tiga pilar: bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, dan revitalisasi ekonomi.Ia juga menekankan perlunya upaya nasional yang kohesif untuk mengatasi tantangan.“Kami menolak perwalian atas Gaza,” kata Shtayyeh menanggapi pembicaraan yang sedang berlangsung antara aktor asing mengenai perwalian militer atas Jalur Gaza.Zionis 'Israel' secara finansial mengepung Tepi BaratDalam catatan lain, Shtayyeh menunjuk pada kebijakan opresif yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Zionis Israel, yaitu memotong dana-dana penting untuk Otoritas Palestina.Shtayyeh mengatakan, "Kita berada di bawah pengepungan keuangan Israel... Otoritas Palestina perlu mengaktifkan jaring pengaman keuangan Arab."Dia menjelaskan bahwa pengepungan keuangan dimulai dengan dalih bahwa Otoritas Palestina membayar gaji dan bantuan kepada keluarga para tahanan dan para martir, yang menjadi dasar bagi tuduhan Zionis Israel bahwa Otoritas Palestina "mendorong terorisme."“Meski begitu, kami tetap memberikan bantuan kepada anak-anak kami dari keluarga narapidana dan syuhada, dan ini merupakan komitmen nasional, agama, dan etika,” tegasnya.“Kami menghabiskan sekitar $140 juta setiap bulan di Jalur Gaza, dan ini merupakan 35% dari anggaran Palestina. Zionis Israel mengatakan bahwa karena Anda membelanjakan uang di Gaza, yang dilarang, kami akan memotong uang tersebut untuk Anda. Oleh karena itu, kami menuntut agar aktivasi jaring pengaman keuangan Arab yang disetujui oleh KTT Arab berturut-turut, namun belum dilaksanakan,” desaknya.Perdana Menteri Palestina menegaskan bahwa upaya Arab diperlukan untuk membangun kembali Jalur Gaza, "terutama karena beberapa negara Arab memberikan bantuan dalam membangun kembali Gaza berdasarkan adanya cakrawala politik."Dalam hal ini, Shtayyeh menegaskan kembali perlunya menyelenggarakan pemilu di Palestina guna menjamin kelangsungan proyek nasional Palestina.Mengenai tahanan Palestina Marwan al-Barghouthi, anggota Komite Sentral gerakan Fatah, Shtayyeh mengatakan, "Kami menuntut pembebasan tahanan Marwan dan semua tahanan dari penjara sebelum kami menguraikan kontur masa depan."[IT/r]