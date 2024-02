AS: Israel Membunuh Terlalu Banyak Warga Sipil 

US Secretary of State Antony Blinken

IslamTimes - Zionis Israel tidak dapat menggunakan serangan Hamas pada 7 Oktober sebagai “izin untuk tidak memanusiakan orang lain” dan harus mengurangi korban sipil di Gaza, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Komentarnya muncul ketika perang Zionis Israel melawan Hamas yang terus-menerus memperburuk hubungan dengan Washington.

Orang yang tidak bersalah di Gaza tidak seharusnya dihukum atas tindakan Hamas, kata Menteri Luar Negeri Antony BlinkenJajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa dukungan tradisional Arab-Amerika terhadap calon presiden dari Partai Demokrat merosot, seiring negara tersebut memasuki musim seleksi dan pemilu. Kandidat terdepan dari Partai Republik, Donald Trump, secara konsisten unggul dalam jajak pendapat dibandingkan Presiden Joe Biden.“Orang Zionis Israel mengalami dehumanisasi dengan cara yang paling mengerikan pada tanggal 7 Oktober,” kata Blinken pada konferensi pers di Tel Aviv pada hari Rabu (7/2). “Tetapi hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak memanusiakan orang lain.”“Mayoritas penduduk Gaza tidak ada hubungannya dengan serangan tersebut,” lanjut diplomat Amerika tersebut. “Keluarga-keluarga di Gaza yang kelangsungan hidupnya bergantung pada pengiriman bantuan dari Zionis Israel sama seperti keluarga kami. Mereka adalah ibu dan ayah, putra dan putri, yang ingin mendapatkan penghidupan yang layak, menyekolahkan anak, dan memiliki kehidupan normal. Dan kita tidak bisa, kita tidak boleh melupakan hal itu.”Blinken bersikeras bahwa AS terus menekan Israel untuk “memperkuat perlindungan warga sipil,” namun memperingatkan bahwa “jumlah korban harian akibat operasi militer [Zionis Israel] terhadap warga sipil yang tidak bersalah masih terlalu tinggi.”Zionis Israel menanggapi serangan Hamas dengan menyatakan perang terhadap kelompok militan Palestina dan memberlakukan pengepungan total terhadap Gaza. Dalam empat bulan pertempuran, pasukan Zionis Israel telah menewaskan hampir 28.000 orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Menurut angka terbaru dari badan PBB untuk pengungsi Palestina, lebih dari seperempat penduduk Gaza menghadapi kondisi kelaparan.Meskipun AS pada awalnya bergegas memberikan bantuan militer ke Zionis Israel dan menjanjikan dukungan untuk perang Netanyahu, meningkatnya jumlah korban sipil, ditambah dengan penolakan pemimpin Zionis Israel terhadap solusi dua negara dalam konflik tersebut, telah memperburuk hubungan dengan Presiden AS Joe Biden dan pemerintahannya. .Bagi Washington, pembentukan negara Palestina yang merdeka dipandang penting tidak hanya untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun, tetapi juga untuk memastikan bahwa Arab Saudi mengakui Zionis Israel. Menjadi perantara kesepakatan pengakuan Saudi-Zionis Israel adalah tujuan utama kebijakan luar negeri pemerintahan Biden, karena hal itu akan membangun hubungan diplomatik antara dua rival regional utama Iran, dan Arab Saudi berpotensi menandatangani pakta pertahanan dengan AS.Meskipun Netanyahu telah menolak solusi dua negara, dan malah bersikeras pada “kontrol keamanan penuh Zionis Israel atas seluruh wilayah di barat Yordania,” Blinken mengatakan pada hari Rabu (7/2) bahwa Washington ingin Yerusalem Barat berkomitmen pada “perjanjian yang konkrit, terikat waktu dan jalan yang tidak dapat diubah” menuju negara Palestina.Dalam konferensi pers yang disampaikan tepat sebelum Blinken, Netanyahu melontarkan nada yang jauh lebih agresif. Perdana Menteri Zionis Israel menolak rencana gencatan senjata yang dicanangkan Hamas, dan menyatakan bahwa “tidak ada solusi lain selain kemenangan mutlak” atas militan.Sebelumnya pada hari Rabu, Blinken mengatakan kepada Presiden Zionis Israel Isaac Herzog bahwa “ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan” untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang cocok bagi Netanyahu dan Hamas, tetapi AS “sangat fokus untuk melakukan pekerjaan itu.”[IT/r]