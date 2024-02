'Israel' Bermasalah dengan Sanksi AS terhadap MK, Pasukan dan Pemukim di Tepi Barat

IOF's Military

IslamTimes - Laporan Kan dari penjajah menyatakan bahwa pasukan IOF, anggota Knesset, menteri, dan pemukim di Tepi Barat yang dicurigai melakukan pelanggaran akan terkena dampak sanksi jika diberlakukan.

Stasiun penyiaran publik Kan milik pendudukan Zionis Israel mengutip memorandum internal Kementerian Luar Negeri bahwa Amerika Serikat akan mengeluarkan sanksi yang didukung oleh undang-undang Leahy terhadap pemukim, pasukan, dan menteri jika Zionis “Israel” tidak memberikan penjelasan atas “pelanggaran berat hak asasi manusia” di Tepi Barat yang diduduki dalam waktu 60 hari.Memorandum tersebut dilaporkan ditulis oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Korps Advokat Militer IOF yang menjadi sasaran pernyataan keprihatinan pejabat Departemen Luar Negeri AS oleh pemerintahan Biden mengenai kekerasan pemukim di Tepi Barat yang diduduki.Meskipun demikian, undang-undang Leahy adalah ketentuan undang-undang AS yang melarang bantuan kepada unit militer asing karena adanya “informasi yang dapat dipercaya bahwa unit tersebut telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.”Laporan Kan menyatakan bahwa tentara pendudukan Zionis Israel, anggota Knesset, menteri, dan pemukim di Tepi Barat yang dicurigai melakukan pelanggaran akan terkena dampak sanksi jika diberlakukan.Koresponden diplomatik Kan, Suleiman Maswadeh mengatakan para pejabat pendudukan “sangat, sangat khawatir” mengenai kemungkinan sanksi, yang akan dibahas minggu depan.Perlu dicatat bahwa kemungkinan sanksi oleh AS telah terus-menerus disuarakan selama dua bulan terakhir, namun semuanya hanya berupa gonggongan dan tidak ada gigitan.[IT/r]