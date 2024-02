Rencana Invasi Israel ke Rafah Memicu Kemarahan: ‘Pelanggaran Terang-terangan terhadap Hukum Internasional’

Children asking for food distributed by charity organizations as Israeli attacks continue in Rafah, in the southern Gaza Strip

IslamTimes - Invasi yang direncanakan rezim Zionis Israel ke kota Rafah di Jalur Gaza selatan telah menuai kecaman luas dari organisasi internasional di seluruh dunia serta tokoh politik di Barat.

Kecaman tersebut muncul setelah Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer rezim tersebut pada hari Jumat (9/2) untuk “bersiap beroperasi” dan mengevakuasi warga sipil dari Rafah menjelang rencana serangan darat terhadap kota berpenduduk padat tersebut.Kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan tindakan tersebut, mengingat skala kehancuran di Jalur Gaza akibat agresi Zionis Israel selama berbulan-bulan dan banyaknya orang yang terjebak di wilayah yang terkepung.Rafah, yang menampung lebih dari 1,2 juta warga Palestina, adalah pusat populasi besar terakhir di Jalur Gaza yang belum diserbu oleh pasukan Zionis Israel dan juga merupakan pintu masuk utama pasokan bantuan yang sangat dibutuhkan.Jasem Albudaiwi, sekretaris jenderal Dewan Kerjasama Teluk Persia (GCC), mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa “niat yang dinyatakan” Zionis Israel untuk menyerang Rafah akan menjadi “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan konvensi kemanusiaan.”Albudaiwi menambahkan bahwa invasi yang direncanakan “mengancam peningkatan kekerasan, mengganggu stabilitas keamanan dan stabilitas kawasan, dan menyebabkan kemerosotan dan penderitaan lebih lanjut bagi rakyat Palestina.”Ketua GCC menyerukan komunitas internasional untuk “menghadapi rencana Israel ini dengan semangat persatuan dan tanggung jawab bersama,” dan dengan “komitmen mendalam terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan martabat manusia.”Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengecam rencana invasi Israel ke Rafah dan mengatakan saat ini terdapat 1,4 juta warga Palestina di kota selatan tersebut “tanpa tempat yang aman untuk pergi, dan menghadapi kelaparan.”“Laporan serangan militer Israel di Rafah mengkhawatirkan,” kata Borrell dalam postingan di akun media sosial X miliknya.“Hal ini akan mempunyai konsekuensi bencana yang memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan dan jumlah korban sipil yang tidak dapat ditanggung.”1,4 juta warga Palestina saat ini berada di #Rafah tanpa tempat yang aman untuk pergi, dan menghadapi kelaparan.Laporan serangan militer Zionis Israel di Rafah mengkhawatirkan. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk, memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan dan jumlah korban jiwa yang tidak dapat ditanggung oleh warga sipil.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 9 Februari 2024Dalam postingan lain pada hari Sabtu (10/2), Borrell menggemakan peringatan beberapa negara anggota UE bahwa serangan Zionis Israel di Rafah akan menyebabkan “bencana kemanusiaan yang tak terkatakan.”Diplomat utama Uni Eropa tersebut menekankan bahwa melanjutkan perundingan untuk membebaskan tahanan dan menghentikan permusuhan adalah “satu-satunya cara untuk mencegah pertumpahan darah.”Biden mendesak untuk mengakhiri dukungan terhadap genosida Zionis IsraelAnggota Kongres AS Rashida Tlaib meminta Presiden Joe Biden untuk mengakhiri dukungannya terhadap “genosida” rezim Zionis Israel di Gaza setelah lebih dari empat bulan melakukan agresi brutal.Anggota parlemen dari Partai Demokrat keturunan Palestina-Amerika itu mengatakan warga Palestina yang berlindung di Rafah tidak punya tempat tujuan saat Zionis Israel bersiap melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota tersebut.“Lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina berlindung di Rafah, dan sekarang mereka diancam akan diserang,” kata Tlaib dalam sebuah postingan di X.“Tidak ada tempat lagi bagi mereka untuk pergi. Kapan cukup bagi @POTUS untuk mengakhiri dukungan terhadap genosida Netanyahu?”Lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina berlindung di Rafah, dan kini mereka diancam akan diserang. Tidak ada tempat lagi bagi mereka untuk pergi. Kapan cukup bagi @POTUS untuk mengakhiri dukungan terhadap genosida Netanyahu?— Anggota Kongres Rashida Tlaib (@RepRashida) 11 Februari 2024Sanders: Bantuan militer untuk Israel ‘tidak dapat diterima’Senator AS Bernie Sanders mengecam Kongres karena mempertimbangkan mengirimkan bantuan militer senilai $14 miliar ke Israel ketika negara itu bersiap melancarkan serangan terhadap Rafah.Sanders mengatakan “sangat tidak dapat dipercaya” bahwa AS berencana untuk memberikan lebih banyak bantuan militer kepada rezim pendudukan mengingat banyaknya korban jiwa dan kehancuran di Gaza.“Apakah Kongres Amerika Serikat benar-benar ingin memberikan lebih banyak bantuan militer kepada Netanyahu sehingga dia dapat memusnahkan ribuan pria, wanita, dan anak-anak?” kata senator independen yang paling lama menjabat.“Apakah kita benar-benar ingin memberikan penghargaan kepada Netanyahu bahkan ketika dia mengabaikan semua yang diminta oleh presiden Amerika Serikat?”‘Serangan langsung terhadap orang yang tidak bersalah’Anggota Kongres AS Alexandria Ocasio-Cortez pada hari Minggu mengecam rencana “pembersihan” Rafah oleh Zionis Israel sebagai “bencana kemanusiaan yang sedang terjadi.”“Tidak ada tempat lain bagi warga Gaza untuk pergi. Membersihkan Rafah bukanlah perang, ini bukan pertahanan, ini adalah serangan langsung terhadap orang yang tidak bersalah,” kata Ocasio-Cortez dalam sebuah postingan di X.“Inilah saatnya bagi Amerika Serikat untuk bertindak,” katanya. “Kita harus mengerahkan segala upaya yang kita miliki untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan.”Membersihkan Rafah bukanlah perang, ini bukan pertahanan, ini adalah serangan langsung terhadap orang-orang yang tidak bersalah.Inilah saatnya bagi Amerika untuk bertindak. Kita harus mengerahkan segala upaya yang kita miliki untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan. https://t.co/TUuL9XbmSU— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 11 Februari 2024Serangan Rafah melibatkan ‘pelanggaran berat’ terhadap hukum keamanan internasional.Menteri Luar Negeri Irlandia Micheál Martin mengutuk rencana serangan Israel terhadap Rafah, dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan “pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional.”“Sangat jelas bahwa operasi militer di Rafah, yang kini menjadi salah satu kamp pengungsi terbesar dan paling padat di dunia, akan menyebabkan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional,” kata Martin dalam sebuah pernyataan.“Sangat jelas juga bahwa memerintahkan evakuasi 1,5 juta orang, yang tidak memiliki tempat aman untuk pergi, berisiko mengalami pengungsian massal,” tambahnya.“Hal ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Semua negara, termasuk semua Negara Anggota UE, harus menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera. Tidak ada lagi keraguan.”Martin juga menyerukan gerakan perlawanan Palestina, Hamas, untuk “segera dan tanpa syarat” membebaskan tahanan Israel di Gaza, dan mengkritik keputusan beberapa negara untuk membekukan pendanaan bagi badan PBB untuk pengungsi Palestina atas tuduhan yang tidak berdasar.Clare Daly, anggota Parlemen Eropa dari Irlandia, menyerukan konferensi darurat Dewan Uni Eropa untuk menuntut gencatan senjata segera di Gaza dan mencegah “serangan mematikan” yang dihadapi satu juta warga Palestina di Rafah.Daly mengatakan sudah jelas sejak dimulainya perang bahwa “tujuan akhir Israel adalah kehancuran permanen Jalur Gaza,” dan hal ini harus dikendalikan oleh komunitas Eropa.“Saat ini satu juta orang yang tidak berdaya dan kelaparan dan tidak punya tempat tujuan harus menghadapi serangan mematikan Zionis Israel,” katanya dalam sebuah postingan di X.“Sudah terlambat bagi sebagian besar warga Gaza, dan bagi banyak nyawa yang tidak akan pernah kembali lagi, namun belum terlambat untuk MENGHENTIKAN PEMBUNUHAN dan menyelamatkan nyawa.”Zionis Israel kini mengebom satu juta warga sipil yang terjebak di #Rafah, tempat pengungsian terakhir di #Gaza. Empat bulan lalu sudah jelas bahwa tujuan akhir Zionis Israel adalah kehancuran permanen Jalur Gaza dan rakyatnya.https://t.co/7rtP47p9K1Harus ada akuntansi di Barat…— Clare Daly (@ClareDalyMEP) 10 Februari 2024Zionis Israel melancarkan perang di Gaza pada 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan sebagai tanggapan terhadap kampanye pertumpahan darah dan kehancuran yang dilakukan rezim Israel selama puluhan tahun terhadap warga Palestina.Sejak dimulainya serangan, rezim Tel Aviv telah menewaskan sedikitnya 27.947 warga Palestina dan melukai lebih dari 67.459 lainnya.Ribuan lainnya juga hilang dan diperkirakan tewas di bawah reruntuhan di Gaza, yang berada di bawah “pengepungan total” oleh Zionis Israel.[IT/r]