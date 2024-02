Imam Khamenei: Situasi Gaza adalah Tragedi Dunia Muslim dan Seluruh Umat Manusia

Imam Khamenei Supreme Leader of Iran’s Islamic Revolution

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei mengatakan insiden bencana yang sedang berlangsung di Jalur Gaza adalah tragedi dunia Muslim dan seluruh umat manusia.

“Tragedi Gaza adalah tragedi dunia Muslim dan seluruh umat manusia, … dan ini menunjukkan bahwa tatanan dunia saat ini tidak valid dan tidak dapat bertahan serta ditakdirkan untuk binasa,” kata Imam Khamenei pada hari Kamis (8/2), bertepatan dengan Idul al-Mab'ath, yang menandai hari ditetapkannya Nabi Muhammad (saw) sebagai utusan Tuhan.Rahbar mengatakan AS, Inggris dan banyak negara Eropa serta antek-antek mereka terlibat dalam tindakan kriminal rezim Zionis terhadap rakyat Palestina.Beliau menekankan bahwa pemboman Zionis Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan pembunuhan hampir 30.000 orang di Jalur Gaza telah mempermalukan peradaban dan budaya Barat.Uang, senjata, dan bantuan politik AS berada di balik semua kejahatan terhadap rakyat Palestina ini, kata Imam Khamenei, seperti dilansir Press TV.Seperti yang diakui oleh Zionis sendiri, Imam menambahkan, mereka tidak dapat melanjutkan perang di Gaza satu hari pun tanpa adanya senjata AS.“Oleh karena itu, Amerika juga terlibat dan bertanggung jawab atas insiden tragis yang sedang berlangsung” di Jalur Gaza, tegas Imam Khamenei.Imam Khamenei menyatakan bahwa krisis Gaza akan berakhir jika negara-negara Barat menghentikan dukungan mereka terhadap rezim Zionis Israel, dan menekankan bahwa para pejuang Palestina mampu menangani situasi ini sendiri dan itulah sebabnya mereka tidak mengalami pukulan besar sejauh ini.Imam Khamenei sekali lagi menegaskan bahwa semua negara berkewajiban untuk menghentikan bantuan politik, propaganda, dan senjata kepada Israel dan berhenti mengirimkan barang konsumsi kepada rezim tersebut, dengan mengatakan, “Bangsa-bangsa mempunyai kewajiban untuk memberikan tekanan pada pemerintah untuk memenuhi tugas besar ini. ."[IT/r]