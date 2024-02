Netanyahu Memerintahkan Rencana Invasi Darat di Rafah yang Padat Penduduknya

'Densely' Populated Rafah

IslamTimes - Perdana Menteri entitas Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu telah memerintahkan militer entitas tersebut untuk menyiapkan rencana untuk mengevakuasi warga sipil Palestina dari Rafah Gaza menjelang invasi yang diperkirakan akan terjadi di kota selatan yang padat penduduknya, meskipun ada peringatan bahwa tindakan seperti itu “akan menjadi bencana”.

Pada hari Jumat (9/2), kantor Netanyahu mengatakan dia telah memerintahkan militer untuk membuat “rencana gabungan” yang mencakup evakuasi massal warga sipil dan serangan terhadap pejuang Hamas di Rafah.“Tidak mungkin mencapai tujuan perang untuk melenyapkan Hamas dengan meninggalkan empat batalyon Hamas di Rafah,” kata pernyataan itu.“Sebaliknya, jelas bahwa aktivitas yang intens di Rafah mengharuskan warga sipil mengungsi dari wilayah pertempuran,” klaimnya.Perintah evakuasi dipandang sebagai bagian dari propaganda Zionis “Israel”.Pada awal agresi di Gaza, rezim memerintahkan 1,1 juta orang di utara Gaza untuk mengungsi dan pindah ke selatan wilayah pesisir tersebut. Namun, hujan bom terus terjadi di wilayah selatan.Masih belum jelas ke mana warga sipil dapat pergi karena perang genosida yang dilakukan entitas Zionis “Israel” di Gaza yang dimulai pada bulan Oktober telah menyebabkan kehancuran yang luas, terutama di Gaza utara.Perintah Netanyahu ini bertentangan dengan kritik keras internasional, termasuk dari AS, atas niat Zionis “Israel” untuk menyerang Rafah yang berbatasan dengan Mesir dan sekarang menjadi rumah bagi ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka di wilayah lain di Gaza karena serangan Zionis “Israel”.Presiden AS Joe Biden pada hari Kamis (8/2) mengatakan tindakan entitas tersebut dalam perang adalah “berlebihan,” yang merupakan kritik paling keras AS terhadap sekutu setianya.Departemen Luar Negeri AS juga memperingatkan bahwa invasi ke Rafah dalam situasi seperti ini “akan menjadi bencana.”Entitas apartheid Zionis “Israel” sudah mulai menyerang Rafah dari udara sejak semalam.Pejabat badan bantuan juga telah memperingatkan terhadap segala invasi ke Rafah.“Kami membutuhkan rumah sakit, tempat penampungan, pasar dan sistem air bersih yang tersisa di Gaza agar tetap berfungsi,” kata Catherine Russell, kepala badan anak-anak PBB UNICEF.“Tanpa mereka, kelaparan dan penyakit akan meroket, sehingga merenggut lebih banyak nyawa anak-anak.”Entitas Zionis “Israel” melancarkan perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan sebagai tanggapan terhadap kampanye pertumpahan darah dan kehancuran yang dilakukan entitas Zionis “Israel” selama puluhan tahun terhadap warga Palestina.Sejak dimulainya serangan, rezim Tel Aviv telah menewaskan sedikitnya 27.947 warga Palestina dan melukai lebih dari 67.459 lainnya.Ribuan lainnya juga hilang dan diperkirakan tewas di bawah reruntuhan di Gaza, yang berada di bawah “pengepungan total” oleh entitas Zionis “Israel”.[IT/r]