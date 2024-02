Bloomberg: Perpecahan Antara 'Israel' dan Negara-negara Lain Melebar

A man hold a burned Israel flag in the front of the Israel Embassy in Athens, Grace

IslamTimes - Kepemimpinan Zionis Israel saat ini, yang paling ekstremis dalam sejarah rezim tersebut, sangat berbeda dengan keinginan AS dan negara-negara Arab, yang memprioritaskan penyelesaian perang dengan cepat dan mengupayakan kemajuan yang menentukan menuju negara Palestina yang merdeka.

Bloomberg melaporkan pada hari Kamis (8/2) bahwa “keterputusan” antara Zionis “Israel” dan seluruh dunia semakin melebar karena genosida di Gaza dan rencana pasca-perang untuk wilayah tersebut yang jelas-jelas bertentangan dengan usulan Washington.Keretakan antara Gedung Putih dan “Tel Aviv” semakin terlihat setelah Menteri Kepolisian Zionis Israel Itamar Ben-Gvir mengatakan kepada Wall Street Journal awal bulan ini bahwa Presiden AS Joe Biden tidak berbuat cukup banyak untuk mendukung Zionis “Israel” dalam kampanye genosidanya.Dia mencatat bahwa jika Trump yang menjadi Presiden dan bukan Biden, dia akan melakukan pendekatan berbeda terhadap masalah ini.“Alih-alih memberi kami dukungan penuh, Biden malah sibuk memberikan bantuan kemanusiaan dan bahan bakar (ke Gaza), yang disalurkan ke Hamas,” kata Ben-Gvir kepada surat kabar tersebut. “Jika (mantan presiden AS Donald) Trump berkuasa, tindakan AS akan sangat berbeda.”Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mengkritik pemerintahan Biden karena menjatuhkan sanksi terhadap pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, dan menggambarkannya sebagai “anti-Semit.”Meskipun Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu berusaha meredam pernyataan ekstremis dengan berterima kasih kepada Biden atas dukungan AS, ia “menolak untuk mengkritik para menteri garis kerasnya, yang partai-partainya merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa dan kunci bagi kelangsungan politiknya,” tulis laporan itu.[IT/r]