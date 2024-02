AS Mengaku Tidak Memberi Tahu Irak tentang Serangan Udara

John Kirby National Security Council spokesman

IslamTimes - Pemerintah Amerika mengakui bahwa mereka tidak memberi tahu para pejabat di Bagdad mengenai serangan udara di wilayah Irak pada Jumat (2/2) lalu, meskipun pada awalnya mereka mengklaim bahwa mereka telah diperingatkan sebelumnya. Seorang juru bicara terkemuka AS menegaskan tidak ada “niat untuk menipu,” dan menganggap kecelakaan itu sebagai kesalahan sederhana.

Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan dia “sangat menyesal” memberikan informasi palsu kepada wartawanBerbicara kepada wartawan pada hari Selasa (6/2), juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengoreksi pernyataan sebelumnya tentang “pemberitahuan awal kepada pejabat Irak” sebelum serangan udara pekan lalu, yang menargetkan lebih dari 85 lokasi di Irak dan negara tetangga Suriah.“Saya sangat meminta maaf atas kesalahan ini, dan saya menyesali segala kebingungan yang ditimbulkannya. Hal ini didasarkan pada informasi yang kami miliki atau yang diberikan kepada saya pada jam-jam awal setelah serangan. Ternyata informasi itu tidak benar,” kata Kirby, seraya menambahkan, “Saya harap Anda memahami bahwa tidak ada niat buruk di baliknya, tidak ada niat yang disengaja untuk menipu atau membuat kesalahan.”Meskipun sebelumnya dia mengatakan bahwa pemboman tersebut sudah jelas dikomunikasikan ke Baghdad sebelumnya, Kirby terpaksa menarik kembali klaim tersebut setelah adanya klarifikasi dari wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel, yang menegaskan bahwa para pemimpin Irak tidak diberi informasi sampai “segera setelah serangan terjadi.”Menurut Komando Pusat AS (CENTCOM), yang mengawasi operasi di Timur Tengah dan Asia Tengah, serangan tersebut melibatkan “banyak pesawat,” yang menjatuhkan lebih dari 125 amunisi presisi ke puluhan sasaran. Di antara lokasi yang diserang adalah instalasi komando dan kontrol, pusat intelijen, gudang senjata, dan fasilitas rantai pasokan yang dioperasikan oleh milisi yang didukung Iran, tambah CENTCOM.Operasi tersebut diluncurkan sebagai pembalasan atas serangkaian serangan terhadap pangkalan AS di wilayah tersebut, yaitu serangan pesawat nirawak pada tanggal 28 Januari yang menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai lebih dari 40 lainnya di sebuah pangkalan di Yordania, dekat perbatasan Suriah dan Irak.Baghdad telah berulang kali mengutuk serangan AS baru-baru ini di wilayah Irak, dan mengatakan bahwa operasi minggu lalu telah mendorong wilayah tersebut ke “jurang jurang maut.” Juru bicara pemerintah Bassem al-Awadi juga membantah bahwa negaranya mengoordinasikan tindakan tersebut dengan Washington, dan menuduh para pejabat AS membuat “klaim palsu yang bertujuan menyesatkan opini publik internasional dan mengabaikan tanggung jawab hukum.”Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani juga secara pribadi mengkritik serangan udara Amerika, dengan mengatakan bahwa serangan tersebut membahayakan kedaulatan negaranya dan mengancam stabilitas regional. Menyusul serangkaian serangan sebelumnya pada akhir Januari, pemimpin tersebut mengatakan bahwa AS “merusak perjanjian dan berbagai sektor kerja sama keamanan bersama,” dan juga menekankan perlunya “membentuk kembali hubungan masa depan” dengan Washington.[IT/r]