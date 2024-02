Biden: Respons 'Israel' di Gaza Berlebihan

Joe Biden The United States President

IslamTimes - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menekankan bahwa tanggapan militer Zionis “Israel” terhadap operasi Hamas di Gaza pada 7 Oktober adalah “berlebihan”.

“Saya berpandangan, seperti yang Anda tahu, bahwa tindakan respons di Gaza, di Jalur Gaza, sudah berlebihan,” katanya kepada wartawan di Gedung Putih.Biden menyoroti upayanya untuk mencapai kesepakatan yang telah lama ditunggu-tunggu dan penghentian terus-menerus dalam pertempuran: “Ada banyak orang tidak bersalah yang kelaparan, banyak orang tidak bersalah yang berada dalam kesulitan dan sekarat, dan hal ini harus dihentikan.”Sementara itu, pemerintahannya menguraikan kondisi penerima bantuan militer AS dalam sebuah memorandum baru. Yakni, Washington menuntut “jaminan tertulis yang kredibel dan dapat diandalkan” mengenai kepatuhan terhadap hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia internasional.Dokumen tersebut tidak menyebutkan pihak mana pun namun muncul di tengah meningkatnya seruan di AS untuk memberikan bantuan kepada Zionis “Israel” atas kekhawatiran mengenai agresi berkelanjutan Zionis “Israel” di Gaza.Berbicara tentang proses negosiasi, Biden mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan “presiden Meksiko”, mengacu pada pemimpin Mesir Abdel Fattah El-Sisi.Ini bukan pertama kalinya orang tertua yang pernah menjabat sebagai Presiden AS mencampuradukkan nama baru-baru ini: awal pekan ini dia dilaporkan merujuk pada percakapannya dengan Angela Merkel pada tahun 2021 yang terjadi dengan mendiang Kanselir Jerman Helmut Kohl.Selama sidang mengenai kesalahan penanganan dokumen rahasia, Presiden AS menyatakan: “Ingatan saya baik-baik saja.”[IT/r]