MintPress: Bagaimana Perusahaan Media AS Mendorong Perang di Yaman

IslamTimes - Sebuah studi yang dilakukan oleh MintPress News menemukan bahwa perusahaan media AS terlibat dalam kejahatan AS-Zionis Israel di seluruh dunia.

Sebuah studi dari MintPress News yang berfokus pada liputan media-media besar AS mengenai blokade Laut Merah di Yaman telah menemukan bias yang luas di kalangan pers, karena media massa tersebut menggambarkan blokade tersebut sebagai tindakan terorisme yang agresif dan bermusuhan yang dilakukan oleh Ansar Allah, dan juga menggambarkan blokade tersebut sebagai tindakan terorisme yang agresif dan alat bermusuhan bagi pemerintah Iran dan sekaligus menampilkan AS sebagai korban yang terseret ke dalam perang.Penelitian yang dilakukan terhadap empat media terkemuka Amerika: The New York Times, CNN, Fox News, dan NBC News menunjukkan bahwa media-media tersebut, bersama-sama, membuka jalan bagi sistem media lainnya untuk memperkenalkan retorika tertentu yang mewakili spektrum media korporat di Amerika. keseluruhannya. Istilah "Yaman" digunakan dalam database berita global Dow Jones Factiva untuk mengumpulkan lima belas artikel relevan yang diterbitkan antara Desember 2023 dan Januari 2024 dari masing-masing outlet tersebut, total 60 artikel, untuk dibaca dan dipelajari.Studi tersebut menyimpulkan bahwa media AS melukiskan persepsi yang dimanipulasi dan menipu demi kepentingan imperialisme AS. Salah satu contohnya adalah penggunaan kata “Houthi” dan bukan “Ansar Allah” di 60 artikel penelitian tersebut. Tujuannya adalah untuk menggambarkan gerakan tersebut dengan buruk dan seperti yang digambarkan oleh Mohammed Ali al-Houthi, Ketua Komite Revolusi Tertinggi Yaman kepada MintPress sebagai “sebuah upaya untuk membingkai massa luas dalam masyarakat Yaman yang termasuk dalam proyek kami.”Hampir separuh artikel yang dipelajari, 22 dari 60, tidak menampilkan Ansar Allah sebagai kekuatan pemerintahan. The New York Times menggambarkan mereka sebagai “kelompok suku”, CNN sebagai organisasi pemberontak “yang tidak berguna tetapi efektif”, dan NBC News sebagai “klan besar” yang terdiri dari “ekstremis”. Empat belas artikel membahasnya dengan lebih serius dalam melayani retorika pemerintah AS tentang Ansar Allah dan penggunaan kata “teroris”.59 dari 60 artikel yang dipelajari menekankan kepada pembaca bahwa kelompok Yaman didukung oleh Iran, dan menuding Tehran. Hal ini diulang berkali-kali, sampai-sampai pembaca mengira bahwa nama resmi Ansar Allah adalah “Houthi yang didukung Iran,” menurut MintPress. Satu pengumpulan CNN menggunakan frasa tersebut (atau serupa) tujuh kali, artikel Fox News enam kali, dan laporan NBC News lima kali.Judul salah satu laporan Fox News, misalnya, berbunyi “U.S.-U.K. koalisi menyerang sasaran-sasaran Houthi yang didukung Iran di Yaman setelah serentetan serangan kapal di Laut Merah,” subjudulnya menyatakan, “Militan Houthi yang didukung Iran di Yaman telah meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah dalam beberapa minggu terakhir,” dan kalimat pertama berbunyi: “Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangkaian serangan udara terhadap lokasi militer milik Houthi yang didukung Iran di Yaman pada Jumat pagi sebagai tanggapan atas serangan berkelanjutan kelompok militan tersebut terhadap kapal-kapal yang melakukan perjalanan melalui Laut Merah.” Semua ini melampaui penggunaan istilah semata namun juga mengarahkan seluruh fokus narasi pada Ansar Allah yang didukung oleh Iran yang berupaya untuk menunjukkan bahwa tindakan kelompok tersebut diatur oleh Iran dan berfungsi sebagai alatnya.The New York Times adalah salah satu media yang bahkan menyatakan bahwa Iran sedang membangun jaringan teror internasional atau membuat bom atom.“AS perlu menyerang Iran, dan menjadikannya cerdas,” demikian judul editorial Washington Post (sejak diubah). “Barat sekarang mungkin tidak punya pilihan selain menyerang Iran,” tulis John Bolton, yang merupakan bagian dari kelompok bernama United Against Nuclear Iran, di halaman The Daily Telegraph.“Arab Saudi yang didukung Amerika” atau “Zionis Israel yang didukung Amerika” adalah istilah-istilah yang tidak pernah digunakan oleh media-media yang disebutkan di atas, karena mereka tahu betul bahwa Washington mendukung keduanya, memberikan mereka dukungan diplomatik, militer, dan ekonomi. Sejak 7 Oktober saja, pemerintahan Biden telah menginvestasikan lebih dari $14 miliar pada pasukan pendudukan, mengirim armada kapal perang ke Timur Tengah, dan memblokir upaya diplomatik untuk menghentikan genosida Israel di Gaza.Sedangkan bagi Riyadh, seluruh eksistensinya saat ini berkat dukungan AS, yang telah menjual persenjataan senilai puluhan miliar dolar ke Riyadh, sehingga membantu negara tersebut mengubah keuntungan minyaknya menjadi keamanan. Dari tahun 2014 hingga 2023, Arab Saudi memimpin pasukan koalisi yang didukung AS melawan Yaman, yang melancarkan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap sasaran sipil di Yaman, termasuk pertanian, rumah sakit, dan infrastruktur sanitasi.AS mendukung Arab Saudi sepenuhnya dan menjual senjata senilai setidaknya $28,4 miliar, menurut sebuah studi MintPress. Pada tahun 2021, pemerintahan Biden menyatakan hanya akan menjual teknologi “pertahanan” kerajaan, yang pada akhirnya mencakup pengiriman rudal jelajah, helikopter serang, dan dukungan untuk kapal tempur.Hanya lima dari 60 artikel yang menyebutkan dukungan AS terhadap Arab Saudi, dan tidak ada sama sekali yang menyebutkan Zionis “Israel”. Hanya enam artikel yang menyebutkan dukungan AS terhadap serangan Saudi terhadap Yaman – dan tidak ada satu pun artikel yang menampilkan fakta yang sama dominannya dengan dukungan Iran terhadap Ansar Allah.Media-media ini berusaha memanipulasi kebenaran di balik alasan Ansar Allah memblokade Laut Merah, yang bertujuan mendukung Palestina dan sebagai bentuk aksi kemanusiaan, dan menggambarkannya sebagai “terorisme” murni. Dalam sebuah artikel, CNN menulis bahwa “Houthi yang didukung Iran mengatakan mereka tidak akan menghentikan serangan mereka terhadap pelayaran komersial di Laut Merah sampai perang antara Israel dan Hamas di Gaza berakhir.”Pernyataan-pernyataan tersebut terus-menerus menampilkan Amerika Serikat sebagai “aktor yang netral dan jujur” di Timur Tengah, dan berada di ambang “tersedot” ke dalam perang lain yang bertentangan dengan keinginannya. Seperti yang ditulis New York Times, “Presiden Biden dan para pembantunya telah berjuang untuk mengendalikan perang, karena khawatir eskalasi regional dapat dengan cepat menarik pasukan AS.” The Times memberi tahu para pembacanya bahwa ada “keengganan” yang mendalam dari Biden untuk menyerang Yaman, namun ia “tidak mempunyai pilihan nyata” selain melakukannya.Hal ini semakin memperkuat citra terdistorsi yang selalu dilukiskan AS sebagai korbannya. Beberapa contoh lainnya adalah “How America Could Stumble Into War With Iran,” oleh The Atlantic; “Trump dapat dengan mudah membuat kita terseret ke dalam Afghanistan lagi,” ujar Slate; “Apa yang Diperlukan untuk Menarik AS ke dalam Perang di Asia,” kata Quartz kepada pembaca.Semua hal di atas adalah hasil dari faktor struktural dan ideologis yang mengakar kuat dalam media korporat, jelas MintPress. The New York Times berkomitmen terhadap Zionisme sebagai sebuah ideologi, dan para penulisnya mengenai Timur Tengah bukanlah aktor obyektif melainkan pemberi pengaruh utama dalam pengungsian warga Palestina yang sedang berlangsung. Ia memiliki properti di Al-Quds Barat yang dicuri dari keluarga penulis Ghada Kharmi selama Nakba tahun 1948, dan banyak penulisnya telah menyatakan dukungannya untuk "Israel", karena siapa pun yang percaya sebaliknya akan dipecat.Pemilik Fox News, Rupert Murdoch, adalah pemilik utama Genie Energy, sebuah perusahaan yang mengambil keuntungan dari pengeboran minyak di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki secara ilegal. Dia adalah atasan yang sangat teliti dalam memastikan setiap orang yang bekerja padanya mengikuti kemauannya. “Zionis Israel adalah sekutu terbesar demokrasi di kawasan yang dilanda kekacauan dan radikalisme,” katanya pada tahun 2013.Postingan CNN sebenarnya diaudit oleh biro al-Quds yang “pro-Israel” sebelum dipublikasikan. Para eksekutif senior mengirimkan perintah yang menginstruksikan para staf untuk memastikan bahwa Hamas selalu berada di balik kekerasan yang terjadi saat ini, sekaligus memblokir segala pemberitaan mengenai sudut pandang Hamas, yang menurut direktur senior standar dan praktik berita kepada para stafnya “tidak layak diberitakan” dan dianggap retorika dan propaganda “menghasut”.”[IT/r]